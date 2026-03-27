藝術三月2026｜Art Basel場外亮點：LV BMW等5大品牌跨界支持藝術
【藝術三月/Art Basel】作為香港藝術三月的最頂尖盛事，Art Basel Hong Kong 2026（巴塞爾藝術展香港展會），今年匯聚逾 240 間頂尖畫廊，呈獻琳瑯滿目的現代與當代藝術作品。但其實除了展覽本身聚焦的多元創作外，Art Basel香港展會的不同合作夥伴，由代表奢華時尚、一直與藝術的緊密連結的Louis Vuitton；探索運動與藝術邊界的HOKA；與Art Basel同行逾二十年的全球合作夥伴、德國汽車巨頭BMW； 法國香檳酒莊 Ruinart；以至利用科技拓闊藝術表達的Samsung，亦各自以其方式在展場附近詮釋創意與文化交匯，為觀眾帶來一場跨界共融的感官盛宴。
1. Louis Vuitton × Frank Gehry：建築與工藝的對話
Louis Vuitton 在展會期間呈獻「Frank Gehry 回顧展」，向這位當代建築巨匠致敬。談到 Gehry，或許並非人人立刻能意識到他的影響力，但若提及洛杉磯的華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall），便能喚起更多人對其作品的印象。這位加拿大裔美籍建築師現年 94 歲，曾榮獲普利茲克獎，與 Louis Vuitton 亦有深厚淵源。
其中最具代表性的合作之一，是 2019 年由 Gehry 操刀設計的首爾 Louis Vuitton 旗艦店。這座建築以弧形玻璃幕牆呼應路易威登基金會的設計語彙，同時融入韓國傳統建築元素，展現獨到匠心。
今年於巴塞爾藝術展，Louis Vuitton 展出了雙方長達二十年的合作成果，涵蓋包款、行李箱、香水瓶等設計，以及 Gehry 的原創藝術品、手稿草圖與建築模型，內容相當豐富。展覽以八個篇章串連合作歷程，呈現從路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton） 到首爾旗艦店的經典建築模型，並展示多件以 Gehry 靈感創作的限量版手袋與香水瓶，充分展現跨界合作的深度與廣度。
其中最受矚目的，是“Louis Vuitton x Frank Gehry”限量手袋系列，包括雕塑感十足的“Bear With Us Clutch”及取材於建築結構的Capucines手袋，每款皆凝鍊藝術與工藝的極致對話。展場內更展出以藍寶石精雕打造的Tambour腕錶，重新詮釋時間與建築共融的流動之美。
事實上，Louis Vuitton與藝術的緊密連結可追溯至近一個世紀前。當時，Gaston-Louis Vuitton開始委託藝術家為品牌創作櫥窗展示與藝術作品，從此開啟了品牌與藝術界的深厚關係。自1988年以來，Louis Vuitton與多位當代藝術與設計領域的重要人物合作，包括Stephen Sprouse、Richard Prince、村上隆、Jeff Koons、Urs Fischer 以及草間彌生等，攜手打造一系列具劃時代意義的作品與系列。
2. BMW：移動中的藝術傳奇
適逢 BMW 藝術車計劃成立 50 週年，品牌今年於香港 Art Basel 呈獻由已故美國藝術巨匠羅伯特．勞森伯格（Robert Rauschenberg） 於 1986 年創作的 BMW 635CSi 雙門跑車。這是 BMW Art Car 系列的第六輛作品，也恰逢大師百年誕辰，成為一場華麗的致敬。
Robert Rauschenberg首度將當時極具前衛性的攝影拼貼技術引入車身設計，將莫內（Claude Monet） 的經典風景畫與安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres） 的人物肖像，先印製於陶瓷薄膜，再轉印至車體。這種結合繪畫與攝影的創新手法，讓車輛彷彿化身為一座「移動的美術館」。
BMW 寶馬是 Art Basel 逾二十年的全球合作夥伴，一直致力支持藝術並在全球各地的藝術展會促進創意交流。作為「BMW Art Car世界巡迴展」的一部分，此展出亦呼應M+同期舉行的羅伯特．勞森伯格展覽，透過於香港呈現的對話，深入展現當代藝術、香港文化景觀，以及「BMW Art Car」五十年歷史之間的動態連結。
3. Ruinart × 川俣正：展現藝術與自然共融
創辦於1729年、全球歷史最悠久的香檳酒莊Ruinart，今年邀請日本藝術家川俣正（Tadashi Kawamata）為其年度藝術計劃「與大自然對談」創作現場裝置，延續品牌對永續與自然共融的信念。木結構與回收材質勾勒出詩意的「樹屋」與「巢」意象，邀請觀眾靜心感受香檳釀造背後的自然脈動——如晨霧、光線與微風般的生命節奏。
現場同時展示川俣正為Ruinart Blanc de Blancs Jeroboam設計的限量木製酒箱，全球僅22件，酒盒以微型庇護所為創作主題，這件木箱與藝術家對尺度的建築哲思，以及對生物多樣性，脆弱本質的深切關懷，象徵人與自然共創的和諧之境。過去300年來，作為全球首間創立的香檳酒莊，Ruinart香檳始終與自然環境保持持續演變的深厚聯繫。
4. Samsung Art Store：以科技讓藝術融入日常
Samsung探索科技可以怎樣拓闊藝術表達，超越藝廊生態進入居家空間。藉由「Samsung Art TV」系列，每一件藝術作品在家中栩栩如生， 把居室轉化成啟發想像與連結的私人藝廊。作為 Art Basel 官方藝術電視合作夥伴，Samsung今年以“Art TV”體驗重新定義藝術欣賞的邊界。
電視內展示來自8間知名畫廊（包括包括 Bank 畫廊、CLC Gallery Venture、大未來林舍畫廊、Don畫廊、小山登美夫畫廊（Tomio Koyama）、藝術門畫廊（Pearl Lam）、Rossi & Rossi以及Vacancy ）一共20位當代藝術家的25件作品，觀眾可透過4K超高清畫質作品欣賞細節之美。
更特別的是，Samsung將與韓國國立中央博物館合作，於平台獨家呈獻已故三星集團會長李健熙珍藏的20件韓國藝術瑰寶，包括《Sun, Moon, and Five Peaks》、《Ten Symbols of Longevity》以及《Scholar's Accoutrements in a Bookcase》等，讓藝術跨越時空，走入日常生活。
5. HOKA × 許方華：模糊運動與藝術的邊界
法國戶外運動鞋品牌HOKA，今年首度踏足Art Basel，攜手香港藝術家許方華（Phoebe Hui）模糊運動與藝術的邊界，共同呈獻多重感官沉浸裝置《Runner’s High》。靈感取自超級馬拉松帶給跑者的心理層面與感官經驗，作品引領觀眾步入超級馬拉松跑者在巔峰時刻的意識異境——身體極限消融，感知無限擴張，彷如翱翔於時空之外。
透過光影、觸覺、影像與聲景的動態交織，《Runner’s High》生動捕捉耐力運動的超現實瞬間，並邀請觀眾反思極限挑戰如何重塑感知、拓展意識疆界。
裝置由雙重空間構成：「明域」象徵日間奔馳的純粹與快意，流動光影與自然影像交錯；而「暗域」則以苔蘚、心跳脈動音軌與幽微燈光營造恍惚境地，象徵意識臨界的冥想狀態。
展會由即日至3月29日，假香港會議展覽中心隆重舉行，不論是專業藏家還是初次走進藝博會的大眾，都能在此親身感受世界級藝術的澎湃能量與無盡想像。