Steven Smith設計Crocs未來感飛船鞋！盤點波鞋教父歷年經典設計

殿堂級波鞋設計師 Steven Smith 日前現身 ComplexCon 2026，親自揭曉他加盟 Crocs 後的最新作品──Crocs Ripple 2 全新配色 Graphite / Dusty Olive，以低調沉穩的灰調配上帶軍事感的 Dusty Olive，將一體成型泡棉輪廓處理得既前衛又內斂，為品牌塑造出煥然一新的形象。 但你又是否知道，這位被喻為「老爹鞋教父」的設計師其實正是打造 YEEZY BOOST 700 Wave Runner 的幕後功臣？ Steven Smith 以近四十年的創作，橫跨 New Balance、Reebok、FILA、Nike、Keen、adidas YEEZY等不同品牌，可說是當代球鞋設計史的代名詞。



Steven Smith 於 1980 年代中期畢業於美國麻州藝術與設計學院（Massachusetts College of Art and Design）工業設計系，早年本身是長跑愛好者，最常着用的訓練鞋正是 New Balance 990 系列。 1986 年，他看見 New Balance 招募鞋類設計師，遂遞交作品集並迅速獲錄用，成為品牌最早期的專職設計師之一，從此展開長達近四十年的球鞋設計旅程。現在就讓我們回顧他筆下的經典設計。

（IG @stevensmith）

1. New Balance 時期：功能導向的經典跑鞋設計

1986 年，Steven Smith加入 New Balance 後以995鞋款的改良作為起點。當時鞋款雛形已完成，他憑藉多年跑步經驗，在995鞋款的基礎上進行多處優化：加入 ENCAP 緩震單元，確保中底長時間保持彈性；並首次引入3M Scotchlite 反光材質。自995鞋款推出後，當時正值美國跑步熱潮，因而迅速打開市場。隨後，他參與 996鞋款的開發，最終以 997 鞋款帶來 99x 系列的一次重大進化。

而用上優質皮革及尼龍網布物料製作的997鞋款，其中底首次整合 ENCAP 與 C-CAP 雙緩震技術於同一模塑結構，並搭配 XAR-1000 碳橡膠大底，以及連結鞋帶孔與後跟支撐的 Hytrel Thermoplastic 熱塑膠彈性穩定片，全面提升穩定性、舒適度與耐用度。

1990 年New Balance 997 鞋款（New Balance）

其後到1988 年，Steven Smith更將New Balance 獨有的 ENCAP 緩震科技，注入了574鞋款。鞋款以簡潔俐落的線條設計，灰色麂皮搭配網布材質，並以親民價格作為核心賣點，一上市便引發搶購熱潮。馬拉松傳奇人物 Dick Beardsley 當時穿著574鞋款參加波士頓馬拉松並奪得第二名，進一步推高了這款鞋的聲勢。憑藉功能、設計與市場口碑的完美結合，574 漸漸成為品牌入門首選。

1988 年Dick Beardsley穿著 New Balance 574 參加波士頓馬拉松（IG @fleetfeetpitt）

2. Reebok時期：顛覆波鞋設計框架

1989 年，他以設計創新總監身份加入 Reebok，創作出Reebok Instapump Fury ，可說是 Steven Smith 職業生涯中最具「實驗性」的作品，亦是 1990 年代波鞋的顛覆性設計代表。當時他與 Pump 技術負責人 Paul Litchfield 及生物力學專家 Peter Foley 組成小型「創新實驗室」，嘗試將原本應用於救生衣、醫療設備的充氣技術，以及航太級碳纖維材料，引入運動鞋設計。

在結構與科技層面，InstaPump Fury 的核心突破在於無鞋帶、外露氣囊的 “Pump exoskeleton” 系統。鞋面不再依靠傳統鞋帶，而是透過環繞腳背與腳踝的充氣外骨骼提供支撐。用家只需按下鞋舌上的 Pump 按鈕，即可將空氣泵入 TPU 氣囊，再透過排氣閥調整壓力，獲得可微調、貼合腳型的包覆感。為了避免氣囊在充氣時「鼓脹」而推離腳面，團隊與 Shawmut Mills 合作研發出具方向性延展的複合面料：外層在膨脹到特定程度時會自動鎖定，內層則持續向內收緊，真正實現貼合腳部的包覆力。

中底設計同樣大膽，採用前後分離結構，並以碳纖維連接前掌與後跟，在減少傳統發泡中底用量約三分之一的情況下，仍維持足弓剛性與整體穩定性。鞋款亦搭配 Hexalite 蜂巢式緩震結構，以輕量氣室吸收衝擊，進一步提升舒適度。這種「減物料、加科技」的思路，使 InstaPump Fury 成為當時重量僅約 9 盎司的超輕訓練鞋，並提供可自訂的貼合度與獨特腳感。

3. FILA時期：打造全明星戰靴

在完成 Reebok 創新總監的五年任期後，Steven Smith 於1994 年加入 FILA，並與當時當紅的 NBA 球星 Grant Hill 合作，為其打造簽名鞋系列。

為滿足 Hill 全能前鋒的比賽需求，Smith 開發了全新的 2A 緩震系統，利用空氣與細小塑膠柱體組成緩衝單元，透過壓縮與氣流分散衝擊，同時提供側向穩定性，先推出了Grant Hill 1（FILA 95）。

而翌年推出的Grant Hill 2（FILA 96） 簽名鞋，更是展現了 Smith 鮮明的設計語言：厚實中底、寬前掌、高筒包覆結構，搭配 RB+EVA 外底與強烈幾何線條，既提供實戰支撐與舒適腳感，也憑藉大面積皮革與醒目 FILA 標誌，在 90 年代 NBA 與街頭文化中建立了高度辨識度，後來更多次復刻，入選「史上百大 NBA 球鞋」榜單。

4. NIKE時期：Hello Kitty x Nike Air Prestos 的重要推手

完成 Reebok 與 FILA 任期後，Steven Smith 於 2000 年加入 Nike，近十年間專注於“ready‑to‑race”級別跑鞋及相關氣墊平台開發。被視為 Caged Zoom Air、Shox 系統及多款 Air Max 與競速跑鞋設計的重要推手。 其中 Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 最為人熟悉：他參考早年將 Zoom 氣墊完全暴露於外底的設計，針對耐用度問題設計 Pebax 籠架包覆氣墊四周，既提供側向保護，又形成極具辨識度的「籠型」視覺標誌；前掌則刻意減少多餘物料，以提升屈曲靈活度，使其在實跑性能與日常穿著之間取得平衡。

這雙由 Steven Smith 設計的黑藍配色鞋款，原本是為 Hello Kitty 30 週年企劃而打造，計劃限量生產 500 雙。然而最終官方取消公開發售，僅製作約 12 雙作為贈品送予親友。由於稀有度極高，當時在二手市場一度被炒至逾3萬港元。

5. adidas時期：將adidas boost底技術注入Reebok Instapump Fury

事實上，Smith 與 adidas 的關係可追溯至 1988 年短暫任職，但真正留下濃墨重彩的一筆，是他在 2010 年代再度回歸，以及其後與 Reebok 共同促成的 Instapump Fury Boost 計劃。 當年設計 Instapump Fury 時，緩震一直是未竟之題，而 Boost 技術的出現恰好補足這一缺口:

Instapump Fury Boost 保留原作前衛獨特的輪廓，將 adidas 標誌性的 Boost 緩震與 Reebok Pump 系統結合，鞋身飾帶印上兩大品牌 logo，後跟繡上"PUMP X BOOST"字樣，成為兩大運動品牌合作的標誌性作品之一。

另外，他亦曾參與設計adidas Springblade「刀鋒」跑鞋，以彈性葉片替代傳統中底，透過物理減震概念顛覆跑鞋結構，相信不少 Sneakerhead 仍然對其造型印象深刻。

6. YEEZY時期：帶動「老爹鞋」熱潮

至於為何他會被稱為「老爹鞋教父」，答案很大程度來自他在 YEEZY 的創作。2014 年離開 adidas 後，他短暫出任 KEEN 創新總監，專注戶外鞋款結構與物料；而當 Kanye West 轉投 adidas，希望獲得更大創作自由之際，Smith 對「公司政治限制創意」的反思與之不謀而合，最終加入由 Kanye 主導的 YEEZY 團隊。

在眾多合作成果中，YEEZY Boost 700 “Wave Runner” 可謂最具代表性的作品：厚實多層中底、復古跑鞋比例、拼色麂皮與網布鞋面，再結合 Boost 緩震技術與當代配色，成功把 1990 年代跑鞋與訓練鞋語言轉譯成新世代「dad shoe」風潮的起點，亦令 Smith 正式被潮流圈冠以「老爹鞋教父」之名。

7. Crocs時期：以雕塑感設計重塑洞洞鞋款

2024 年離開 YEEZY 後，Steven Smith 於同年底正式被 Crocs 任命為創意總監，同時負責 Hey Dude 品牌項目，標誌其創作軌跡由傳統運動鞋全面轉向以泡棉為核心的鞋類產品。 他現時將近四十年的設計經驗集中投放在一體成型泡棉技術上，透過調整鞋體孔洞布局、側牆輪廓與支撐結構，嘗試創造既符合人體工學、又具雕塑感外觀的新一代鞋款，而是次於 ComplexCon 亮相的 Crocs Ripple 2 Graphite / Dusty Olive，正是這種「機能與造型並進」思路在 Crocs 平台上的最新演繹。之後他還會為品牌帶來甚麼驚人設計，值得大家期待。