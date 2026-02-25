透明設計展現機械美學！Acoustune 首款ANC 主動降噪 HSX ONE耳機

以日本製造、金屬工藝及單動圈調音哲學聞名的日本專業耳機品牌 Acoustune，繼 2024 年底推出首款無線耳機 HSX1001 後，品牌近日再度發表全新 ANC 主動降噪無線耳機 HSX One，是 Acoustune 的第二款 TWS（True Wireless Stereo）產品。



外觀型格的 HSX One 提供石墨灰（Graphite）與水晶透明（Crystal）兩種配色。外觀延續舊式金工的車床切削質感，結合復古與現代潮流元素，呈現耐看且獨具特色的風格。

上一代 HSX1001 藍芽耳機（Acoustune）

HSX One亦延續上位機 HSX1001 的腔體分離理念，即使不再採用完全分離式模組，仍透過內部佈局與材質選擇，營造出具金屬聲學腔體優勢的單元驅動環境。再加入全新設計的 ANC（主動降噪）收音結構與麥克風配置，進一步提升降噪效果與聲學表現。而HSX ONE 的雙層機身設計，單元獨立置於金屬腔體中，有效減少干擾與多餘震動，讓音色更清晰純淨。

Acoustune 首款 ANC 主動降噪 HSX ONE無線耳機 （Acoustune）

耳機面板配置實體按鍵，提供可靠且直覺的操作回饋；搭載 Acoustune 自主研發的第三代改良型 Myrinx 10mm 動圈單元，並支援 ANIMA Studio 應用程式，用家可輕鬆調整設定、更新軟體、切換 ANC 模式與提示音量。至於連線方面，採用 Bluetooth 5.4，支援 aptX Adaptive 與 aptX Lossless 等高階傳輸格式，兼顧穩定性與音質表現。

Acoustune 自2013 年創立以來一直堅持日本製造，並採用 Myrinx 材料製作單元震膜。這種醫學級高分子材質兼具剛性與柔韌度，能帶來穩定而細膩的聲音表現。值得注意的是，Acoustune HSX One 的售價僅為港幣 2,280 元。相比上一代 HSX1001 近4千元的定價，以這個價位入手 Acoustune 出品說得上是物超所值。