藝術三月2026｜Art Basel場外亮點：LV BMW等5大品牌跨界支持藝術

【藝術三月/Art Basel】作為香港藝術三月的最頂尖盛事，Art Basel Hong Kong 2026（巴塞爾藝術展香港展會），今年匯聚逾 240 間頂尖畫廊，呈獻琳瑯滿目的現代與當代藝術作品。但其實除了展覽本身聚焦的多元創作外，Art Basel香港展會的不同合作夥伴，由代表奢華時尚、一直與藝術的緊密連結的Louis Vuitton；探索運動與藝術邊界的HOKA；與Art Basel同行逾二十年的全球合作夥伴、德國汽車巨頭BMW； 法國香檳酒莊 Ruinart；以至利用科技拓闊藝術表達的Samsung，亦各自以其方式在展場附近詮釋創意與文化交匯，為觀眾帶來一場跨界共融的感官盛宴。



1. Louis Vuitton × Frank Gehry：建築與工藝的對話

Louis Vuitton 於Art Basel呈獻「Frank Gehry回顧展」（Louis Vuitton）

加拿大裔美國建築師Frank Gehry（LOUIS VUITTON）

Louis Vuitton 在展會期間呈獻「Frank Gehry 回顧展」，向這位當代建築巨匠致敬。談到 Gehry，或許並非人人立刻能意識到他的影響力，但若提及洛杉磯的華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall），便能喚起更多人對其作品的印象。這位加拿大裔美籍建築師現年 94 歲，曾榮獲普利茲克獎，與 Louis Vuitton 亦有深厚淵源。

Louis Vuitton 位於首爾的旗艦店（Louis Vuitton）

其中最具代表性的合作之一，是 2019 年由 Gehry 操刀設計的首爾 Louis Vuitton 旗艦店。這座建築以弧形玻璃幕牆呼應路易威登基金會的設計語彙，同時融入韓國傳統建築元素，展現獨到匠心。

今年於巴塞爾藝術展，Louis Vuitton 展出了雙方長達二十年的合作成果，涵蓋包款、行李箱、香水瓶等設計，以及 Gehry 的原創藝術品、手稿草圖與建築模型，內容相當豐富。展覽以八個篇章串連合作歷程，呈現從路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton） 到首爾旗艦店的經典建築模型，並展示多件以 Gehry 靈感創作的限量版手袋與香水瓶，充分展現跨界合作的深度與廣度。

其中最受矚目的，是“Louis Vuitton x Frank Gehry”限量手袋系列，包括雕塑感十足的“Bear With Us Clutch”及取材於建築結構的Capucines手袋，每款皆凝鍊藝術與工藝的極致對話。展場內更展出以藍寶石精雕打造的Tambour腕錶，重新詮釋時間與建築共融的流動之美。

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事實上，Louis Vuitton與藝術的緊密連結可追溯至近一個世紀前。當時，Gaston-Louis Vuitton開始委託藝術家為品牌創作櫥窗展示與藝術作品，從此開啟了品牌與藝術界的深厚關係。自1988年以來，Louis Vuitton與多位當代藝術與設計領域的重要人物合作，包括Stephen Sprouse、Richard Prince、村上隆、Jeff Koons、Urs Fischer 以及草間彌生等，攜手打造一系列具劃時代意義的作品與系列。

2. BMW：移動中的藝術傳奇

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適逢 BMW 藝術車計劃成立 50 週年，品牌今年於香港 Art Basel 呈獻由已故美國藝術巨匠羅伯特．勞森伯格（Robert Rauschenberg） 於 1986 年創作的 BMW 635CSi 雙門跑車。這是 BMW Art Car 系列的第六輛作品，也恰逢大師百年誕辰，成為一場華麗的致敬。

Robert Rauschenberg首度將當時極具前衛性的攝影拼貼技術引入車身設計，將莫內（Claude Monet） 的經典風景畫與安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres） 的人物肖像，先印製於陶瓷薄膜，再轉印至車體。這種結合繪畫與攝影的創新手法，讓車輛彷彿化身為一座「移動的美術館」。

BMW 寶馬是 Art Basel 逾二十年的全球合作夥伴，一直致力支持藝術並在全球各地的藝術展會促進創意交流。作為「BMW Art Car世界巡迴展」的一部分，此展出亦呼應M+同期舉行的羅伯特．勞森伯格展覽，透過於香港呈現的對話，深入展現當代藝術、香港文化景觀，以及「BMW Art Car」五十年歷史之間的動態連結。

3. Ruinart × 川俣正：展現藝術與自然共融

創辦於1729年、全球歷史最悠久的香檳酒莊Ruinart，今年邀請日本藝術家川俣正（Tadashi Kawamata）為其年度藝術計劃「與大自然對談」創作現場裝置，延續品牌對永續與自然共融的信念。木結構與回收材質勾勒出詩意的「樹屋」與「巢」意象，邀請觀眾靜心感受香檳釀造背後的自然脈動——如晨霧、光線與微風般的生命節奏。

川俣正特別為Ruinart Blanc de Blancs Jeroboam傾心打造一款限量版木製 酒箱，全球僅22件。酒盒以微型庇護所為創作主題（Ruinart）

現場同時展示川俣正為Ruinart Blanc de Blancs Jeroboam設計的限量木製酒箱，全球僅22件，酒盒以微型庇護所為創作主題，這件木箱與藝術家對尺度的建築哲思，以及對生物多樣性，脆弱本質的深切關懷，象徵人與自然共創的和諧之境。過去300年來，作為全球首間創立的香檳酒莊，Ruinart香檳始終與自然環境保持持續演變的深厚聯繫。

4. Samsung Art Store：以科技讓藝術融入日常

Samsung今年以“Art TV”體驗重新定義藝術欣賞的邊界（Samsung）

Samsung探索科技可以怎樣拓闊藝術表達，超越藝廊生態進入居家空間。藉由「Samsung Art TV」系列，每一件藝術作品在家中栩栩如生， 把居室轉化成啟發想像與連結的私人藝廊。作為 Art Basel 官方藝術電視合作夥伴，Samsung今年以“Art TV”體驗重新定義藝術欣賞的邊界。

電視內展示來自8間知名畫廊（包括包括 Bank 畫廊、CLC Gallery Venture、大未來林舍畫廊、Don畫廊、小山登美夫畫廊（Tomio Koyama）、藝術門畫廊（Pearl Lam）、Rossi & Rossi以及Vacancy ）一共20位當代藝術家的25件作品，觀眾可透過4K超高清畫質作品欣賞細節之美。

Samsung今年以“Art TV”體驗重新定義藝術欣賞的邊界（Samsung）

Samsung今年以“Art TV”體驗重新定義藝術欣賞的邊界（Samsung）

更特別的是，Samsung將與韓國國立中央博物館合作，於平台獨家呈獻已故三星集團會長李健熙珍藏的20件韓國藝術瑰寶，包括《Sun, Moon, and Five Peaks》、《Ten Symbols of Longevity》以及《Scholar's Accoutrements in a Bookcase》等，讓藝術跨越時空，走入日常生活。

5. HOKA × 許方華：模糊運動與藝術的邊界

法國戶外運動鞋品牌HOKA，今年首度踏足Art Basel，攜手香港藝術家許方華（Phoebe Hui）模糊運動與藝術的邊界，共同呈獻多重感官沉浸裝置《Runner’s High》。靈感取自超級馬拉松帶給跑者的心理層面與感官經驗，作品引領觀眾步入超級馬拉松跑者在巔峰時刻的意識異境——身體極限消融，感知無限擴張，彷如翱翔於時空之外。

香港藝術家許方華（Phoebe Hui）（HOKA）

透過光影、觸覺、影像與聲景的動態交織，《Runner’s High》生動捕捉耐力運動的超現實瞬間，並邀請觀眾反思極限挑戰如何重塑感知、拓展意識疆界。

裝置由雙重空間構成：「明域」象徵日間奔馳的純粹與快意，流動光影與自然影像交錯；而「暗域」則以苔蘚、心跳脈動音軌與幽微燈光營造恍惚境地，象徵意識臨界的冥想狀態。

展會由即日至3月29日，假香港會議展覽中心隆重舉行，不論是專業藏家還是初次走進藝博會的大眾，都能在此親身感受世界級藝術的澎湃能量與無盡想像。