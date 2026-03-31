RIMOWA推出全新限量Classic Grid行李箱 重現70年代經典設計

RIMOWA 推出全新限量 Classic Grid 系列，僅 1,969 件，靈感源自 1969 年的經典手提箱設計。自 1898 年起，RIMOWA 便以鋁材為核心材質，其標誌性的平行凹槽已成為旅行用品中最具辨識度的輪廓之一。而 1969 年問世的 Classic Aluminum Grid 更是別具一格。如今，品牌將這一經典元素以當代視角重新演繹，展現傳統工藝與現代美學的完美融合。



設計亮點

Classic Grid 系列靈感源自 1969 年的經典手提箱，以俐落立體的幾何格紋重新演繹標誌性溝槽設計，為銀色鋁鎂合金箱身注入鮮明視覺效果，同時保留一貫的堅韌耐用特質。箱內細節同樣精緻：皮革元素與柔軟絎縫襯裡呼應外觀設計，搭配優雅藍色皮革手柄、亮澤鈀金屬鎖扣，以及壓印飛機圖案的鉚釘，展現 Classic 系列獨特個性。全系列由科隆廠房匠心製造，並享有終身品質保證。

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多樣選擇

此系列提供多種尺寸，包括手提箱與登機箱，並首次推出 Trunk 尺寸的特別版典藏設計。復古感十足的公事包造型，不僅適合商務出差，亦能作為日常穿搭的高級配件，手持時更顯氣場。

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專屬細節

每件更隨附專屬皮革行李牌與限量編號徽章，配備順滑 Multi-Wheel 滾輪系統及無段式伸縮拉桿，完美滿足現代旅行需求。

RIMOWA全新Classic Grid限量系列將於3月26日起於全球RIMOWA專門店及官網RIMOWA.com發售。