BIGBANG王者回歸登上Coachella！GD連換3套造型亮相 剖析穿搭魅力

BIGBANG 三位成員 G-Dragon（GD）、太陽及大聲以三人姿態強勢登場日前的Coachella舞台！三人暌違4年再度合體亮相，除了獻唱多首人氣名曲，包括〈BANG BANG BANG〉及〈FANTASTIC BABY〉等經典曲目，更令全場目光聚焦的，無疑是他們精心設計的舞台造型。



開場樂響起，GD 以一身 Chanel 2026 秋冬多彩皮草震懾全場，紅藍黃相間的色彩設計華麗而搶眼，加上皮草大衣本身厚重的份量感，再次展現GD駕馭極繁主義美學的功力。此外，他亦精心搭配了 Louis Vuitton Swarovski 貓眼墨鏡、Jacob&Co. Blue Topaz Cocktail 戒指及 Cartier BAIGNOIRE 鑽石腕錶點綴，在流光溢彩中營造頂級奢華感，亦宣示這場視聽盛宴不僅是單一音樂或時尚的表演，更是 BIGBANG 王者身分回歸舞台的終極宣告。

其後進入solo 環節，GD 換上 Dries Van Noten 女裝SS26 參考了Napoleon Jacket設計的 Embroidered cropped jacket ，金色刺繡配合仿似紅寶石的小細節，盡顯貴族氣息；而內搭 Willy Chavarria 背心、絨毛護耳帽，胸前的Jacob&Co.小雛菊頸鏈與「Bandana Royale」絲巾，亦為造型增添更多GD的個人風格。至於下身的破爛牛仔褲配 ANN DEMEULEMEESTER 高筒皮靴，更可讓造型在奢華與隨性之間取得平衡，完美演繹 BIGBANG 隊長的巨星丰采。

來到結尾環節，GD 亦換上另一種穿搭風格，身著 Chrome Hearts 訂製黑色皮革大褸、Roller皮帶以及品牌闊腳褲。手臂鑲滿銀質鉚釘與十字架，背後更有立體壓紋與銀飾細節，暗黑氣場全開。搭配同品牌的童軍花Cap 帽，展現 Chrome Hearts 哥德式暗黑華麗美學，為整場演出劃下極具份量的句點。

BIGBANG成員太陽於Coachella的Chrome Hearts穿搭（Getty Images）

除了潮流穿搭天王GD的造型值得留意外，另一位成員太陽的穿搭亦不乏吸睛之處！他大方展露結實腹肌，以多層次的Chrome Hearts銀飾疊戴，包括 Paper Chain 頸鍊、Triple Cross Pendant 及 Bolotie，展現強烈個人風格，亦完美演繹 Chrome Hearts 標誌性的叛逆與精緻美學，魅力無可忽視！

BIGBANG成員大成於Coachella的Chrome Hearts穿搭（Getty Images）

而大聲方面，他身穿 Chrome Hearts 修身皮褸，內搭純白背心，胸前佩戴黑色皮繩、火焰十字架，腰間以 Chrome Hearts Cemetery 皮帶及絲巾作為點綴，令整體造型在率性之中更添層次與辨識度。