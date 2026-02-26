Diptyque推出爵夢EDT版本 以全新香氣演繹巴黎夜生活的另一面貌

Diptyque Orphéon（爵夢）推出全新淡香水 (EDT, Eau de Tolette) 版本，以全新香氛姿態細膩還原 Orphéon 與 Diptyque 巴黎旗艦店淵源深厚的神秘酒吧所散發的獨特氛圍。



EDP 與EDT 有甚麼分別？

很多人在挑選香水時，常常會混淆「EDP（Eau de Parfum）」和「EDT（Eau de Toilette）」的差別。其實兩者的主要分別在於香精濃度與香氣體驗。一般而言，EDT 的香精濃度約為 8% 至 12%，而 EDP 則介乎 12% 至 18%。不同品牌之間或許會有些微差異，但整體而言，EDP 的濃度一定比 EDT 高。

有趣的是，即使是同一款香氛配方，同時推出 EDP 和 EDT 版本，氣味上也不會完全相同。較高濃度的 EDP 通常香氣更濃郁、持香時間更長。然而，以 Diptyque 為例，EDP 並非僅僅是更強烈版的 EDT，而是在成分上重新調整比例，強化主調香味，使整體層次更豐富，帶來截然不同的嗅覺感受。

在香港這樣夏季炎熱潮濕、冬季「濕凍」的環境下，選擇香水也要因時而異。EDP 香氣濃郁、持續時間更長，特別適合夜晚場合或重要約會；EDT 則清淡自然，更適合白天或上班時使用，帶來清爽感受。到了寒冷季節，EDP 溫暖厚實的香氣更能呼應氛圍，而 EDT 則在春夏通勤與日常場合中顯得輕盈自在。

Diptyque Orphéon EDT有甚麼特點？

雖然同樣都是 Diptyque Orphéon，但現行的EDP及新推出的EDT兩種版本卻在演繹兩個截然不同的夜晚。大家熟悉的Orphéon EDP 由調香師Olivier Pescheux 調製，重心放在木質與麝香交織的室內氣氛：煙霧、肌膚溫度與家具質感緩慢疊合，氣味偏中性，帶一絲皂感與柔軟貼膚的質地，節奏沉穩，適合靜下來細讀每一層次的轉換。

相對地，全新推出的Orphéon EDT 則是由另一位調香師Natalie Cetto 創作的「前半夜版本」。前調以青綠柑橘與日本柚子營造清冽而通透的亮度；其後由杜松子、粉紅胡椒與生薑搭建辛香骨架，再自然過渡至玫瑰與木蘭的柔和花香；基調雖然同樣回到雪松與麝香，卻以更輕盈、具呼吸感的方式呈現。

EDP 彷彿是深夜時分的爵士場景——煙霧已然瀰漫，木質與肌膚氣味相互纏繞，氛圍內斂而略帶懷舊；而 EDT 則捕捉夜生活剛剛展開的一刻——燈光亮起、人聲漸起、酒杯碰撞，呈現更明亮、流動且帶有城市節奏感的氣質。

如果欣賞明亮而清爽的柑橘氣息，並正尋找一支適合夏季日常與夜晚場合使用的香水，全新的Orphéon EDT 絕對是一個清爽而不失個性的選項。