防水鞋推薦2026｜雨季殺到拒絕濕腳 HOKA/Gore-Tex等10款型格之選

防水鞋推薦 2026｜步入盛夏除了天氣炎熱潮濕，還常常伴隨突如其來的狂風暴雨。天文台指出，一道廣闊低壓槽將於下周初至中期，為南海中部帶來不穩定天氣，預料5月29日稍後時間天氣開始轉壞，隨後一連8日都有驟雨。隨著雨季正式到來，一雙同時具備防水透氣機能與時尚設計的運動鞋，成了都市人通勤與週末外出的必備之選。《一物》為你精選九款型格的防水鞋，幫助你在盛夏與梅雨季節中，從容應對每一段旅程。



天文台5月27日下午4時當更新的九天天氣預報，預料5月29日稍後時間天氣開始轉壞，隨後數日都有驟雨。（天文台網頁截圖）

哪些鞋才能足以抵抗暴雨？

首先，需留意產品介紹上所用到的字眼，Water-resistant、water-repellent及waterproof的防水程度各有不同。Water-resistant的防水程度最低，只足以抵抗日常突發小雨；Water Repellent的產品由於表面塗有化學疏水塗層，防水程度較好；但要數到最能防水的，還是要數到Waterproof，經如 Gore-Tex的防水透氣膜或完全密封處理，即惡劣天氣或極端暴雨仍能有效防水。

鞋履如何在防水能力與透氣度中取得平衡？

業界普遍採用靜水壓測試（Hydrostatic Head Test）來量度，其數值越高，代表防水性能越強，足以應對大雨或直接踩踏水坑的狀況。然而，高效防水往往伴隨著透氣性的犧牲。

因此，透氣度（Breathability）成為另一個不可或缺的考量標準。它關乎鞋履將內部濕氣（汗氣）向外排出的效率，直接影響穿著的舒適感，避免雙腳悶熱。此性能通常以水蒸氣透過率（Moisture Vapor Transmission Rate, MVTR）來衡量，數值越高則越透氣。

現今許多高效能防水物料，如GORE-TEX®所使用的ePTFE微孔薄膜，其孔徑遠小於水滴卻大於水蒸氣分子，從而巧妙地在防水與透氣之間取得理想的平衡。

防水鞋10款推薦2026

1. 防水鞋推薦2026｜The North Face Glenclyffe sneakers $1,755

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The North Face Glenclyffe Low Gore-Tex 運動鞋承襲傳統攀岩鞋的精髓，並針對現代城市探索進行革新。鞋面以合成材質結合 TPU 覆蓋層，提供優異的支撐與耐用性。對雨水的核心防護來自三層 GORE-TEX® 技術，確保防水透氣；搭載 Vibram® XS Trek 橡膠大底，無論城市或山徑皆能穩定防滑。內襯採用環保再生材質，並配置輕量 EVA 中底與緩震鞋墊，提升舒適度與承托力。另外亦沿用爬山鞋靴的經典繫帶系統與防鏽五金細節，讓鞋款融合專業戶外機能與都市美學。

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2. 防水鞋推薦2026｜Salomon XT-6 Gore-Tex sneakers $1,469

Salomon XT-6 GORE-TEX 運動鞋相信大家都很熟悉，已是不少都市型男雨天之選。XT-6將經典越野跑鞋性能移植至都市環境，以防護力與穩定性重新詮釋戶外美學。鞋款採用新世代 PFC-free GORE-TEX ePE 防水透氣薄膜，搭配封閉式網布鞋面與防潑水 Quicklace™ 系統，能有效抵禦雨雪與碎石侵入。

在承托與動態表現方面，Agile Chassis™ System (ACS) 與 EnergyCell 中底協同運作，提供穩定性與緩震效果；SensiFit™ 技術則確保貼合包覆。外底採用專利 Mud Contagrip® 橡膠，結合深層鞋紋設計，於泥濘或崎嶇地形展現卓越抓地力。鞋內更配置 OrthoLite® 鞋墊，提升透氣度與舒適感。

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3. 防水鞋推薦2026｜Oakley Meridian Low Ext $2,341

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至於由曾任 Givenchy 創意總監 M.M.Williams 領軍的Oakley，其Meridian Low Ext 運動鞋結合戶外防護機能與都市休閒美學，專為多變環境與高強度活動而設。鞋面採用絨面皮革與抗磨聚酯纖維，並覆以 TPU 防刮層，提升耐用性與保護力。針對極端暴雨，更附設可拆卸防水綁腿，令其對雙腿的防水保護延伸至小腿；另外亦配備鎳鍍掛鉤、反光彈性環與反向螺旋拉鍊，兼具便利與低光可視性。

穿著體驗方面，快速繫帶系統與防砂石鞋舌確保穩固貼合，柔軟聚酯纖維內襯與 EVA 緩震鞋墊提供舒適承托。外底選用Oakley訂製的軍用級Vibram®橡膠，具備卓越抓地力與耐磨性，適合戶外探索與日常通勤。

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4. 防水鞋推薦2026｜New Balance 2002RX GTX $1,190 (US9)

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New Balance 2002RX GTX相信是另一款常見的都市型男雨天著用波鞋。這款男裝運動鞋以經典MR2002跑鞋為藍本，並透過現代工藝全面升級，展現復古與機能的融合。鞋面選用頂級麂皮與透氣網布，並融入GORE-TEX®防水防風技術，提供全天候保護。

中底更搭載“ABZORB”與“SBS ABZORB”雙重緩震系統，有效吸收衝擊並提升回彈力；外底結合“Stability Web”足弓支撐 與“N-ergy”技術，增強步伐穩定性與承托力。即使長時間行走，仍能保持輕鬆舒適。

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5. 防水鞋推薦2026｜Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE $860 （US9）

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說到防水鞋這種機能範疇，當然亦不少得 Nike 專為戶外環境打造的機能支線Nike ACG ，其Mountain Fly Low GORE-TEX SE男裝運動鞋融合全天候防護與都市美學，展現機能裝備的核心理念。鞋面採用輕量且堅韌的GORE-TEX®專利材質，具備卓越的防水防風效能，確保在嚴苛氣候下依然保持乾爽舒適。

結構設計上，低筒靴式造型搭配快速抽拉繫帶與加固織帶鞋孔，提升穿脫便利並提供穩固包覆；鞋頭加入橡膠加固，增強抗磨與防撞能力。中底搭載Nike React泡棉，帶來優異緩震與長時間舒適承托。外底靈感源自美國俄勒岡州Smith Rock州立公園，黏性橡膠結合深層坑紋設計，無論城市或崎嶇山徑皆能提供攀岩鞋般的抓地力。細節方面，反光元素、後跟拉環與經典 ACG 標誌，突顯品牌在自然探索與都市通勤間的無縫切換。

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6. 防水鞋推薦2026｜MIZUNO WAVE MUJIN TL GTX $1,595

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不想太容易和其他人撞鞋的，或者亦可以考慮這款來自MIZUNO的出品。MUJIN TL GTX 作為品牌首次採用 GORE-TEX 材質打造鞋身的作品，其設計靈感源自 2000 年代一雙未曾正式發布的越野跑鞋。鞋款以 MICHELIN （米芝蓮）外底為標誌性元素，營造濃厚山系氛圍。鞋面採用透氣網眼結構，兼具機能感與戶外風格，展現復古設計與現代機能的融合。

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7. 防水鞋推薦2026｜Asics GEL-SONOMA 7 GTX $620

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ASICS方面，GEL-SONOMA 7 專為戶外活動設計，鞋身搭載 GORE-TEX 薄膜，在惡劣天候下保持雙腳乾爽溫暖。全長 AMPLIFOAM 中底與 GEL 緩震組件配置於高衝擊區域，提供穩定舒適的保護。

鞋款以4D GUIDANCE SYSTEM™ 為核心，能根據跑者動態自適應支撐，確保長距離訓練中的平衡與流暢步態。中底結合 FF BLAST™ PLUS ECO 輕量環保緩震材質與 PureGEL™ 技術，帶來柔軟承托與高效衝擊吸收。外底採用 HYBRID ASICSGRIP™，融合專利防滑橡膠與 AHARPLUS™ 高耐磨材質，於各種地形皆能展現優異抓地力與耐久度。

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8. 防水鞋推薦2026｜bal / REGAL SHOE&CO GORE-TEX®︎ TYROLEAN

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如果雨天仍想著用近年熱門的混種波鞋「Sneaker Loafer」，或許可以考慮 REGAL Shoe & Co. 攜手日本時裝品牌 bal 的聯乘特別版 Tyrolean 鞋款。設計以 REGAL的袋鼠鞋設計為基礎，鞋面選用專為此企劃獨家染製的「冰灰色」磨砂牛皮，展現洗鍊而具層次的當代美學。鞋款更搭載少數頂級工廠才能製作的 Bootie-shaped GORE-TEX 防水透氣結構，確保在嚴苛氣候下依然保持乾爽舒適。

而底盤則配置 Ortholite® 緩震內墊與 Vibram® Cristy Newflex 輕量橡膠大底，提供運動鞋般的衝擊吸收與輕快步伐。工藝上鞋履於日本製造，質素固然有保證；並採用傳統Goodyear沿條製法，不僅提升結構耐用度，更可更換鞋底以延續使用壽命。

9. 防水鞋推薦2026｜Danner Trail Field $2,275

登山靴款方面，Danner的這款 Trail Field ID Low GTX 現代高端材質與創新工藝重新演繹，兼顧都市通勤與輕度遠足需求。鞋面選用由 LWG 金級認證製革廠出品的頂級磨砂牛皮，兼具柔軟質感與環保標準，並搭配經典 Mountain Light 靴款的 D 型金屬鞋帶扣，展現復古戶外美學。

防護方面，鞋款內置 GORE-TEX® 防水透氣薄膜，有效抵禦風雨，保持足部乾爽。底盤配置 OrthoLite® 抗菌緩震鞋墊與輕量化 Vibram® Kletterlift Light 橡膠大底，提供優異的抗滑耐磨與抓地性能。工藝上，承襲 Danner 傳統 Stitchdown 的Goodyear沿條縫製法，打造穩定寬闊的足部平台，並支援原廠鞋底更換與修復，延續鞋履壽命。

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10. 防水鞋推薦2026｜ HOKA Challenger 8 GTX $1,175

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HOKA 推出的不少鞋款都具有防水功能，今次介紹的是在2026年初推出的Challenger 8 GTX ，鞋面嚴選 100% rPET 環保再生聚酯纖維工程網眼布料構築，並創新搭載 GORE-TEX Invisible Fit 隱形防水透氣薄膜技術；不僅確保了鞋身的輕量化與卓越透氣度，更為雙足構築出全天候的防風與防水屏障。

為應對複雜多變的戶外環境，鞋頭部分特別增設 3D 立體打印防撞保護層，顯著提升整體抗磨損力與腳趾安全性。在底盤科技方面，該鞋款配備了加厚的 CMEVA 壓縮成型緩震中底，能高效吸收著地衝擊並提供輕盈柔軟的動態承托；而外底則選用 Durabrasion 高耐磨橡膠，配合精心佈局的 4 毫米多向性防滑坑紋，確保用家無論於平坦的城市鋪裝路面抑或崎嶇鬆散的越野山徑，皆能展現出極致穩定且可靠的牽引表現。

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