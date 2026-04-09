MONTBLANC將千年冰川與古木凝於手中 推出Iced Sea 0 Oxygen腕錶

Montblanc 繼2022年首度推出1858系列 Iced Sea 日期顯示自動腕錶後，今年再有新作，以冰川為靈感，呈獻全新 Iced Sea 0 Oxygen 腕錶系列，兩款焦點之作包括以冰川古木製成錶盤、全球限量 700 枚的特別版；以及採用仿舊精鋼材質，搭配灰色暈染冰川錶盤，展現低調卻強悍的運動風格。系列兩款新錶將冰川靈感化作腕上細節，整體感覺低調中見巧思，限量版的木系色調可配上earth tone穿搭；而仿舊精鋼款深灰近黑的色調更可說是百搭易襯，例如配合較sporty的 casual 風格非常合適。



冰川與古木：限量版700枚的詮釋

Montblanc Iced Sea 0 Oxygen 日期顯示自動機械腕錶限量推出 700 枚，以白朗峰山脈最大的冰川蒙特維冰河（Mer de Glace）為靈感，將千年冰川地貌化作腕間風景。啡色錶盤嵌入自冰川冰磧層中取得的亞化石古木碎屑，經精密排布及透明樹脂封裝，再以冷凍工藝塑造出如冰晶般的條紋與光澤，每枚腕錶的紋理皆略有差異，宛如腕上專屬的冰川切片。

為呼應冰海冰川蒙特維冰河約7公里的壯闊長度，這款腕錶僅限量發行700枚。 立體鍍銠阿拉伯數字與時標塗覆白色 Super‑LumiNova®，搭配6時位置 Iced Sea 標誌，在冰與木交織的背景下仍保持清晰易讀。腕錶搭載41mm精鋼錶殼與單向mm旋轉棕色陶瓷錶圈，防水性能達300米，符合專業潛水腕錶標準。 錶圈0至15分鐘區段經鐳射微切割處理，略為下陷形成磨砂帶，與其餘高度拋光部分形成視覺與觸感對比。

而Montblanc的 "0 Oxygen" 零氧技術，透過將錶殼在專用處理室內抽走氧氣並注入氮氣，再完全密封，顯著降低溫差劇烈變化時產生冷凝水霧的風險，同時減緩機芯零件氧化，確保長期可靠表現。

仿舊精鋼：日常佩戴的冰川工具錶

除了限量版外，Montblanc 亦推出 Iced Sea 0 Oxygen 日期顯示自動機械腕錶仿舊精鋼款，以黑魂色調延續冰川與探索主題。 錶殼與精鋼鍊帶先施以黑色塗層，再以來自白朗峰的堅硬石英岩刷洗，營造出帶有使用痕跡的仿舊質感，呈現一種自然磨損的金屬深色調，與冒險主題完美呼應。

Montblanc Iced Sea 日期顯示自動腕錶 0 Oxygen 特別版 （簡皓賢攝）

錶盤延續了 Iced Sea 系列標誌性的冰川圖案，以精細的 “gratté‑boisé” 工藝打造，再以來自白朗峰的堅硬石英岩進行刷洗，為每一枚腕錶塑造獨一無二的紋理，呈現仿舊質感。整個製作過程多達 30 道工序，耗時約為一般錶盤的四倍，最後覆以灰色暈染效果，營造出層次豐富、光澤細膩且對比鮮明的冰晶紋理，提升視覺深度與判讀清晰度。

錶款亦搭配黑色陶瓷單向旋轉錶圈、白色 Super‑LumiNova® 夜光塗層，以及 6 時位置的 Iced Sea 標誌，整體風格沉穩利落。錶殼底蓋則以 3D 雷射技術鐫刻潛水員與冰山圖案，雕塑般的立體質感延續了「冰與探索」的主題。

另外，腕錶均搭載 Montblanc MB 24.17 自動上鍊機芯，提供時、分、秒與3時位置日期顯示，振頻4Hz（每小時 28,800 次震動），動力儲存約38小時，配備停秒功能以便精準對時。 41mm錶殼搭配約12.9mm厚度，在具備300米防水與堅固結構的前提下，仍維持舒適的佩戴比例。