Bode x Levi’s 以鍋釘及寶石細節點綴洗水牛仔褲 致敬50年代風格

近年炙手可熱的紐約品牌BODE，憑著古董布料、傳統工藝及鮮明風格日漸為人所熟悉，早前更在東京代代木上原開設門市。最近 BODE 更攜手 Levi’s ，首度聯名推出 “Barrel Racer Jeans”，以鍋釘與寶石為洗水牛仔褲點綴，設計靈感源自品牌創辦人 Emily Adams Bode Aujla 童年的愛駒 Checkers和她對復古 Levi’s 牛仔褲的收藏情懷與熱愛。



作為 Levi’s x BODE 牛仔膠囊系列的核心單品，“Barrel Racer Jeans” 提供淺色與深色兩款洗水選擇。淺色款以銀色鍋釘與紅色寶石點綴，呼應50年代初期的風格；深色款則於褲側飾以銅色鍋釘。兩款皆以 14 盎司預縮赤耳牛仔布製成，剪裁偏向修身，延續 BODE 的敘事美學，細節設計處處展現巧思：品牌名以鏈式繡有“BODE”字樣，取代 Levi’s 後腰 jacron 皮牌，標誌性的紅標則換成紫色，並換上BIG E"LEVIS"字眼，配合致敬50年代的主題。後袋方面，更標有 “Mr. Checkers’s Favorite Pair” 字句，並串聯設計師童年曾騎過的小馬的名字，巧妙融入丹寧服飾當中，在復古設計中加添巧思。

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Levi’s x BODE Barrel Racer 牛仔褲 將於4月3日率先在 BODE 東京新旗艦店發售，並於4月10日登陸 BODE 紐約、巴黎、洛杉磯專門店及品牌官網。

來自紐約的BODE 由 Emily Adams Bode Aujla 於 2016 年創立。她曾獲 2019 年 CFDA 年度新興設計師獎，並於 2021、2022 連續摘下 CFDA 美國年度男裝設計師大獎。設計師成長於古董文化氛圍濃厚的家庭，不但祖父熱衷收集早期美國古董，母親與姨姨亦常帶她逛亞特蘭大與 Cape Cod 的古董市集，使 Emily 自幼浸染於 Antique 與 Vintage 文化，並逐漸拓展至全球的古舊事物。她以美式男裝為基礎，發展出男女皆可穿的當代時裝，大量運用舊布料、拼布、刺繡與修補等傳統工藝，並將懷舊圖案融入設計，使每件作品都宛如承載故事的紀念品，散發美國、印第安與西部風情。