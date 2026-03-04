Paul Smith 再度聯乘 Barbour 以英倫海濱視角詮釋傳統與創新

Barbour與Paul Smith兩大英倫殿堂級品牌再度聯手，推出2026春夏聯名系列。延續首次合作的成功，這一季兩大英國品牌再次聚焦英倫海濱文化，將Barbour歷史悠久的戶外傳統，與Paul Smith標誌性的色彩幽默感融合，打造出兼具傳承與創新的時尚系列。



系列作品涵蓋男女裝、外套、配飾與鞋履，在設計上以中性風為主調，呈現自在又具輪廓感的造型。Barbour經典的油蠟外套被重新演繹，Transport與Spey款換上藍綠格紋新裝，Durham外套亦推出嶄新配色。Paul Smith的彩條與Barbour的格紋相互交織，營造明亮輕盈的海濱氛圍，同時保留兩大品牌獨特的英倫精緻度。

Paul Smith x Barbour 聯名2026春夏系列（Paul Smith）

Paul Smith x Barbour 聯名2026春夏系列（Paul Smith）

值得留意的是，系列中特別融入了Paul Smith與其父親的私人攝影作品：融化的冰淇淋、海邊被風吹拂的躺椅，這些充滿夏日情懷的畫面被轉化成印花與內襯，讓服裝多了一份溫度與故事感。經典格紋、方格布、波點以及Paul Smith經典色條的並置，讓整體造型更豐富，也展現設計師一貫的幽默視角。

鞋履和包袋的細節同樣令人注目。鞋履系列以Barbour經典D形環扣為靈感，巧妙融合雙方的標誌性圖案；全新包款則取材自鱒魚釣包設計，並點綴以漁夫帽上的飛蠅釣刺繡，讓戶外風格更精緻多變。而每件外套內側都附上一枚「幸運魚」飾片，配合附送卡片，邀請用家以輕鬆方式詮釋命運的巧思，呼應整個系列的樂觀主題。