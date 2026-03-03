Seiko經典運動錶注入HUF GREEN色！限量聯乘新作突顯街頭滑板風格

Seiko x HUF繼推出聯乘錶款"SRPJ19"、"SRPJ20"、"Seiko 5 Sports HUF Limited Edition"後，品牌近日再度推出“Seiko 5 Sports x HUF SRPM09 腕錶”，以1970年代經典Seiko錶款 “Time Sonar”為設計基礎，配上代表HUF品牌精神的標誌性「HUF Green」配色，為經典運動錶款注入街頭滑板感覺。



今次腕錶屬SEIKO 5 Sports Field系列，以1970 年代發布的經典機械潛水腕錶Time Sonar 為核心，直徑39.4mm，厚度11.6mm，忠實還原70年代運動錶的味道，最大的特色在於半透明錶盤上採用象徵HUF品牌精神的「HUF Green」配色，盡顯品牌活力與街頭精神。錶盤6時位置印有「huf」logo，彰顯兩大品牌攜手合作的身份象徵，是展現融合傳統製錶工藝與當代都市文化的前衛創作。

此外，背蓋亦採用與錶盤一致的「HUF Green」色調，並飾以受HUF品牌誕生地美國三藩市啟發的圖案，充滿文化意象與都市氣息。背蓋上刻有「LIMITED EDITION」字樣及獨立序號，突顯每一枚腕錶的稀有身份。

新款腕錶配備SEIKO自家研發的4R36自動機械機芯（具手動上鍊功能），動力儲存約41小時，設有星期及日期顯示功能，並支援秒針停止調校。錶殼及錶鏈以不鏽鋼製成，搭配Hardlex超硬水晶錶面，指針與刻度均覆以LumiBrite夜光塗層，確保黑暗環境下依然清晰易讀。腕錶亦具備100米防水及4,800 A/m抗磁能力，兼具實用與美學價值。

包裝方面，品牌特別設計不鏽鋼錶盒並附送原裝抹錶布，體現SEIKO對細節與品質的重視。

Seiko 5 Sports x HUF SRPM09 腕錶全球限量7,000枚，將於3月起於全球SEIKO專門店及指定零售店正式發售，售價約3,150港元。