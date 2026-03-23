1小時客製化+專為亞洲人設計！專訪A. Society主腦解構品牌理念

【專訪/A.SOCIETY】不同的文化土壤，總會孕育出風格迥異的設計品牌。單論亞洲，如果說日本眼鏡品牌主打復古設計及職人手工，韓國品牌以大膽而時尚的設計及明星光環被受追捧，至於創立不到十年的本土品牌A.SOCIETY，則仿似匯聚多元文化的香港縮影，融合了西方工藝標準及亞洲市場觸角，用大膽的線條與具建築感的廓形，在市場上說自己的故事。A.SOCIETY由三位背景截然不同、卻同樣熱愛創作的主腦Lamdee、Kenny及Julien創立，他們把品牌形容為一支「樂隊」，各施其職，以自已的專長在激烈競爭的眼鏡市場中，拼出一條既屬於香港、亦屬於亞洲的獨特路線。



問：A.SOCIETY 是怎樣開始的？當初為甚麼會想創立一個新的眼鏡品牌？品牌名字背後有沒有特別的故事？

Lamdee: 我與 Kenny 相識後，發現市場雖有不少精湛工藝的品牌，但在定價、敘事與整體體驗上缺乏完整性。消費者往往只得到一副功能性產品，而非一個有“Storytelling”的品牌。憑藉我在品牌策劃的經驗、Kenny 的製造背景，以及 Julien 在 Cartier 的設計專長，我們決定由零開始，打造一個從概念到體驗都由內部主導的品牌。

A.Society Lamdee（左）、Kenny （中）、Julien Avignon (Nadet)（右）（陳葦慈攝）

Lamdee：就品牌名稱而言，“A.SOCIETY”中的“A”，在我心中具有多重象徵意涵。其最直接的出發點，是“Asian fit”的概念——這是基於我作為長期眼鏡用家的親身經驗而得來的觀察。過往不少歐洲名牌（如 YSL、Thom Browne 等）在設計上極具美感，但在框形尺寸、角度以及鼻托高度等方面，往往未能充分考慮亞洲臉型的結構特徵，導致實際佩戴時舒適度與貼合度不足。此外，“A”在我看來亦象徵一種中西交匯的橋樑。一方面，我十分認同歐洲在品質管理與工藝監管上的嚴謹態度；另一方面，我身處亞洲，親身感受到當代亞洲在文化創意層面的活躍與開放。我希望透過品牌融合這兩種力量。

問：現在眼鏡市場競爭非常激烈，尤其是日本、韓國的品牌都很強。你們覺得 A.SOCIETY 的定位是什麼？「品牌 DNA」怎樣定義？跟其他品牌相比，你們的獨特之處在哪裡？

Lamdee：A.SOCIETY 的核心團隊本身即為一個跨文化組合：我與 Kenny 來自香港，而Julien 來自歐洲，而我們的業務總監是法國人。這使得我們在討論設計、敘事與市場策略時，自然會同時引入多個文化視角。我過往在觀察品牌時，常將歐洲品牌與亞洲品牌視為兩種典型模式：前者在物料選擇、技術細節與工藝標準方面極具優勢；後者則擅長透過行銷、名人合作與高度視覺化的策略建立話題。然而，能夠在二者之間取得平衡者並不多。我對 A.SOCIETY 的定位，是一個致力於建立「平衡系統」的品牌：在維持結構與質量要求的同時，亦重視品牌背景的故事建構、空間體驗與價格可近性。

A. Society K11 MUSEA 專門店（陳葦慈攝）

問：三位創辦人平時是怎樣分工的？在日常決策裡會不會有一些有趣的碰撞？有沒有特別難忘的例子？

Lamdee：「樂隊」這個詞語反映了我們實際運作模式的結構特徵。在日常分工上，Julien 專責框形、比例與色彩等產品設計；Kenny 專注於工廠生產、品質控制與結構實現；而我則負責品牌定位、敘事構建、視覺傳達與與受眾之間的溝通。然而，在進入各自專業範疇之前，我們會先討論所有合作提案與新系列的起點：是否認同某位合作對象或題材、該項合作是否具有必要性與發展空間、以及可延伸的創作幅度為何。當大方向達成共識後，各人便各司其職，而過程往往高度依賴互信。我對 Julien 在設計判斷上的專業判斷、以及對 Kenny 在工藝實現上的技術能力，具高度信任；同樣，他們亦信任我能在品牌語言與溝通策略上作出適切選擇。

問：你們覺得眼鏡在現代人的穿搭裡是扮演什麼角色？是低調的配件，還是整體造型的亮點？

Julien ：人與人第一次相遇時，最先留意的往往是臉部，而眼鏡正處於視線焦點的核心位置。我十分認同這一觀點。於我而言，選擇一副眼鏡，更接近於一種自我敘事與狀態宣示的過程。不同的形狀、尺寸與顏色，對應的是不同的心理狀態與社交姿態：某些日子，我會刻意選擇線條鮮明或顏色相對鮮豔的款式，以強化自身的存在感與表達性；而在另一些場合，我則傾向於佩戴低調而結構精煉的框形，使自己更自然地融入環境。

Lamdee：正因如此，我不傾向將 eyewear 簡化為"accessories"，因其在造型與身份建構上的作用，與鞋履同樣重要。每當規劃 A.SOCIETY 的產品時，我亦以此為目標，希望未來當人們提及某一種框形時，會自然聯想到品牌及其所代表的城市氣質。

A. Society 多款系列採用18K GOLD採質（陳葦慈攝）

問： 香港的街頭文化對你們的設計有什麼影響？可否介紹一下品牌專為亞洲臉型而設的靈感是從何而來？在設計鏡框時，你們又是如何考量不同臉型的適配性與修飾效果？

Lamdee：品牌創立初期，國際市場上真正從「亞洲臉型」出發去思考設計的品牌並不多。身為在香港生活與工作的創辦人，若不以亞洲用家為首要考量，便難以自稱是一個誠實的本地品牌。因此，我們在設計流程中，經常討論如何在鼻托高度、鏡框曲線、重量分配與貼合角度等層面作出調整，使眼鏡能自然貼合大多數亞洲臉型的結構。Raw Series 即是其一例證：我與 Julien 在城市中觀察到，大量都市景觀由混凝土及未經修飾的物料構成，這種粗糙而真實的狀態令我深受觸動。當我們在工廠看見處於生產中段、尚未被拋光的框架時，我直覺地認為，這種「未完成」的表面狀態本身已具有美感，於是決定將之保留為設計的一部分。

問：A.SOCIETY 之前試過用限量發售和 NFT 元素（例如元宇宙眼鏡）來吸引年輕收藏家，效果怎樣？未來會不會繼續依這個方向發展？

Lamdee：對我而言，NFT 最具吸引力之處並非其投機性價值，而是每個單位皆獨一無二。我便思索：若將這種「獨一無二」的邏輯延伸至實體眼鏡，會形成怎樣的經驗？我們遂在店內設置一幅視覺牆，讓顧客以抽取形式獲得不同組合的 NFT 眼鏡圖像，同時，每枚 NFT 皆對應一副真實存在的眼鏡。在這個項目中，我們總共製作了一百副眼鏡，於配件、顏色及鏡片組合上均不重複，並維持約兩千港元的價錢，避免與市場上高價投機型 NFT 無意義地接軌。事後回顧，NFT 作為市場現象的確迅速退潮，但我進一步確認了消費者對「專屬」與「獨一無二」的追求，最終便成就今日的 A Custom技術。

A.Society K11 MUSEA 專門店（陳葦慈攝）

問： 面對快時尚和可持續的壓力，你們覺得未來 3–5 年的設計方向會是怎樣？會不會考慮環保物料或 AI 輔助設計？同時又怎樣保留手工製作的核心？

Lamdee：我相信「客製化」可以成為一個具有建設性的方向。當眼鏡是由用家在顏色、部件與結構上親自選擇時，其與用家之間的關係便不再是短期替換的消費品。在生產策略上，我們避免無限制地推高產量。事實上，多個系列在推出後不久已售罄，這種模式在某種程度上減少了庫存壓力與造成浪費。至於環保與物料層面，我們已持續測試並導入較具可持續性的替代素材。然而，我對任何新物料均設有一項條件：必須先通過佩戴舒適度與耐用性測試，即使其在環保敘事上具有加分效果，我亦不會輕率採用。

問：如果有讀者想購買第一副 A.SOCIETY 的眼鏡，但無從入手，你們會給什麼建議？

Julien：「這副眼鏡在你日常生活中，應扮演甚麼角色？」若您希望尋找一副適合每日佩戴、涵蓋工作與日常社交場景的框架，我會優先建議其考慮 A Custom 系列。該系列在框形設計上相對易於搭配，並透過顏色與細節的自由組合，讓用家在穩定實用的基礎上添加個人性格。若對方著重功能性，例如經常需要在室內外切換，我則會推薦具備 clip-on 設計的款式，以單一框架同時兼顧光學與太陽眼鏡用途。至於希望透過眼鏡作為風格宣示的你，我會推薦 Raw Series 或 titanium 款式，其中多款已成為我們的長期暢銷款式。

A. Society 設計師 Julien（陳葦慈攝）

問： 品牌最新推出的「A Custom 60 分鐘即時客製化體驗」，背後其實有什麼特別的巧思和理念？

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Lamdee：NFT 時期帶給我的最大啟發，是意識到「獨一無二」這一概念，對當代消費者而言十分吸引。然而，我不希望這種吸引力僅停留在數碼憑證或虛擬圖像層面，因此在構思 A Custom 時，我刻意將重心拉回到「可佩戴」與「可觸摸」的實體層次。我希望「客製化」成為一件極為日常且門檻低的事情——不需要技術背景，也不必理解區塊鏈機制；六十分鐘的時間設計，對我而言是一個刻意調整過的節奏：既足以容許客人有充裕時間思考與試戴，又保持一定的緊湊感，使整個過程保留儀式性與完成度。我們亦計畫持續透過節日限定或季節限定組合，使 A Custom 平台具備長期演化的可能。