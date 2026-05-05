Met Gala 2026|安孝燮A$AP Rocky華麗鬥法！盤點最佳紅毯男星造型

Met Gala 2026｜每年一度的慈善晚宴The Met Gala於美國時間5月4日舉行。這個被譽為「時尚奧斯卡」的活動有份參與的明星都是在時尚界舉足輕重的人，每個造型都會引起全城熱話。就讓一物編輯為大家盤點各位出席男士的穿搭造型。



Met Gala 2026｜A$AP Rocky

A$AP Rocky穿上由 Matthieu Blazy 為其定製的 Chanel 造型，揉合了黑色緞面翻領及滾邊細節的粉紅色羊毛大衣是焦點所在，綴以純手工打造的絲綢羽毛山茶花襟針裝飾、蘋果型手鏈袋及其他Chanel高級珠寶。整套造型共需 194 小時製成，將前衛與優雅完美結合。

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Met Gala 2026｜Jaafar Jackson

最新上映的話題電影《米高積遜》男主角、Michael Jackson 親侄Jaafar Jackson穿上了Polo Ralph Lauren 2026 秋季系列，其絲絨西裝外套配合撞色滾邊處理，帶來一絲Preppy Style的休閒優雅。配合內穿的絲綢背心（Silk vest）、棉質百褶禮服襯衫，並搭配絲綢煲呔及搶眼的紅襪，完美契合今年「Fashion is Art」的Met Gala 主題。

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Met Gala 2026｜Connor Storrie

《烈愛對決Heated Rivalry》男星Connor Storrie，以Saint Laurent造型展現兼具性感與優雅的男士造型。上身的加長版 Lavallière 領巾上衣以黑色圓點絲質薄紗打造透視效果，在光線下散發出若隱若現的危險張力；下身則以高腰剪裁長褲搭配俐落皮革腰帶，輪廓清晰俐落，與上身的柔美垂墜感精準揉合。

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Met Gala 2026｜Dwayne Johnson

「The Rock」Dwayne Johnson向來造型陽剛硬朗，今次Met Gala穿上Thom Browne的裙裝燕尾服亮相，令人大感驚喜。他解釋今次造型致敬了波利尼西亞（Polynesians）的傳統文化，另外長身燕尾服外套背面繡上品牌代表性的龍蝦刺繡，低調中見搶眼。

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Met Gala 2026｜Bad Bunny

化上一臉老人妝的Bad Bunny繼上次超級碗中場秀後，再度與Zara合作，親自設計了這套全黑訂製燕尾服，頸間繫上大得誇張的蝴蝶結，靈感來自名設計師Charles James於1947年創作的禮服「Bustle」，再配合腕錶與手杖等「老紳士」風格飾物點綴，令人反思追求年輕貌美的時尚產業長期對老年身體的忽略。

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Met Gala 2026｜安孝燮

安孝燮一身造型由VALENTINO創意總監 Alessandro Michele 為他度身設計，西裝外套以亮片排列成兼有層次及光澤的條紋，而袖扣採用黑色盤扣設計，細節中盡見設計深思。身高187的他亦穿上黑色修身羊毛長褲，突顯身型優勢及不凡氣質；而頸上紅色絲巾更為造型增添復古浪漫感覺，令他猶如童話書裡走出的王子一樣。

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Met Gala 2026｜Romeo Beckham

首次亮相Met Gala的Romeo Beckham，以Burberry黑色西裝造型亮相。羊毛西裝外套拼接小羊皮劍領，加上同色系的皮革襯衫及領呔，碰撞出叛逆而性感的造型，將皮革元素配襯得出神入化。

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Met Gala是甚麼？

The Met Gala中文為大都會藝術博物館慈善晚宴，被喻為「時尚界奧斯卡」，每年定在5月的首個周一舉行，旨在籌集資金予服裝學院（Costume Institute）。晚宴由國際時尚雜誌《Vogue》主辦，會邀請各大品牌贊助餐桌、並邀請名人出席，而出席者亦需經Anna Wintour認可，因此每位出席嘉賓在時尚界，都是舉足輕重的人 。

Met Gala 2026 主題

承接Met Gala主題展覽《Costume Art》，今個晚宴造型主題為「時尚是藝術」（Fashion is Art），透過服飾圖案、剪裁和縫紉，將工藝昇華至高級的藝術。主題展覽可見設計師向一眾藝術家致敬，如Balmain 2026度假系列及Dior 2026秋冬系列中，便與法國印象派畫家莫奈的《睡蓮》系列相關；Marine Serre在發布2026早秋系列時，亦以達文西創作的《蒙娜麗莎的微笑》為靈感設計。

回顧Met Gala 2025 紅地毯男星造型

Met Gala 2025｜Pharrell x Louis Vuitton（Getty Images）

Met Gala 2025｜Pharrell x Louis Vuitton

Louis Vuitton男裝藝術總監Pharrell的黑白造型，上身孖襟西裝以10萬顆珍珠、耗時980小時製成，極之閃亮耀眼，而下身黑西褲則是他近年最愛的Boot Cut剪裁，配合White Shirt拼Black Tie的Classic示範，將Black dandyism美學與精神表露無遺。

Met Gala 2025｜ASAP Rocky x AWGE（Getty Images）

Met Gala 2025｜ASAP Rocky x AWGE

ASAP Rocky是潮流重要代表，他往年參與Met Gala沒有選上奢華大品牌，反之以自家品牌AWGE為自己度身訂造的造型現身，設計是向他成長的哈林區必備的Marmot風衣取得靈感，現代風格的剪裁配合時尚運動戶外路線，體現他獨特的個人風格。

Met Gala 2025｜Bad Bunny x Prada（Getty Images）

Met Gala 2025｜Bad Bunny x Prada

波多黎各音樂人Bad Bunny以一身Prada示人，啡調禮服多加幾分大地色彩，而小物更是亮點所在，閃亮皮手套、大碼保齡球袋不約而同令人留下注視目光，不過更吸引的是他頭上的草帽，這以棕櫚樹葉製成的草帽有著獨特的歷史意義，最初是農民佩戴，後來演變成革命的象徵，Prada還特地找來波多黎各品牌De León Headwear手工製作，凸顯對傳統的敬意。