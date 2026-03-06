H. Moser & Cie.致敬Alpine F1 推出粉紅Streamliner Alpine腕錶

瑞士獨立製錶品牌H. Moser & Cie.（亨利慕時）為迎接2026年一級方程式賽季開幕，，再度聯手BWT Alpine F1車隊，推出全新Streamliner Alpine Drivers與Mechanics粉紅特別版套裝腕錶，其中Drivers Edition採用開放式錶盤設計，以Mechanics Edition則為電子腕錶，兩款腕錶同樣以鮮明粉紅色呼應車隊全新賽車塗裝，延續雙方將賽車工程與高級製錶結合的合作理念。



H. Moser & Cie. 自 2024 年 2 月起，與 Alpine Motorsports 展開合作，成為 Alpine Motorsports 首位全球合作夥伴，並在同年 Formula 1 中國大獎賽推出 疾速者圓柱陀飛輪鏤空腕錶 Alpine 限量版（Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition）。隨後在 2025 年，H. Moser & Cie.再度推出以藍色為主調的 Streamliner Alpine Drivers 與 Mechanics 腕錶組合，分別為車手與維修團隊量身打造專屬工具，進一步彰顯賽車精神與製錶工藝的深度融合。

今年品牌由本來的藍色調，改以粉紅色為主角，呼應BWT Alpine F1車隊新賽季搶眼的粉紅色塗裝，兩款新作均配搭一體式粉紅色橡膠錶帶，視覺效果鮮明直接，同時延續Streamliner系列流線一體的標誌性造型。

H. Moser & Cie. STREAMLINER ALPINE DRIVERS PINK EDITION （H. Moser & Cie.）

Drivers Edition：飛返計時的賽道風格

STREAMLINER ALPINE DRIVERS PINK EDITION 以不鏽鋼錶殼打造，直徑42.3mm、厚度14.2mm，搭配微弧形藍寶石水晶鏡面與透明底蓋，具備120米防水，兼顧實用與佩戴舒適度。錶殼2點與10點位置設有計時按鈕，4點鐘為旋入式錶冠，飾以「M」字樣及粉紅色橡膠環，與一體式粉紅色橡膠錶帶呼應。

全鏤空錶盤將機芯結構一覽無遺，中央顯示計時分鐘與秒鐘，外緣設有測速計刻度，讓這枚飛返計時碼錶更貼近賽道實際需求。粉紅色時針與分針鑲嵌粉紅色Globolight®夜光嵌飾，配合藍色計時指針與精細刻度，讀時與讀秒既清楚又具層次感。腕錶搭載由亨利慕時與Agenhor共同研發的HMC 700自動上鏈飛返計時機芯，振頻每小時21,600次，配置雙發條盒，動力儲存至少72小時，採導柱輪及水平離合設計，配合具微齒的摩擦輪，減少啟動計時時的抖動，兼顧操控手感與機械穩定性。

Mechanics Edition：連網工具錶的實戰定位

H. Moser & Cie. STREAMLINER ALPINE MECHANICS PINK EDITION（H. Moser & Cie.）

相對DRIVERS EDITION偏向純機械計時，STREAMLINER ALPINE MECHANICS PINK EDITION則是一枚專為維修與後勤團隊打造的混合式連網工具錶，重點放在資訊整合與溝通效率。

腕錶採粉紅色複合材質不鏽鋼錶殼，直徑42.6mm、厚度14.4mm，同樣具備120米防水；2點、3點及4點位置設有功能按鈕，9點位置SYNC鍵則用於比賽模式同步與操作。錶盤為藍寶石結構並搭載數位顯示，12點位置灰色煙燻小錶盤配粉紅色時標及透明漆H. Moser & Cie.標誌，指針與陶瓷時標均帶夜光，提升低光環境下的可讀性。而6點位置「Magic」數位螢幕負責顯示各項連網功能，包括比賽倒數、即將到來賽事提示及團隊訊息等，透過低功耗藍牙（BLE 5.3）連接iOS及Android裝置，把關鍵資訊集中於腕間。

腕錶搭載由SEQUENT為H. Moser & Cie.研發的DI0連網機芯，內含186個零件，頻率每秒32,768次，日差約±0.3秒，時間顯示模式下續航可達約9,000小時，數位螢幕長亮的比賽模式亦可支援約六場大獎賽使用。除傳統小時與分鐘顯示外，功能包括GMT（帶國家選擇器）、精準至1/100秒的計時、萬年曆以及專為F1設計的比賽模式，將時間管理、行程安排與團隊通知整合為實用的賽道工具。

兩款 Streamliner Alpine 粉紅特別版以套裝形式推出，配備專屬展示盒，全球僅限量 50 套。值得一提的是，曾入手 2024 年推出的 Streamliner 圓柱陀飛輪鏤空 Alpine 藍色或粉紅限量版的讀者，更可單獨選購 Mechanics 電子錶款，讓收藏從高複雜機械腕錶延伸至智慧連網工具錶，在同一設計語系中構築完整系列。