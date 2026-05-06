5月波鞋｜AJ4「公牛紅」復刻、粉紅倒勾AJ1、ASICS「The Spark」

五月的波鞋界依舊活躍，多款焦點新作令人期待：2013年的爆紅鞋款Air Jordan 4 “Toro Bravo"事隔13年終於復刻；「倒鉤鞋」 Travis Scott Air Jordan 1 Low 推出粉紅新色；ASICS聯乘費城波鞋名所，繼續力推GEL-Kayano 12.1；Bad Bunny 與 adidas Originals 這對長期合作的老朋友則帶來全新力作Ballerina「Flamboyan」。各位Sneakerheads 準備好入手了嗎？



1. Air Jordan 4 “Toro Bravo”

Air Jordan 4「Toro Bravo」於2013年首度面世一度引起瘋搶，終於13年後，各位Sneakerheads等到Jordan Brand 宣布復刻這對經典之作，相信是不少鞋迷今年必定入手的鞋款。

Air Jordan 4 "Toro Bravo"的公牛紅配色，是 Jordan Brand 系列中最標誌性的Non-OG配色之一，大膽的全紅設計致敬了經典的芝加哥公牛隊配色，視覺張力強烈，在波鞋迷心中有著崇高地位。鞋身主要以火紅磨砂皮革包覆蓋，配合鞋帶、中底及腳後跟 Jumpman 標誌的鮮明黑色，以及內襯與鞋舌標籤等水泥灰色細節，完美還原當年轟動一時的設計。

據傳 2026 復刻版本將採用更接近 1989 年原始剪裁的 "Remastered" 腳感與造型，優化了鞋頭的弧度與整體的舒適度。Air Jordan 4 "Toro Bravo"已定檔5月30日正式上市，定價215美元。

2. Travis Scott Air Jordan 1 Low “Muslin/Shy Pink”

Travis Scott 與 Jordan Brand 的聯乘AJ1 向來是「票房保證」，其標誌性的「倒鉤」 反轉Swoosh Logo，已成為不斷進化的近代街頭潮流經典。外媒早前報道，今年將會帶來兩款同屬粉紅色調的 Air Jordan 1 Low OG，其中“Muslin/Shy Pink”將率先於5月29日正式發售。

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3. Lapstone & Hammer x ASICS GEL-Kayano 12.1 “The Spark”

費城波鞋名所 Lapstone & Hammer 與 ASICS 的最新聯乘，就以 GEL-Kayano 12.1 為載體，鞋款取名「The Spark」，旨在捕捉創作過程中那份「靈光乍現」的爆發力。事實上今次合作的設計亦被具象化為豐富的異材質碰撞，擦出火花，呼應今次聯乘鞋款的命名。

鞋面為開放式菱格網布，上方交織著帶有火石質感的金屬銀面板及奶油色荔枝皮，並加入純棉帆布鞋舌提升觸感。而鞋身上標誌性 ASICS tiger stripes 則以非對稱方式呈現，外側為黑色長毛麂皮，與內側奶油色麂皮形成強烈視覺對比。至於中底 GEL 緩震系統與後跟標誌，則換上奪目的鮮紅色，搭配沾紅鞋帶頭，巧妙隱喻未燃點的火柴意象，以整個波鞋的設計完整敘述了從思緒萌芽到能量釋放的過程，別具巧思。

Lapstone & Hammer x ASICS GEL-Kayano 12.1 「The Spark」已於5月2日在Lapstone & Hammer官網發售，售價195美元；其後將於 5 月 9 日再透過其他零售商發售。

4. Bad Bunny x adidas Ballerina "Flamboyan"

Bad Bunny 與 adidas Originals 這對長期合作的老朋友，今次全新力作Ballerina「Flamboyan」，選用極具視覺張力的「Vivid Red」貫穿全身，靈感取自波多黎各隨處可見的鳳凰木（Flamboyán）。

這款 Ballerina 的貼地而修長的輪廓正好切合現時的薄底鞋熱潮，紅色的紡織鞋面輔以金、白兩色點綴，視覺上與本屆超級盃東道主三藩市49人（San Francisco 49ers） 的經典配色不謀而合。鞋款將於5月30日上市，定價120美元。

5. Bluetile x Nike SB Dunk Low

南卡羅萊納州著名滑板店 Bluetile 與 Nike SB 的首次聯乘合作，Dunk Low鞋款設計由團隊成員 Irving 從墨西哥韋拉克魯斯（Veracruz），移居到南卡羅萊納生活的真實背景啟發，以「Monarch Butterfly（帝王斑蝶）」遷徙，隱喻墨西哥移民的奮鬥歷程，更帶有尋找身份認同的深層寓意。鞋款採用黑、橘、藍三色異材質拼接，並配置毛絨鞋帶與蝴蝶主題刺繡，不論構思意念以至實際設計上均有著極高完成度。

這雙「Monarch Butterfly」的配色亦處處呼應敘事，以深黑底色象徵堅韌，營火橘（Campfire Orange）與海軍藍（Marina）的交織，既捕捉了帝王斑蝶的翅膀花紋，也凝縮了哥倫比亞市（Columbia）的落日餘暉。鞋跟精緻的蝴蝶刺繡與獨特的毛絨鞋帶，讓這雙鞋從視覺到觸感都充滿溫度。

Bluetile x Nike SB Dunk Low 已於 5 月 4 日透過 Bluetile 官方網站發售，定價為 $135 美元。

6. Zellerfeld x Nike Air Max 1000.2

Nike 與3D 列印先驅 Zellerfeld 已持續多年深度合作，今次帶來全新 AirMax 1000.2 "Black/Black" 正式亮相。設計顛覆傳統製鞋邏輯，將設計視為可迭代的「軟件更新」， 1000.2 版本是早前亮相的 AirMax 1000 的直系進化，在結構上進行了全面改良，透過精修的鞋底凸紋與幾何輪廓，大幅提升列印生產效率，並完美承襲經典 Air Max 1 的包覆腳感。

這場技術革命不僅止於單品。本月 Nike 將啟動首個「Air Works」計畫，邀請全球頂尖設計師匯聚總部，在 Zellerfeld 的技術支援下，共同探索 3D 列印與 Air Max 風格的無限可能。這雙全黑科技之作將於 5 月 4 日至 7 日在 Zellerfeld (via EQL) 開放抽籤，並於 5 月 7 日登陸北美 Nike SNKRS。

7. Patta x Nike Mercurial Vapor Elite 16

阿姆斯特丹潮流名所 Patta 的標誌性「Waves」美學再度擴張，最新的創意之作是 Nike 足球旗艦型號 Mercurial Vapor 16 Elite FG。

隨著 2026 世界盃進入倒數，今次Patta亦正式涉足足球領域，設計上完美移植了經典元素：鞋身側以 Noise Aqua 藍色合成材質勾勒出極具辨識度的波浪擋泥板，搭配銀色 Flyknit/Gripknit 編織鞋面；細節處如 Swoosh 與後跟聯名標誌皆以同色系呼應，最後搭載一塊抓地力驚人的大底，將街頭潮流與專業競技性能完美融合。

8. Song For The Mute x adidas Samba Freizeit & Tokyo

澳洲設計師品牌 Song for the Mute 再次聯手 adidas ，以時裝語言重新定義運動經典。全新的「007」聯名系列中繼續帶來橫跨服裝與鞋履的完整陣容，今次重新演繹了兩款鞋款，分別為Samba Freizeit及Tokyo。

第一款鞋款 SFTM 009 Samba Freizeit，以厚底輪廓重新演繹薄底的Samba，改頭換面成為俐落正裝皮鞋，推出的兩款配色全黑 Black 及深棕色 Brown，以荔枝皮打造鞋身，同樣感覺成熟洗鍊。鞋款亦搭載 Freizeit 鋸齒鞋底與同色系鞋帶，配襯方便。

至於 SFTM-008 Tokyo，則以 1964 年奧運初次亮相的田徑跑鞋為靈感，推出「Bluebird」、「Off-White」與「Black」三款配色。Tokyo鞋型線條修長，配合造舊細節增加視覺層次感，配合略有不同的材質運用，將復古氣息與當代美學結合。

品牌細節一如既往低調內斂，僅在鞋舌與鞋墊上綴以聯名標誌，而標誌性的 Three Stripes 則以撞色麂皮橫跨鞋身兩側呈現。SFTM-008 Tokyo 將於 2026 年 5 月 15 日登陸全球店舖，並於 5 月 8 日率先透過 Song for the Mute 獨家發售。

今次聯乘「007」系列將於 2026 年 5 月 8 日率先限定登陸 Song for the Mute，其後於 5 月 15 日起透過 adidas 及指定零售商發售。