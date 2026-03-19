漸變藍錶盤模仿破冰航道 SEIKO攜手日本海洋研究機構推限量潛水錶

SEIKO作為日本首個開發潛水錶的品牌，早於上世紀60年代，就已為支援當時的日本南極考察隊開發專用腕錶，確立現代潛水錶標準；其後數十年，亦不斷突破製錶工藝的界限，以設計及性能為潛水錶帶來革新。來到2026，SEIKO為大家帶來了推出兩款全新潛水錶，其中包括一款與日本國立研究開發法人海洋研究開發機構（JAMSTEC）合作的聯乘版SEIKO Prospex Marinemaster HBF 002，以漸變藍色錶盤呼應北冰洋海域之藍的清澈深邃，僅限量1,000枚；而另一款連續生產型號 HBF001，以深邃濃郁的純黑色調，不但配襯簡單亦同時兼備型格。



SEIKO 潛水腕錶的歷史始於 1965 年，當時品牌推出了日本首款國產潛水錶62MAS (6217)，防水深度達 150 米，其後更在 1966 至 1969 年間隨日本南極考察隊遠赴極地服役，確立運動腕錶與探索精神緊密相連的潛水錶系列基調。

SEIKO的首款潛水腕錶（1965年）（SEIKO）

後來到了 1980 年代，SEIKO 更進一步與專責海洋科研的 JAMSTEC（日本國立研究開發法人海洋研究開發機構）建立合作關係，並於1983 年推出兩款 600 米專業潛水錶，隨研究潛水器 Shinkai 2000 接受深海實測，為 Prospex 系列後續發展奠定重要基石。

日本國立研究開發法人海洋研究開發機構（JAMSTEC）

JAMSTEC 一直致力海洋科學研究，近年更積極發展北極研究計劃，其中一環就是即將完工的日本首艘具破冰能力的研究船「Mirai II」。SEIKO亦以此為新作設計的重要靈感來源，致敬人類科學探索向冰封海域持續延伸，盡展勇於探索的精神。 而今次聯乘，就完美將極地科研的實質需求與象徵意義，轉化為 Marinemaster 系列的設計語言。

SEIKO Prospex Marinemaster 系列1968 Heritage 聯乘JAMSTEC 限量版潛水腕錶：HBF002

限量1,000枚的聯乘版 HBF002 採用全新紋理錶盤，靈感來自破冰船於冰海上推進時留下的破冰痕跡，視覺上宛如在錶面開闢一條穿越冰層的航道，呼應北極研究為未來開拓新路的象徵意義。 錶盤的漸變色設計與平時常見的相反，藍色漸層由中央向外延伸，彷似破冰船破冰而行的航道。再配合厚實透明塗層與拋光處理，營造出北冰洋清澈而深邃的視覺層次，並以藍色陶瓷錶圈加強亮度與防刮性能。錶底則刻有"JAMSTEC LIMITED EDITION"與 1,000 枚限量編號，突顯其收藏屬性與紀念價值。

SEIKO Prospex Marinemaster 系列1968 Heritage 潛水錶：HBF001

至於連續生產型號 HBF001 則回到 1968 年經典潛水錶的設計源頭，以黑色陶瓷錶圈與純黑錶盤塑造低調而專業的工具錶形象，體現 Prospex 一貫以實用功能為先的設計哲學。 錶盤採用深邃的純黑色調與細緻均勻紋理，有效壓低反光，刻度邊緣經斜面切割，能從不同角度捕捉光線，配合指針與刻度上的 LumiBrite 夜光塗層，確保在水下環境中維持清晰可讀的資訊呈現。

除了兩款型號在外觀上的差異外，它們的核心機械結構同樣基於相同技術：皆搭載 8L45 自動上鍊機芯，振頻每小時 28,800 次，內含 35 顆寶石，並採用 SEIKO 專利 Spron 合金製作主發條與擺輪游絲，兼顧穩定性與耐用性。機芯可提供約 72 小時動力儲存，日差約 +10 至 -5 秒。搭配不鏽鋼錶殼與錶鏈（並覆以超硬塗層）、300 米防水性能及 4,800 A/m 防磁規格，構成符合專業潛水標準的完整技術組合。

在結構細節上，新作採用升級版錶扣，內置按鈕可提供最多 16mm、以 2mm為單位的微調，即使在扣環閉合情況下亦能調整長度，便利用家因應潛水衣厚度或日常舒適度作即時調節。 此外，旋入式錶冠並非直接鎖入錶殼，而是固定於內部獨立組件，既方便維修更換，亦有助提升整體耐用性。