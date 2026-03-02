3月波鞋新品｜Thom Browne聯乘焦點作 + AJ復刻Virgil Abloh經典

三月的球鞋市場依舊不乏焦點，話題聯名與經典巨星復刻球鞋接力登場。從Air Jordan 復刻已故設計師 Virgil Abloh 的經典之作，到紅白藍三色織帶搶眼非常、Thom Browne與 ASICS合作重塑大熱鞋款GEL-Kayano 14，以至籃球迷期待已久的 KD 6 Peanut Butter & Jelly 經典配色回歸，每一雙都自帶話題與收藏價值。「新正頭」不宜買鞋的時節即將過去，準備好選購你的心水鞋款了嗎？



1. Thom Browne x ASICS GEL-Kayano 14

Thom Browne 首次推出高性能跑鞋鞋款，今次選擇了與以ASICS 合作，以其近年大熱、經常與不同潮流單位聯乘的經典鞋款 GEL-Kayano 14 為藍本，打造高端時裝與專業運動科技交疊的聯乘之作，這雙鞋早前已於品牌 2026 年秋季時裝騷亮相。

此次合作推出 “Premium Grey”、“Triple Black” 及 “Triple White”三款單色配色，呼應 Thom Browne 一貫標誌性的顏色美學。與一般 GEL-Kayano 14 最大的不同，在於物料全面升級，鞋面採用高級麂皮與細緻網布，加上以品牌經典紅、白、藍三色旗幟點綴後跟拉環及鞋舌穩定片，識別度極高；結構上則保留原始中底設計與標誌性 GEL 緩震系統，確保長距離步行時仍能提供穩定支撐，兼顧功能性與日常穿搭需求。

Thom Browne 早前於社交平台公佈指，聯乘版ASICS GEL-Kayano 14 3 月 2 日 在官網及指定Throme Browne門市發售，定價 450 美元。

2. Virgil Abloh Archive™ x Air Jordan 1 High OG "Alaska"

Virgil Abloh掌舵時的Off-White曾於Nike合作推出多款傳奇鞋款，其中於2018年推出，屬歐洲限定的OFF-WHITE x Air Jordan 1 Retro High OG “White”相信亦是不少Sneakerheads心目中的一代神鞋。事隔8年，這對傳奇鞋款將再度面世，Virgil Abloh Archive 攜手 Jordan Brand 推出Air Jordan 1 High OG “Alaska”，延續Virgil Abloh 獨特的美學篇章。

作為 2018 年歐洲限定 Off-White x Air Jordan 1 “White” 的繼承之作，今次 ”Alsaka” 配色同樣以白色為主並在鞋頭、側身與腳踝位置加入近似冰藍的透明感點綴，呼應阿拉斯加冰川的意象；設計上亦保留了當年的解構式鞋身、外露縫線、中底「AIR」字樣，以及鞋筒內側的「85」細節。至於與舊版本最大分別，是將鞋面文字由原本的 “Off-White” 改成為“Virgil Abloh Archive”字樣，象徵合作已正式過渡至 Virgil Abloh Archive。

Virgil Abloh Archive x Air Jordan 1 High OG “Alaska” 將於3月2日於Nike官網發售，定價為 230 美元。

3. Dashawn Jordan x Nike SB Dunk Low

這對 Nike SB Dunk Low 由職業滑板選手 Dashawn Jordan 主導設計，其靈感源自亞利桑那響尾蛇隊 2001 年世界大賽冠軍帽及美國西南沙漠地景，將棒球記憶、地域文化與滑板功能集於一身。 鞋面採用仿蛇皮壓紋覆層，搭配黑色麂皮底層，營造出沙漠響尾蛇鱗片的質感，並以 “Bright Spruce”、“Fierce Purple”與 “Dark Russet”點綴，進一步強化來自球隊配色與沙漠夕陽的視覺聯想。

顏色配搭方面，內襯採用紫色布料，鞋跟則配以藍綠色拉環，與亞利桑那響尾蛇隊城市版球衣的配色呼應，加強球鞋的身份代表性；而鞋墊上印有 Dashawn 個人簽名字樣與專屬圖案，鞋帶上更加入蛇形 lace jewel 作為隱藏細節，充分突顯個人聯乘身份。

“Dashawn Jordan x Nike SB Dunk Low” 的定價為 140 美元。並將於3月14日登陸Nike官網。

4. On LightSpray Cloudmonster 3 Hyper

On 於 2024 年首度發表 LightSpray 技術，透過「噴織式鞋面」概念，使用機械臂自動化噴織鞋面，達到極致輕量與服貼效果。而今次推出的“ LightSpray Cloudmonster 3 Hyper ”，同時結合 Cloudmonster 系列一向強調的極致避震與「超厚中底」造型，配合LightSpray 技術的鞋面，成為長跑與節奏跑兼用的高階“super trainer”。

鞋面採用無縫結構，前掌為單片式彈性 “LightSpray toe box”，減少縫線及多餘物料，既提升舒適度亦降低重量，亦有助提升跑步過程中的包覆感。 中底部分比以往 Cloudmonster 型號增加約 20% 泡棉，搭載 CloudTec 緩震與雙層 Helion 泡棉配置，使著地時更柔軟、回彈更明顯，同時維持適度穩定性。 鞋款於 3 月 5 日率先在北美地區限定發售，全球發售則定於 4 月 16 日，定價為 280 美元。

5. Saucony Progrid V2 Black | Night Sky

Saucony Progrid V2 原於 2011 年面世，為面向兼顧里數訓練與力量訓練的跑者而設計，現時則以復刻姿態重新回歸，並被重塑為介乎運動與生活之間的“tech retro”鞋款。 今次推出的“Night Sky” 配色靈感來自城市夜空：近乎純黑的基底象徵黎明前的天空，鞋身以多層網布及金屬感覆層呈現藍紫色反光效果，鞋面局部加入反光銀色細節，營造如星光及城市天際線光暈般的視覺效果。

功能方面，Progrid V2 採用全掌 EVA 平台結構，搭配 ProGrid 緩震系統，提供流暢的步態過渡與穩定回彈，前掌雕刻式結構則增強貼服感與靈活性。 至於其多方向抓地紋路外底，使球鞋在城市與簡單戶外環境中皆具備良好抓地力。“Saucony Progrid V2 Night Sky” 現已於品牌官網發售，定價為155 美元。

6. Air Jordan 4 “LAKESHOW”

Air Jordan 4 “Lakeshow” 以洛杉磯作為舞台，於 2026 年 NBA 全明星週末期間作重點發布，向湖人隊輝煌歷史與「Showtime」文化致敬，但配色並非與湖人正式官方聯名，而是以色調設計為主軸的「精神致敬」版本。 鞋款採用 Imperial Purple 麂皮鞋面，配合黑色網布、鞋帶及中底，並以金黃與多色細節點綴鞋帶孔及後跟，營造熟悉的紫金色湖人形象。

為突顯此次特別企劃，鞋款將收納於經典 Jordan 肖像鞋盒，並隨鞋附上具紀念意義的 「we outside」吊牌 與同款貼紙。Air Jordan 4 “Lakeshow” 定價 220 美元，並提供成人及小童尺碼選擇，將於 3 月 7 日 在 Nike 官網正式發售。

7. New Balance 991V2

New Balance 991V2 為英國 Flimby 工廠出品的版本，靈感來自紅土球場， 鞋面維持經典多層拼接設計，以麂皮搭配透氣網布及及合成物料製作而成；「N」字標誌加入壓線細節，鞋身多處具反光元素，提高夜間步行的可見度。

與一般991不同，991v2版本搭載全掌 FuelCell 科技、結合 ENCAP 緩震技術及腳後跟的半透明 ABZORB SBS 緩震模組，確保優異的衝擊吸收效果，舒適度與性能均大大提升。

New Balance 991V2 將於3月3日發售在香港品牌官網發售，定價為 1,999 港元。

9. CLOT x ADIDAS Superstar “Coffee”

CLOT 與 adidas Originals 聯乘的“Superstar”鞋款早前推出的不同配色都有不錯回響，今次雙方將經典貝殼頭與「咖啡」主題文化意象結合。 配色上以白色與啡色組合，鞋身主要以帶有柔和光澤的咖啡棕皮革呈現，貝殼頭與三條線則維持白色基調，形成層次分明卻不張揚的視覺效果。

細節部分，鞋舌與鞋墊加入 CLOT 字樣及特製圖案，並在鞋側及鞋帶配以低調金屬元素，突顯聯乘的限定身份，亦對應 CLOT 一向擅長透過材質與符號講述文化故事的特色。 CLOT x ADIDAS Superstar “Coffee”將於3月7日在JUICESTORE 發售，定價為 200 美元。

10. KD 6 Peanut Butter & Jelly

KD 6“Peanut Butter & Jelly”為 Nike 重新帶回的經典主題配色之一，靈感源自 Kevin Durant 童年時最愛的花生醬果醬三文治，將個人故事轉化為視覺語言。 KD 6 以低筒、非對稱鞋帶設計及偏薄的鞋身輪廓見稱，側向穩定與場地貼地感出色，深受速度型後衛球員青睞。

此復刻版本延續原作的趣味配色邏輯：以“Laser Orange” 鞋身鋪陳，再配以“Raspberry Red”細節點綴，對應果醬顏色，形成既醒目又具童年回憶感的色彩組合。中底內嵌 Zoom Air 緩震氣墊，搭配低重心外底結構，令急停變向與切入動作更流暢；對於偏好具故事性的實戰款球鞋玩家而言，此鞋同時兼顧球場性能與話題性。

11. ONE PIECE x CROCS

ONE PIECE x CROCS 聯乘系列以人氣動畫角色與經典場景為靈感，將草帽海賊團的世界觀延伸至鞋履設計。每雙鞋均附有多枚專屬 Jibbitz 鞋飾，涵蓋路飛、索柏、千陽號等角色等角色的標誌性元素，用家可依個人喜好自由組合，增添趣味性。

鞋身採用 Croslite 樹脂發泡材質，延續一貫的輕量、防水與易清潔特性；洞洞鞋設計提供良好透氣度，特別適合香港春夏潮濕炎熱的氣候。結合動漫主題，這個系列同時兼具功能性、趣味性與 IP 文化價值，既能成為日常造型亮點，也是一件值得收藏的周邊單品。