AP x Swatch聯名Royal Pop亮相！8款顏色+價錢+香港購買地點一覽

Audemars Piguet x Swatch 聯乘錶款「Royal Pop」真身終於正式亮相！今次Swatch破天荒與並非同屬Swatch Group的Audemars Piguet（AP）聯乘，絕對震驚全球，幾乎已可肯定預訂了2026年最令人期待的聯乘企劃寶座。究竟錶迷是否可以用幾千港元價錢，就能平入本來需要6位數的AP錶款？新錶「Royal Pop」香港哪裡可以買到？幾多錢可以買到？我們綜合了 AP x Swatch 懶人包，讓大家緊貼 AP x Swatch Royal Pop 聯乘系列發售日期、價錢及發售地點等詳情，粉絲必看！



一如外界所料，今次聯乘錶款「Royal Pop」果然是平民版「Royal Oak」設計，採用懷錶設計，巧妙融合製錶大師 Gerald Gent著名八角形鋼製運動腕錶Royal Oak 特色元素，以及上世紀八十年代推出Swatch POP腕錶設計。

（Swatch）

今次Royal Pop合共推出多少個款式？

今次Royal Pop共分作8款顏色，主要可分Lépine及Savonnette兩款：

Lépine 風格懷錶：整個懷錶主要為同色調設計。錶冠設於 12 點鐘位置。報時簡化至兩根指針（時針及分針），合共推出 6 個不同顏色，包括：

- 粉紅色錶殼x櫻桃紅錶冠的 OTTO ROSSO

- 白色錶殼x彩色螺絲的 HUIT BLANC

- 綠色錶殼x淺綠色錶冠的GREEN EIGHT

- 青檸綠色錶殼x 淺藍色錶冠的 BLAUE ACHT

- 海軍藍錶殼 x橙色螺絲的ORENJI HACHI

- 黑色錶殼 x 白色錶圈的OCHO NEGRO



OTTO ROSSO/SSX03R100N（Swatch）

HUIT BLANC/SSX03W100N（Swatch）

GREEN EIGHT/SSX03G100（Swatch）

BLAUE ACHT/SSX03L101N（Swatch）

ORENJI HACHI/SSX03L103N（Swatch）

OCHO NEGRO/SSX03W101N（Swatch）

Savonnette 風格懷錶：整個懷錶為撞色設計。最大特色為錶冠設於 3 點鐘位置；錶盤的 6 點鐘位置設有一個小秒錶盤。合共有2個錶款：

藍色錶殼x淺藍色錶冠的LAN BA

粉紅色錶殼x黃色錶冠 x藍綠色錶盤的OTG ROZ



LAN BA/SSX03L100N

OTG ROZ/SSX03J100N

官方指出，今次合共推出 8 種顏色的懷錶，是為了呼應 Royal Oak 錶殼的八邊形結構及其標誌性錶圈上的 8 顆螺絲。Royal Pop 在錶殼結構上還擁有 8 項額外專利，將 Royal Oak 細節一一呈現。原版 Royal Oak 的錶殼設計極其複雜，結合圓潤八角形、圓形和桶形結構。這些特點均可在 Royal Pop 中找到。

AP x Swatch Royal Pop 是否可作腕錶使用？

至於大眾最關注當然是懷錶是否可以一如網民估計，拆下來再戴上手？官方就指出，今次AP × Swatch 的聯乘錶款採用飾以對比色縫線的高質小牛皮掛繩，可讓用家以自由選擇佩戴的方式，無論是掛頸、戴於手腕上或是掛於手袋等方式均可。

錶款提供三種掛繩長度選擇，讓佩帶方式無界限，充滿玩味；另外備有一個可拆除的小支架，可化身成桌上時計。

另外亦有網民估計，由於Royal Pop的錶頭採用可拆式設計，可能會有副廠看準商機，針對其可拆式設計再推出以其他物料製作的適用錶帶。

AP x Swatch Royal Pop的技術規格是怎樣的？

8 款Royal Pop一如上次與Omega合作的MoonSwatch，繼續用上 Swiss-made Bioceramic 生物陶瓷製成。Bioceramic 生物陶瓷的獨特成分當中三分之二為陶瓷粉末， 三分之一則為以蓖麻植物提練的生物來源 (biosourced) 物料，經親身體驗即能感受其強韌與柔滑的觸感。整個系列在錶殼的正反兩面均配搭了藍寶石水晶錶鏡。底蓋亦同時以移印工藝刻上 Royal Pop 標誌。正反兩面藍寶石水晶錶鏡均經防反光塗層處理，以提高清晰度並增強抗刮性。

機芯為 Swatch 標誌性的創新 SISTEM51 機芯，更推出全新手動上鏈版本，並擁有 15 項有效專利。SISTEM51 作為世界上唯一一款 100% 自動化組裝的 Swiss-made 機械機芯，是一款真正的工業創舉。其特點包括 90 小時以上動力儲備、防磁 Nivachron™ 游絲及出廠前進行的鐳射精密校正。值得留意的是 Nivachron™ 游絲是與 Audemars Piguet 共同研發，至今在其品牌的多個錶款中亦有採用。

用家亦可以透過其透明錶殼底蓋，欣賞到令人讚歎的機芯設計。

HUIT BLANC/SSX03W100N （Swatch）

其他技術特點方面，錶圈與錶殼底蓋所採用的垂直緞面拉絲處理，與 Royal Oak 原有的裝飾元素呼應。延續這設計特色，錶盤亦採用了 「Tapisserie」紋理效果。機芯底蓋採用了數碼印刷技術。錶冠、錶殼和掛繩連接的零件則採用 Bioceramic 生物陶瓷所製。時針、分針和時標均經 A 級 Super-LumiNova® 夜光塗層處理，讓懷錶於夜間依然清晰易讀。

AP x Swatch Royal Pop的設計靈感是怎樣的？

今次Audemars Piguet 與 Swatch 攜手推出的破格懷錶 Royal Pop。靈感源自Pop Art普普藝術，這場藝術運動旨在將日常流行文化圖像轉化為色彩鮮艷、充滿活力的藝術作品，因此今次雙方合作，將歡欣大膽的風格、積極挑戰的信念和精湛製錶工藝結合。

今次聯乘靈感來自Pop Art。（Swatch）

今次聯乘靈感來自Pop Art。（Swatch）

AP x Swatch發售日期是？香港定價是多少？

6款Lepine 風格定價港幣$2,940，2款 Savonnette風格的則售港幣$3,150，將於16日在香港Swatch分店發售。

AP x Swatch「Royal Pop」在香港哪些地方可以買到？

Royal Pop將於5月16日起在全球指定Swatch專門店發售，目前香港有6間Swatch專門店，分別為九龍站圓方 、銅鑼灣啟超道、 旺角朗豪坊、尖沙咀K11 Musea、美麗華廣場及海港城。

旺角朗豪坊店地址：旺角亞皆老街 8 號朗豪坊 3 樓 05 號舖

營業時間： 11:00 – 21:00



尖沙咀海港城店地址： 尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海洋中心 3 樓 312 號舖（或寫為 323C 號舖）

營業時間： 10:00 – 21:00



尖沙咀 K11 MUSEA 店地址： 尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 3 樓 320 號舖

營業時間： 11:00 – 21:00



尖沙咀美麗華廣場店地址： 彌敦道 132 號美麗華廣場 1 期地下 G35 號舖

營業時間： 10:30 – 22:00



香港島區專門店銅鑼灣啟超道店地址： 銅鑼灣啟超道 2 號地下

營業時間： 10:30 – 22:00



九龍站圓方店地址： 尖沙咀圓方1樓木區1097A 號舖

營業時間： 10:30 – 20:30



目前香港6間Swatch專門店的展示櫃，已放出AP x Swatch的實物讓各位細賞。

目前香港6間Swatch專門店的展示櫃，已放出AP x Swatch的實物讓各位細賞。（簡皓賢攝）

目前香港6間Swatch專門店的展示櫃，已放出AP x Swatch的實物讓各位細賞。（簡皓賢攝）

目前香港6間Swatch專門店的展示櫃，已放出AP x Swatch的實物讓各位細賞。（簡皓賢攝）

AP x Swatch「Royal Pop」每人限買幾多隻？

每人每店每天只限購1枚。

AP x Swatch「Royal Pop」目前香港排隊狀況如何？

至於大家關心的排隊情況，記者從尖沙咀現場所見，目前從K11 MUSEA外、通去尖東站J2出口及Legoland的行人隧道所見，已開始出現排隊人龍。