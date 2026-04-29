碧咸Pharrell等巨星熱捧的鏈飾品牌 HOORSENBUHS專門店登陸尖沙咀

「劍神」張家朗2024年在巴黎奧運成功衛冕金牌，當時手上戴著的 HOORSENBUHS @戒指搶眼非常，成為一時佳話。如今這個來自美國加洲的珠寶品牌，在香港頂級銀飾選物名所 Vinavast 的策劃下，首間專門店正式進駐尖沙咀 K11 MUSEA ！事實上，除了張家朗之外，不少荷里活巨星例如 Pharrell、Post Malone、Bruno Mars、David Beckham 及Snoop Dogg等，都是HOORSENBUHS 的捧場客。究竟HOORSENBUHS 有著怎樣的獨有魅力，現在就讓我們一起來認識這個美國首飾品牌。



雖然「劍神」張家朗親自著用令品牌知名度大增，但 HOORSENBUHS 可能對不少人來說仍然有些陌生。事實上，這個來自美國加洲的品牌憑著將高級珠寶轉化為大膽且具叛逆精神的藝術飾物，近年迅速崛起，成為歐美時尚界炙手可熱的美國高級珠寶品牌。

其中招牌 TRI-LINK™ 系列，創作靈感正是源自船錨及繩索。環環相扣的外觀設計運用於戒指、手鏈及頸鏈之上，辨識度極高；而張家朗奪冠時右手中指上兩枚戒指，就是Tri-Link系列的戒指。

HOORSENBUHS 的源起是怎樣的？

故事可以從品牌創辦人、出身於攝影界的設計師 Robert Keith的童年說起。他在一次整理其曾祖父遺物的過程中，偶然發現了一張黑白照片，照片中的是一艘是由他祖先所經營，用於交易貴金屬和寶石的16世紀荷蘭商船。相中那巨大的船體和錨鏈，不但令Robert留下深刻的印象，也激發他對探索和珍貴事物的熱愛，船身兩側以白色油漆鮮明地寫上HOORSEN，後來亦慢慢演變成品牌HOORSENBUHS的名稱。

Robert Keith 後來轉跑道嘗試珠寶設計，就以家族的航海歷史和70年代厚重珠寶風格為靈感，設計出富有質感及份量的特色作品，當中招牌作Tri-Link系列，靈感正是源自船錨和繩索，環環相扣的設計運用於戒指、手鏈和頸鍊之上，易認又易襯，成為品牌最經典的設計之一，吸引了眾多名人明星與時尚人士的青睞。

另外，採用雙圈設計的Phantom系列及可以將戒指一分為二的Phantom Clique系列亦同樣為品牌大熱款式，每件均於洛杉磯Santa Monica自家工作坊以人手製造。不過品牌成功並非單憑精緻設計和精湛工藝，品牌對品質和細節的執著、以及材質和款式上的多元代亦非常重要。HOORSENBUHS除了推出入門的純銀款式外，更推出18K黃金、玫瑰金和白金多款貴金屬，甚至鑲鑽石版本，並設有不同男女尺碼選擇，可以滿足到不同口味的珠寶首飾愛好者，令品牌短時間在高級珠寶界迅速火紅。

HOORSENBUHS 被哪些荷里活巨星追捧？

品牌的迅速崛起，亦歸功於 2007 年加入的品牌總監 Kether Parker。她將敏銳的時尚觸覺注入設計之中，使 HOORSENBUHS 的形象更趨前衛。兩人合作產生的化學效應，讓品牌迅速受到 David Beckham、Bruno Mars、Pharrell Williams、Post Malone、Snoop Dogg、Rihanna 及 Brad Pitt 等一眾荷里活紅星追捧。

而在香港，「世一劍神」張家朗更掀起了一股熱潮，他在 2024 年巴黎奧運奪金時手上佩戴的標誌性「豬鼻戒指」，正是出自 HOORSENBUHS Tri-Link 系列的 MICRO III 與 DAME TRI-LINK 戒指，一度成為全網熱話。

HOORSENBUHS深受David Beckham、Bruno Mars、Pharrell Williams、Post Malone、Snoop Dogg、Rihanna 及 Brad Pitt 等一眾荷里活紅星追捧（公關提供）

HOORSENBUHS深受David Beckham、Bruno Mars、Pharrell Williams、Post Malone、Snoop Dogg、Rihanna 及 Brad Pitt 等一眾荷里活紅星追捧（公關提供）

HOORSENBUHS深受David Beckham、Bruno Mars、Pharrell Williams、Post Malone、Snoop Dogg、Rihanna 及 Brad Pitt 等一眾荷里活紅星追捧（公關提供）

HOORSENBUHS深受David Beckham、Bruno Mars、Pharrell Williams、Post Malone、Snoop Dogg、Rihanna 及 Brad Pitt 等一眾荷里活紅星追捧（公關提供）

HOORSENBUHS深受David Beckham、Bruno Mars、Pharrell Williams、Post Malone、Snoop Dogg、Rihanna 及 Brad Pitt 等一眾荷里活紅星追捧（公關提供）

HOORSENBUHS深受David Beckham、Bruno Mars、Pharrell Williams、Post Malone、Snoop Dogg、Rihanna 及 Brad Pitt 等一眾荷里活紅星追捧（HOORSENBUHS官網）

HOORSENBUHS深受David Beckham、Bruno Mars、Pharrell Williams、Post Malone、Snoop Dogg、Rihanna 及 Brad Pitt 等一眾荷里活紅星追捧（公關提供）

今次品牌專門店登陸尖沙咀，為呼應 K11 MUSEA 的藝術氛圍，HOORSENBUHS 專門店摒棄了傳統專櫃的繁瑣佈局，營造出精緻的藝廊空間感。Start From Zero 團隊大量運用深沉的全黑木材，完美融合 HOORSENBUHS 冷峻的金屬色調，烘托出一種極致低調且內斂的奢華感。這種「從零開始」的匠人精神，正與品牌對傳統純手工藝的堅持不謀而合。每一吋木料的打磨與組裝均傾注心血，讓店面在繁華商場中化身為一處充滿生命力與藝術氣息的木藝裝置。