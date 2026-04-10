洪嘉豪專訪解構新歌理念 以潮流比喻愛情 為新碟自製雜誌背後巧思

【洪嘉豪專訪】如果說，《穿Prada的惡魔》是關於時尚與野心的成人童話，那麼《穿波鞋的惡魔》就是洪嘉豪寫給「真愛」的一封情書——不靠濾鏡、不追名牌，只用一雙波鞋和一本誠意滿滿的自家製限量潮流雜誌《KIKI》，告訴你：在這個人人爭做「潮流」的年代，最珍貴而又是最奢侈的，其實是用最原本最真實的自己勇敢去愛，同時亦因而被愛。現在就讓一物帶大家一同走進洪嘉豪的故事，從他的分享感受他對愛情的真摯吧。



問：今次新歌《穿波鞋的惡魔》有甚麼特別意義？

Kaho：在愛情的漫漫長路上，不需要每一天都美艷動人，做最簡單的自己，就是做最好的愛情 。

（湯致遠攝）

問：據悉Kaho初次聽Demo後，便「一秒決定」選用此曲，而歌名更是由Kaho親自構思。今次新歌靈感來自甚麼？

（湯致遠攝）

Kaho：新歌靈感就是《穿Prada的惡魔》。其實本身今年也想製作唱片，考慮做甚麼主題 時就想不如做一本雜誌，內容有潮流、車、奢侈品等等，因為雜誌現時好像被遺忘了。我覺得用潮流來揭開序幕好像是最適合的，剛好《穿Prada的惡魔》這套我很喜歡的電影，事隔二十年它竟然出第二集，我就想不如乘機就叫《穿乜乜的惡魔》 ，所以就跟填詞人討論，穿Hoodie、穿波鞋、想了許多不同的東西，最後就決定了用《穿波鞋的惡魔》。

問：新歌沿用《黑玻璃》核心班底，有甚麼新火花或趣事？

（湯致遠攝）

Kaho：這次由為《黑玻璃》作曲的陳思翰負責編曲和監製的部分，但始終他是台灣人，監製廣東歌的對他來說不容易，所以合作中多了很多溝通和多了過程。

有趣的是，是我們發現陳思翰原來是一個「冷面笑匠」。歌曲去到編曲混音的階段，需要仔細考慮每件樂器是大了1還是1.5的聲量，當中的分別很大，可說已是一個全新版本。 而在我們不停來回討論討論到如火如荼、打了幾篇千字文的時候，他在美國工作，與我們的時區不同，突然間發訊息說他在美國開車，並寫著「開車上班去，晚點聊」。十小時過後，我們都在慢慢討論，他都是沒有參與，突然發了一張照片並寫着「開車下班去，晚點聊」 ，我才發現陳思翰原來私底下和我有點相似。

問：為甚麼會有發行限量潮流雜誌的宣傳想法？而取名「KIKI」的意思是？

（湯致遠攝）

（湯致遠攝）

Kaho：一開始本來沒有打算自己做雜誌，甚至考慮過與現有雜誌合作，直到同事問到「為什麼不自己做？」才決定動手，設計也完全由公司內部團隊完成。

至於名字「KIKI」，其實是想起小時候看過的一本雜誌叫 《COCO》， 就想不如叫“KOKO”。後來在鍵盤上看到 "I" 正好就在 "O" 旁邊，就想不如叫“KIKI”，好像更好看，亦符合時尚雜誌如《 ViVi 》的命名風格。更重要的是，這名字承載了香港獨特的文化記憶。因為我是「90後」，那時候資訊沒那麼發達，科技仍未發達 ，很多同學會用中文名字音譯成英文名，如 Yan、KiKi 等，雖然如今在 Gen Z 已不常見，但我希望保留這份本土特色，因此拍板用“KIKI”為雜誌名稱。

問：第一對收藏的波鞋是哪對？如何開始Sneakerhead之路？

CLOT x 倉石一樹 2012 kzkLOT Superstar 80s “Royale Blue” （adidas）

我在“KIKI”內提到，第一對自己用零用錢及兼職儲錢買的球鞋，就是 Adidas Originals 與日本設計師倉石一樹合作的藍色款 Superstar。那時候很喜歡藍色，連 Supreme 的帽子也是藍色，所以毫不猶豫花了千多元買下。後來又買了另一雙更貴的款式，差不多二千七百元，但幾乎沒穿過，現在回想覺得有點浪費。

其實這種愛買鞋的習慣多少是遺傳自媽媽。她曾說在我兩三歲時，就買過一雙 Jordan 給我，後來又笑我長大後跟她一樣喜歡買鞋。雖然收藏不算多，和真正的 sneakerhead 不能相比，但對我來說，每雙鞋都承載著一段故事。

（湯致遠攝）

我也在書裡分享過一個想法：鞋子和車子某程度上能反映一個人的性格。有些人喜歡鮮艷、張揚的款式，表現自己；而我更偏好低調，用細節去表達。比如一雙看似普通的 Converse，懂的人才知道它的特別。這就是我選擇鞋子的方式，亦是我表達自己的方式。

問：在眾多收藏的球鞋裡，若只能保留一雙，你會怎麼選？背後有甚麼故事？

Kaho：只保留一對的話我會選擇Nike AIR MORE UPTEMPO Black White OG，因為它非常百搭易襯。

Nike AIR MORE UPTEMPO Black White OG （eBay）

問：請用三件單品去代表你心目中『最Kaho』的日常造型？

（湯致遠攝）

Kaho： 第一樣當然是鞋，每次出門口我都是先想穿甚麼鞋。因為選甚麼鞋會影響心情，當日去的地方是否骯髒、有沒有下雨，這些都要先考慮；而且我亦覺得，一雙鞋可以表達一個人的性格。

第二樣是戴上手的東西，很多男生都喜歡名錶，我自己都會長期戴錶，尤其是夏天，畢竟兩邊手腕宦都空空的，好像不太好看。之前出席Converse Tokyo時，他送了一隻錶給我，從此之後，夏天我都會戴錶出街。最近我甚至一次過買了五隻G-Shock不同款的錶，方便配襯衣服。

至於第三樣，其實我自己是挺喜歡戴眼鏡的。因為自小就是一個面部比較有缺陷的人，不但有淚溝和黑眼圈，加上有時鼻敏感有時會導致眼腫，對於一個藝人來說，不是一個合格的眼袋。所以這時候眼鏡就可以幫到忙了。例如我出道時拍《半天空檔》MV時，當時造型是戴渣男眼鏡；到現在我每次演唱會一唱到《半天空檔》 時我都會拿出那副眼鏡來戴，粉絲都會很開心。

問： 因為鍾意FL5所以有《黑玻璃》，因為喜愛潮流+波鞋所以有《穿波鞋的惡魔》，如果為下一首歌挑選一樣興趣/愛好，會是甚麼？

Kaho： 我挺喜歡手繩、手鈪的，因此我演唱會每一次出紀念品，我都會出手繩。

問：歌曲簡介有一句「每個人都想成為潮流，但我話，你繼續做自己就夠」這是否你自己的做人哲學？

Kaho：今時今日打開 IG，就能看到無數漂亮的照片，背景、環境、外表都能修飾得很完美。但這些真的重要嗎？人不可能永遠都在美麗的場景裡生活，亦不可能每天都維持完美的樣子。

最終，愛情的本質還是相處與價值觀的契合。外表會隨時間改變，每個人都會老去，醒來時也不可能永遠是照片裡的模樣。真正重要的是，彼此能否在日常生活中理解、支持，並分享最深層的價值。

問：歌曲中描述的理想型，是否你的理想型？選高踭還是波鞋的女生？

（湯致遠攝）

Kaho：高跟鞋偶爾穿當然好，但日常穿球鞋就已足夠。這並不是在限制對方穿什麼，而是想說：無論穿什麼都可以，重點是整潔、得體。偶爾花點心思打扮，不只是為自己，也是對另一半的一種尊重與驚喜。外表並非永遠重要，但細節卻能讓人感受到在乎。即使再簡單，也能表現出你願意用心。而這些小心思，才是愛情裡真正能留下的印象。

其實我也不知道理想型是怎樣。但起碼我覺得一段關係需要雙方互相遷就，善解人意就很重要。好像很老套，但當她明白你的時候，和她強行去遷就你，真的是兩回事。所以如果對方真的明白自己的話，是很理想的類型。

問：作為創作歌手一路走來，回顧入行至今，面臨過哪些最大挑戰？你覺得自己是否已逐漸克服這些挑戰？

Kaho：最大的挑戰是演唱會。很多人只看到歌手唱得好聽，但唱一首歌和唱三十首歌完全不同。要把力量分散到整場演出，並且保持水準，難度遠超想像。演唱會的壓力從一開始就存在：售票、排練、到正式表演，每一步都不容易。要呈現一個有意思的完整作品，而不是簡單的歌單加幾句話，這需要投入大量心力。

因此我不斷練習，提早幾個月開始準備，確保自己能在舞台上交出最好的一面。對我來說，演唱會不只是表演，更像是一場考驗耐力、專注與真心的挑戰。

問: 在演唱會上，你曾因《黑玻璃》而落淚——一開始是因為歌曲走紅帶來的喜悅與支持，但後來又因它並非自己創作而感到矛盾。如今，你是否仍有這份心結？還是隨著時間，對這件事的看法已經改變了？

Kaho: 我覺得我已經放開了。以前總會很期望自己，會不會有機會創作一首很hit的歌。當然都有自己創作的歌是很Hit，只是可能及不上《黑玻璃》hit，那時我就會想自己是否做得不夠好。另外更正一點，當時我演唱會停了之後再哭，是因為我望著提詞機，歌詞寫得很中，原來那句歌詞是我寫的。我才明白，原來不是每個廚師，都可以煮到每道菜都很好吃。可能我自己寫的歌就好像家常便飯一樣，但有些廚師就可能煮九大簋比較厲害。所以我看開了，當我要自己作曲創作的時候，我不會再想要得到怎樣的成績，因為我覺得我已經得到了，是《黑玻璃》令我放開了。

問：接下來有甚麼目標？

（湯致遠攝）

Kaho：剛入行時，最初目標是五年內在麥花臣開演唱會，結果我五年內就登上紅館，算是超額完成。之後，我希望能把演唱會帶到更多地方，走得更遠。

更長遠的願望，是成為一種真正被尊重的藝人。過去有些前輩能獲得幾百萬人的認同，而我們這一代歌手還未有人做到。我希望自己能逐步得到更多群眾的認同，而不是被誤解成「靠關係入行」。從出道到現在，我不斷改進自己的唱功，慢慢得到部分人的肯定。我希望透過作品與努力，讓更多人真正看到、理解並尊重我。