BTS回歸舞台的「詩意盔甲」服飾！解構SONGZIO融合傳統韓服的美學

韓國天團防彈少年團BTS 時隔多年以完整陣容在首爾光化門廣場舉行演唱會，並由Netflix向全球直播。當晚七位成員首次合體開唱，其回歸舞台的造型亦成為全球焦點。本次舞台服飾由韓國設計師品牌 SONGZIO 設計師 Jay Songzio 度身打造，他僅以黑白色調，結合古代元素與現代輪廓，透過極具敘事感的設計語言，成功將時裝、歷史與舞台表演融合為一場完整的視覺篇章。各位ARMY 們心目中，哪位成員的舞台造型最令您難忘呢？



這次 SONGZIO 與 BTS 的合作以 “Lyrical Armor” 為核心概念，靈感源自朝鮮時代的盔甲與韓服輪廓。設計透過雕塑感結構、不對稱剪裁與流動布料，重新拆解並重組傳統語彙：硬挺線條展現戰士般的氣場，垂墜布料則在舞動中釋放詩意節奏，最終轉化為具當代感的舞台服飾。

7位成員的服飾背後有甚麼寓意？

隊長 RM 以“Hero”（英雄）形象登場，整體造型以長褸為主調，結合韓服輪廓與弧形肩線設計，突顯他作為 BTS 領袖的穩重氣場與舞台存在感。柔和而流暢的肩線、層疊結構，以及沿身體延伸的拉鍊細節，共同塑造出強而有力的視覺效果。

（IG@songzio_official）

長袍式外套採用分層結構，宛如鎧甲般層層疊起，並以鍋釘細節呼應韓國傳統甲冑元素。高領上衣則以非對稱設計呈現，帶有近似古代鎧甲的甲片感，令整體造型兼具力量與優雅。至於 oversized 闊腳皮褲，以銳利切割細節點綴，彷彿映照英雄歷經風霜、走過征戰歲月的痕跡。

（IG@songzio_official）

而「大哥」Jin 的造型以“Artist”（藝術家） 為主題，透過優雅剪裁結合韓服結構，展現細膩而流動的美感。整體設計以東方韻味濃厚的修身外套為核心，採用無領設計與韓服式結構，並以帶有鎧甲意象的金屬鉚釘點綴，令造型在典雅之中增添力量感。

內搭上衣以雕塑感的垂墜線條呈現，呼應韓國美學中對「流動之美」的強調；設計著重線條與平面的平衡，既突顯 Jin 作為當代藝術家的氣質，也映照他將音樂與情感轉化為視覺語言的形象。整體造型以優雅姿態立於歷史與時代的交匯之上，展現出兼具藝術性與舞台張力的存在感。

（IG@songzio_official）

SUGA 的“Architect”（建築師）造型著重展現他作為創作者的內斂力量與張力。設計以具結構感的鎧甲式豐富細節，結合俐落而優雅的輪廓，形成鮮明對比，呼應他作為 BTS 主饒舌與創作核心，在音樂與舞台上兼具深度與力量的特質。

褲裝設計重新演繹韓服褲的傳統語彙，搭配醒目的腰帶與帶有鎧甲意象的金屬鍋釘，令整體造型更具層次與視覺衝擊，呈現出一種介乎戰鬥與沉思、剛勁與韌性之間的獨特平衡。

（IG@songzio_official）

而 J-Hope 的“Sorigun”（說唱家）造型將街頭感、節奏感與傳統元素巧妙融合，突顯他作為 BTS 主舞的動感氣場。設計以重新演繹的 MA-1 外套為基礎，結合具韓服斗篷感的斜裁線條，令整體輪廓更具流動性與舞台張力。

不對稱的斜裁設計，視覺上呼應表演中的節奏變化；而帶有鎧甲意象的板片細節與金屬裝飾，則進一步強化了力量感與韌性。下身的工裝褲配以醒目腰帶，靈感來自傳統武士服飾，並加入穩固的金屬細節與拉鍊元素，使造型更具焦點與層次。

面料方面，設計從傳統山水畫中的「皴法」汲取靈感，透過層疊、刮擦與反覆拖刷的布料處理方式，呈現山石表面的粗獷質感。這種帶有手工筆觸感的處理，為整體造型注入更鮮明的藝術性與視覺深度。

（IG@songzio_official）

其餘成員亦各自對應不同人物原型：Jimin 化身“Poet”（詩人）造型同樣以韓服特有的流動輪廓與東方垂墜感為基礎，細膩呼應他作為 BTS 主舞及主唱的柔和氣質。整體設計透過輕盈而帶光澤，仿似鱗甲的上衣，配合精緻褶飾與黑瑪瑙細節，營造出兼具詩意與雕塑感的視覺效果。

下身的直向剪裁裙褲則取材自傳統韓服，強化造型的流動性與立體層次，與其他成員的設計巧妙呼應。整體設計不僅展現 Jimin 細膩優雅的個人魅力，也呼應他以舞蹈與音樂書寫情感、將表演轉化為詩意語言的形象。

（IG@songzio_official）

V 的“Doryeong”（書生）造型以書生氣質為出發點，將克制而優雅的美學融入整體設計之中。造型上的西裝褸透過具結構感的東方剪裁與層次加工處理，勾勒出一個沉穩而具魅力的輪廓，既突顯其斯文內斂的氣質，亦保留鮮明的舞台存在感。

設計以傳統韓式袍服的結構為基礎，並透過當代剪裁與疊搭手法重新演繹，令整體造型在簡約之中見層次。內搭加入帶有鎧甲意象的板片細節，配合裙式垂墜下裝與具歷史感的磨損處理，營造出一種靜中帶勁、沉穩而不失張力的視覺效果。

（IG@songzio_official）

Jungkook 的“Vanguard”（開拓者）造型以更前衛、更具推進感的結構語言，呼應他作為 BTS 主唱、舞者及饒舌擔當所散發的多重能量。整體設計以街頭風格為基礎，並結合東方垂墜感的剪裁手法，塑造出兼具力量感與動態感的舞台形象。

其身披的孖襟電單車皮褸經重新詮釋後，加入帶有韓式韻味的垂墜結構，令輪廓更具流動性；內搭的鎧甲感板片與不規則破損上衣，為其造型帶來強烈的存在感與衝勁，在剛勁與優雅之間取得平衡，亦呼應 Jungkook 音樂與表演中兼具深度、張力與爆發力的特質。

從七位成員的舞台造型的設計細節來看，SONGZIO 今次以解構手法重新演繹韓服傳統的古典美學，以不對稱剪裁、分段式結構、外露縫線、流動垂墜與雕塑感輪廓，共同營造出兼具力量與詩意的視覺效果。

SONGZIO ​品牌有什麼設計特點？

SONGZIO 是一個來自韓國的時裝品牌，由設計師 Zio Song 於 1993 年創立。品牌在 Jay Song 的接手下迎來重要轉型——從小眾、以藝術性男裝見稱的設計品牌，逐步發展為更完整的時裝公司，並邁向國際化。

自 2017 年起，Jay Song 常以不對稱剪裁、層疊結構、解構手法與具建築感的比例，塑造出既靜態又充滿流動感的服裝語言。品牌亦善於運用多層次布料、帶磨損或手工質感的材質，以及金屬細節與刺繡，讓作品兼具強烈的工藝感與視覺張力。

韓國時裝品牌SONGZIO設計師Jay Songzio（Getty Images）

SONGZIO亦有副線品牌？

如果你喜歡韓國潮流品牌，或許曾留意過那隻標誌性的 “Panther”。其實，它來自 SONGZIO 的副線品牌 ZZERO。雖然同屬 SONGZIO 品牌體系，但兩者定位卻是截然不同：

SONGZIO 主線延續品牌一貫的前衛美學與東西融合的藝術語言，風格成熟、具高級時裝感，強調結構剪裁、雕塑輪廓與概念式敘事。

作為副線品牌，ZZERO 著重於藝術性、感性與活力，並以"zero"作為創作起點的概念，象徵無限可能。相比之下，SONGZIO 主線則更偏向高級時裝與藝術表達，兩者共同構築出品牌完整而多元的美學版圖。