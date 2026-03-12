BAPE®攜手倉石一樹 推出以機能服飾為主題的2026春夏系列

A BATHING APE® （BAPE®）繼去年推出 2025 秋冬「Performance All Weather」系列，品牌再次攜手日本設計師倉石一樹，推出“Performance All Weather”2026 春夏系列，再次將品牌在機能服飾領域的探索推向新高度。



系列以 "THE WHOLE EARTH IS ALREADY IN SPACE" 為敘事核心，呼應建築師巴克敏斯特·富勒（Richard Buckminster Fuller）提出的「地球號太空船」理念，嘗試在服裝版圖上重構人與城市、自然以及宇宙的關係。繼 2025 秋冬系列聚焦嚴冬韌性之後，2026 春夏則轉向春季的流動性與自然循環，將季節更迭視為情感與意識的覺醒，邀請穿著者在街道、山野乃至未知疆界之間，以衣著作為重新對話地球的媒介。

在技術層面方面，系列採用防水、防風、透濕兼備的高性能面料，回應都市人通勤、旅遊與戶外活動的多重需求。焦點單品包括 DIGITAL CAMO DOT 三層滑雪鯊魚外套、三層連帽雨衣與 ALPHA 高性能硬殼外套，皆以輕量結構與靈活設計，將「備戰未知天氣」化為日常着裝標準。中層單品與襯衫系列則透過 DIGITAL CAMO 圖像與美式復古元素，將宇宙與地球的敘事嵌入 BAPE® 經典符號之中。

褲裝設計聚焦於運動性能與靈活調節，從三層鯊魚衝鋒褲到以「太空船制服」為靈感的運動褲，皆兼具防風、防水機能與結構支撐，成為系列中的亮點單品。三層鯊魚衝鋒褲以鮮明的機能感與造型感，展現系列的高光姿態；而太空船制服運動褲則將本季的宇宙主題轉化為未來感十足的流線廓形。

鞋履設計則以「應對複雜地形」為核心命題，推出 BPAW MANHUNT、BAPE STA™ BPAW 以及 SNOW CLOG STA 三大新款。其中，BPAW MANHUNT 以戶外級工藝延展 BAPE® 經典鞋型的性能邊界，成為 2026 春夏系列的亮眼新秀；BAPE STA™ BPAW 則在保留標誌性輪廓的同時，注入專業機能設定，為經典注入全新生命力；而 SNOW CLOG STA 則透過混合式結構，打通都市日常與多元戶外場景。

BAPE® Kazuki Kuraishi 的「Performance All Weather」SS26 系列現已於A BATHING APE®︎專門店及BAPE 網站發售。