TUDOR進駐K11 MUSEA！賞全港唯一限量黑鋼錶及挑戰周末欖球體驗

每逢四月，香港的氣氛總被欖球狂熱所包圍。今年，這股熱潮不只在球場上爆發，更蔓延至尖沙咀的心臟地帶。TUDOR（帝舵表）位於K11 MUSEA的首間專門店於2026年4月上旬正式開幕。新店不但帶來了極具話題性的全球限量版腕錶Black Bay Chrono Dark，更破天荒在商場內舉辦欖球體驗活動，將「天生敢為」（BORN TO DARE）的品牌精神具體呈現。



黑紅白交織 走進「All Blacks」的專屬領域

位於K11 MUSEA B1層的新店，是TUDOR在該商場的首間專門店。空間設計以品牌標誌性的紅、黑、白三色為主調，視覺對比強烈。為呼應品牌與紐西蘭國家欖球隊All Blacks的全球合作關係，店內特別注入了濃厚的欖球元素。透過精心布置的陳列與All Blacks的合作故事展示，無論是資深錶迷還是熱血球迷，踏入店內都能瞬間感受到那股充滿爆發力的BORN TO DARE精神。

TUDOR K11 MUSEA專門店

全港唯一極罕Black Bay Chrono Dark破格登場

配合香港國際七人欖球賽事期間的盛事氣氛，新店特別展出全港僅此一枚的TUDOR Black Bay Chrono Dark（碧灣計時型）全黑款腕錶，極具收藏及展覽價值。這枚限量版腕錶背後蘊含着「一名球員，一枚腕錶」的獨特致敬意味，其發行數量嚴格對應紐西蘭國家欖球隊All Blacks自1903年成立以來入選的球員總數，並會隨着新球員的不斷加入而持續調整增加。

在美學設計上，腕錶採用直徑41毫米的黑色PVD磨砂鋼錶殼及錶帶，與ALL BLACKS的標誌性全黑隊服完美匹配，錶盤亦配備了自1969年誕生的帝舵表經典標誌「雪花」指針。除了暗黑強悍的外型，每枚腕錶的底蓋均鐫刻了專屬編號，內裡搭載獲瑞士官方天文台認證（COSC）的帝舵表計時機芯MT5813型。該機芯配備矽游絲、長達70小時的動力儲備，並內含導柱輪與垂直計時離合輪裝置，性能強勁，絕對是內外兼備的頂級之作。

TUDOR Black Bay Chrono Dark（碧灣計時型）全黑款腕錶

周末放電必去！TUDOR欖球訓練營2026

欣賞完型格的黑鋼錶覺得意猶未盡？TUDOR將欖球場直接搬到半空！活動靈感源自香港國際七人欖球賽的澎湃氛圍，TUDOR於K11 MUSEA 6樓的Sculpture Park舉辦期間限定的「TUDOR欖球訓練營2026」。無論是想挑戰自我的運動健將，還是零經驗的新手，都能在此感受欖球的速度與力量。

活動兩大亮點：

• 欖球速度挑戰賽（無須登記）：參加者需發揮敏捷與準確度，在30秒內突破指定關卡並成功達陣。挑戰成功即有機會贏得豐富獎品！

• 周末欖球訓練營（需報名）：由本地專業教練親自帶領，課程涵蓋動態熱身、傳球訓練以至刺激的觸式欖球對抗賽，帶領參加者快速掌握比賽節奏。

每位參加者在完成欖球體驗後，均可獲贈TUDOR準備的驚喜禮遇一份（數量有限，送完即止），絕對不能錯過！

TUDOR K11 MUSEA 專門店

地址：尖沙咀 K11 MUSEA B1層B101號鋪

TUDOR 欖球體驗2026

日期：2026年4月16日至19日

地點：尖沙咀K11 MUSEA 6樓 Sculpture Park

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（資料由客戶提供）