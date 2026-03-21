藝術三月｜ComplexCon 2026潮流市集十大焦點+獨家限定產品率先看

【藝術三月】潮流界年度盛事ComplexCon強勢回歸！ComplexCon 2026今明兩日於亞博館，今屆更請來「LABUBU之父」藝術家龍家昇 (Kasing Lung) 擔任藝術總監，將其創作的“The Monsters”系列及 LABUBU 元素融入會場設計，現場有不少LABUBU藝術裝置，打卡必去！另外今年必睇焦點亦包括 Virgil Abloh Archive 展覽，一同回顧這位已故傳奇設計師的經典設計；BLACKPINK LISA 登陸香港的個人品牌 LLOUD；而陳冠希的CLOT 亦帶來了運用了品牌標誌性絲綢圖案及荊棘紋理的1:10 GUNDAM和ZAKU。



ComplexCon 是什麼？

ComplexCon 是備受全球矚目的流行文化盛事，匯聚球鞋、時尚、音樂、藝術、美食、體育、創新科技及創意產業等多種元素。入場人士可以選購熱門品牌推出的數百項限量商品，參加由重量級潮流大師和跨界人士主講的座談會，沉浸於陣容豪華的演唱會，收穫多元的流行文化體驗。今年更首推「盲鳥VIP套票」，提供最高等級演唱會門票、獨家藏品、優先進場及優先購物體驗等VIP福利。

ComplexCon 2026香港首日現場直擊！10大重點一覽：

ComplexCon 2026重點1.｜PUBG x THUG CLUB

今年ComplexCon重要亮點，莫過於PUBG《絕地求生》聯乘韓國街頭潮流品牌 Thug Club ，透過獨特的街頭文化視角重新詮釋遊戲 IP。現場展示一系列受《絕地求生》宇宙啟發的聯名服飾與主題單品，讓大家在遊戲之外亦能感受品牌與潮流文化交融的魅力。

品牌更特別打造以「古羅馬競技場」為靈感的展位，將遊戲核心的戰鬥與競爭精神具象化。展區內設有多樣化的互動體驗，不僅能沉浸於獨特的品牌氛圍，還能透過完成現場任務獲得專屬獎勵。

ComplexCon 2026重點2.｜LLOUD | Lisa

Blackpink Lisa 個人品牌LLOUD 登陸香港！品牌不僅限於跨越樂風的音樂創作，更準備進化為一種全新的生活方式。現場展示品牌全新的成衣系列，靈感源自創辦人 LISA 的各種「幕後隨筆」時刻。

ComplexCon 2026重點3.｜Virgil Abloh Archive™

已故傳奇設計師，前Off-White 及 Louis Vuitton 創意總監Virgil Abloh，亦在 ComplexCon 香港展出特別回顧展。是次Virgil Abloh Archive 將會把 Virgil 的設計哲學與珍貴檔案帶到香港，3大亮點包括 The Media Lab 將會還原 Virgil 母校由 Rem Koolhaas 設計的電腦實驗室，內含數百 GB 的 Virgil 真實工作設計檔案；The Sneaker Table 會將他與 Nike 的合作系列視為學術研究，聚焦於設計背後的「過程」與「迭代」。The Archive Table 更首度公開 Virgil 個人珍藏的物件、參考資料及從未曝光過的私人物品!

另外，現場 Gift Shop 更會以抽籤方式，首次在美國境外發售 AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.及會場限量周邊商品，萬勿錯過。

ComplexCon 2026重點4.｜CLOT 分別聯乘Gundam 及Initial D

「Initial D × CLOT × FAWA」聯名系列是陳冠希和倉石一貴聯名「KZKLOT」系列的最新力作。系列的設計靈感源自於倉石一貴對真人版電影《頭文字D》（陳冠希在片中飾演高橋涼介）的喜愛，包含兩款設計：一款以角色為主題，另一款則取材於粉絲最愛的「盲襲」場景，於ComplexCon獨家發售。

潮流品牌 CLOT 首次跨界聯乘《機動戰士高達》 （簡皓賢攝）

另外， CLOT 首次跨界聯乘另一傳奇IP《機動戰士高達》，並以《機動戰士高達 THE ORIGIN》初代機體 RX-78-02 高達為基礎，融入 CLOT 標誌性的絲綢圖案（SILK ROYALE）。主體採用玫瑰金色調貫穿設計，在不同光線下展現強烈金屬光澤，營造奢華視覺效果。CLOT 的華麗絲綢圖案與高達的硬派機械線條形成對比，呈現靜態典雅與動態科技感的碰撞，體現東方傳統韻味與未來科技的融合，其設計理念呼應 CLOT 品牌一貫的多元文化詮釋。另外亦以品牌標誌性的荊棘圖紋，重塑了渣古的設計。現場設置了聯乘版1:10的高達和渣古打卡位，粉絲必去！

聯名產品採用「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」系列的壓鑄合金高端產品品牌製作，由角木肇先生負責塗裝與標記等。

ComplexCon 2026 重點5.｜BAPE® Performance All Weather by Kazuki Kuraishi（BPAW）

A BATHING APE®（BAPE®） 繼 2025 秋冬「Performance All Weather」系列後，再度攜手日本設計師倉石一樹，於 ComplexCon 2026 正式亮相全新 2026 春夏"Performance All Weather"系列。此系列延續品牌在機能服飾領域的探索，以 “THE WHOLE EARTH IS ALREADY IN SPACE” 為敘事核心，呼應建築師巴克敏斯特·富勒提出的「地球號太空船」理念，重新思考人與城市、自然、宇宙的關係。

ComplexCon 2026重點6. GrowthRing & Supply （GRS）

以往在歷屆 ComplexCon都大排長龍的本地品牌GrowthRing & Supply （GRS），今年會場限定系列以「BOUNDLESS」為主題，推出多款限量商品，包括手工 STENCIL CHAMPION TEE 與標誌性刺繡「九龍」帽，並提供 TEAM RISING TRACK SUIT 的會場獨家預售。除了每年必備的會場限定系列，今年特別與本地 3D 列印單位 SHAREWOW 合作：於 COMPLEXCON 現場提供 3D 掃描服務。凡當日消費滿指定金額，即可免費享有一次會場 3D SCAN 並由專人製作 1/14 人像模型一尊（模型預計於掃描後約一個月寄出）。

ComplexCon 2026重點7.｜GOOPiMADE & 432HZ

呼應今屆 COMPLEXCON 特別策劃的『天域浮城』核心主題，GOOPiMADE 與432Hz 雙方團隊更特別請來著名藝術家 PRODIP LEUNG 攜 手合作，同步於 COMPLEXCON 會場帶來份量十足的 GOOPiMADE×PRODIPx432Hz超大型聯名企劃。團隊將 PRODIP LEUNG 從古文明神秘符號到宇宙世界的奇幻想像，以獨特的藝術語言注入到是次企劃，引領大 家探索人類信仰、宇宙奧秘與精神存在的無限可能。

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ComplexCon 2026重點8.｜Grams28

本地品牌GRAMS28聯同意大利電單車傳奇品牌MV Agusta，帶來重量級聯乘"Space Racing"太空競速限量系列，涵蓋時尚單品及精緻皮革袋款，均以復古賽車文化及車手視覺為靈感。賽車迷不妨親臨現場參與遊戲，有機會贏得夢幻逸品“Space Racing”紀念頭盔配飾及更多豐富禮品！

ComplexCon 2026重點9.｜Crocs Ripple 飛船鞋

自波鞋界傳奇設計師 Steven Smith強勢加盟入Crocs後，帶來的重磅代表作Crocs Ripple更有望成為新一代潮物！他更於ComplexCon親自揭曉 Crocs Ripple 2全新配色（Graphite / Dusty Olive），品牌亦將於活動現場帶來限定互動體驗，讀者可透過現場鐳射雕刻及打造個人化服務，打造專屬自己的 “Crocs Ripple Moment”；同時亦有機會定製限量Tote Bag！

ComplexCon 2026重點10.｜ New Era

NEW ERA於今屆ComplexCon 2026 特別打造賽前“GEAR UP”運動潮流空間，全面展示橫跨 MLB、NBA、足球、一級方程式賽車，以及街頭藝術傳奇 Eric Haze 的多元創作，全方位呈現品牌引領的運動潮流單品。

NEW ERA 於 ComplexCon 精心打造一座注入運動基因的賽前「GEAR UP」運動潮流空間，場域以長型開放式的黑白幾何長廊為主軸，俐落線條交織出強烈的視覺延伸感，帶領潮人穿梭品牌橫跨世紀的運動時尚旅程。隧道兩側劃分為 MLB、NBA、足球、一級方程式賽車及街頭傳奇設計師 Eric Haze 五大主題區，讓參觀者在走動間感受運動熱血與街頭潮流的完美結合。展位盡頭的LED 屏幕更會動態切換各款限量聯乘系列，構建出 ComplexCon 內極具潮流氣息與視覺張力的潮流地標。

除了極具衝擊力的視覺體驗，NEW ERA 特別邀請到星級足球愛好者 Locker 與 籃球足球女將 Chloe 驚喜現身，率先示範多款將運動機能與潮流完美結合的限量單品，並大方分享其運動穿搭心得。

ComplexLive陣容同樣頂盛！

ComplexCon 2026除了潮流市集之外，今年 ComplexLive! 集歌手、饒舌、演員及全球潮流指標於一身的時尚與音樂天后 JENNIE，以及重塑新世代嘻哈潮流的饒舌巨星兼製作人 Yeat 兩位重量級藝人領銜坐鎮，聯同多位風格多元的頂尖藝人，

ComplexCon 2026演唱會演出嘉賓時間表：

2026年3月21日（星期六）：

Yeat

Jay Park

攬佬

2026年3月22日（星期日）：

JENNIE

Crush

ALLDAY PROJECT

Amy Lo

WING x R.Tee x Hiss