Supreme再度聯乘MM6！美鈔拼接圖案Timberland防水靴玩味十足

Supreme與Maison Margiela的副線MM6 Maison Margiela事隔兩年後再度合作，推出2026 春季聯乘系列。今次合作延續了雙方將高級概念融入街頭服飾的實驗精神，最引人注目的設計元素，莫過於將代表美式文化精神的禿鷹圖案及美金鈔票印花，鋪陳排列在各類單品上。



今次Supreme 與 MM6 Maison Margiela 攜手推出的聯乘系列，單品包括賽車皮褸、連帽羊毛絨飛行外套、牛仔工裝外套、棒球外套、長袖襯衫、棉質足球球衣、兩款短袖上衣、兩款連帽衛衣、牛仔褲、運動褲、棒球帽、絲巾、雙肩背囊、防水靴、沙包及拳擊手套。

當中由Schott製作的皮褸，背面超大型的白頭鷹圖案充滿霸氣；至於美鈔圖案則活用於更多不同單品，包括連帽 Shearling 飛行員外套、短袖T-Shirt等，而與Timberland三方聯名的 6 吋防水靴更是焦點所在，鞋面鋪滿美鈔圖案，並配上金色鞋孔和羊毛皮內襯，奢華感與街頭玩味兼備。

另一點值得留意的，是今次聯乘系列亦迎來Supreme史上首款配置了拉鏈的Box Logo連帽衛衣，相信這款Zip-up將成為粉絲爭相入手的焦點之作。

今次聯乘系列將於 3 月 19 日起在 maisonmargiela.com/mm6-supreme 及 supreme.com 官方網站發售；並於 3 月 21 日起登陸指定 MM6 及 Supreme 專門店。