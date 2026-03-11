2026男士春季香水推薦！從LE LABO到Diptyque的10款春季香水指南

【春天香水】冬去春來，隨著氣溫逐步回暖、空氣變得溫潤，香氛不只是日常的一抹餘韻，更是一種內斂的態度與生活姿態。從木質沉香的穩重，到茶香與花香的清新，各品牌在這個春季都以獨特香調詮釋男性的不同面貌——或遊走於自由與理性的邊界，或兼具浪漫與克制的氣質。一物精選十款精選男士香水，正好呈現這個季節裡的多重獨特氣息，讓香氣成為最自然的時尚語言。



1. 春季香水2026推薦：LE LABO SANTAL 33

說到當代香氛的經典符號，LE LABO 的 Santal 33 幾乎是繞不開的名字。標誌性的檀香底蘊，混合皮革、紫羅蘭與豆蔻，氣味冷中帶暖。這款香水不喧嘩，卻格外有存在感，最適合在乍暖還涼的春日裡展現克制的魅力。

2. 春季香水2026推薦：Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning

春天總是給人一種慵懶的感覺，正好與Maison Margiela Replica這款 Lazy Sunday Morning非常相襯。顧名思義，Maison Margiela 為了營造輕鬆自在的氛圍，以鈴蘭、黃葵子為前調，中調則由鳶尾花、玫瑰花瓣、橙花交織，最後轉為印尼廣藿香、白木、白麝香等木質香氣收結，整體感覺沉穩舒適，讓身心得以隨香調變化全面放鬆，彷似享受不用上班的一個周末完美早上。

3. 春季香水2026推薦：Louis Vuitton Imagination

描繪自由精神， Louis Vuitton 的 Imagination 是一場關於創意與遠行的夢。開首的佛手柑與生薑明亮清爽，中段由香根草與肉豆蔻鋪陳，最後以麝香與琥珀延伸出悠長餘韻。這股香氣藴含著想像力與理性並存的能量，是現代都會男士的理想香氛。

4. 春季香水2026推薦：Maison Francis Kurkdjian l'Homme À la Rose

而當春光漸明，暖風輕拂，Maison Francis Kurkdjian 的 l’Homme À la Rose 將花香與男性氣質結合得恰到好處。這並非柔弱的花香，而是一種爽朗、自信的宣言。前調的玫瑰清新而明亮，隨後透出乾淨透亮的層次，像是為日常注入一股優雅的節奏。

5. 春季香水2026推薦：Byredo Blanche

若要以清潔與純粹來定義個人風格，Byredo 的 Blanche 無疑是最佳代表。白玫瑰與亞麻的香氣柔和而簡約，像一件剛熨好的襯衫，乾淨得令人安心。這款香水給人一種平靜、親切的印象，特別適合喜歡簡潔風格的您。

6. 春季香水2026推薦：CREED AVENTUS

CREED的Aventus靈感來自亞歷山大帝與拿破崙的傳奇人生，前調以檸檬、蘋果、黑加侖帶出清新果香，中調菠蘿及茉莉讓香氣更清爽明亮，亦更有層次，正好與春天大地回春的感覺非常配合；後調則由樺木、龍涎香、雪松與橡木苔交織出沉穩木質調收尾，予人一種成功男士的感覺。

7.春季香水2026推薦：ACQUA DI PARMA MIRTO di PANAREA

想感受更輕盈的調性？ACQUA DI PARMA 的 MIRTO di PANAREA 是來自地中海的邀請。佛手柑與海風氣息相互交錯，織出清新明快的香氣，清爽而富有陽光感，與海風交織出清新明快的香氣，仿如置身陽光與海浪之間，讓您自然散發自在悠閒的感覺。

8. 春季香水2026推薦：PENHALIGON'S MUCH ADO ABOUT THE DUKE

若說地中海是隨性自由的象徵，那麼英倫紳士的風度，不得不提 Penhaligon’s 的 The Duke ，將辛辣胡椒與玫瑰香調相互交錯，創造出獨特對比。基調的木質與皮革讓整體更添深度與層次，兼具優雅與個性，讓您散發英倫風格的自信氣場。

9. 春季香水2026推薦：Armani Beauty THÉ YULONG

而對內斂沉思的氣質而言，Armani Beauty 的 THÉ YULONG 提供了另一種解答。烏龍與綠茶的柔香，淡淡如霧，靜靜滲透心底。那份平和與清靜，讓人在城市步伐間仍保持從容。

10. 春季香水2026推薦：Aēsop Eidesis

最後由Aēsop 的 Eidesis 為這十枝香水帶來的香氣之旅畫上句點。木質與辛香的結構沈穩且深思，像一場靜默的對話。它不求張揚，只在不經意間留下獨特印象——正如一個懂得以氣味訴說故事的男人。