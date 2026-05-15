AP x Swatch炒價直擊！香港排隊現人龍+白色款炒至逾3萬最搶手

AP x Swatch的聯名Royal Pop系列，明日（16日）即將強勢登陸全球各大 Swatch 專門店，相信不少錶迷及炒家已準備好出手搶錶。儘管仍未正式開賣，但各大二手交易平台已出現炒價。究竟在這波未賣先轟動的狂熱之中，哪一款配色最熱門最受買家青睞，成為Royal Pop之中的「炒王」？為了讓各位錶迷與潮流愛好者搶先掌握最新市況，我們整合了海內外各大交易平台的最新炒價數據，看清這款神級聯名的驚人市場潛力。



1. Carousell

先講香港交易平台的狀況，小編翻查二手買賣平台 Carousell ，現時Royal Pop賣家的開價由港幣 3,800 元至高達 12,000 元不等。

眾多配色當中，以黑白色的「OCHO NEGRO」，與深藍x橙色的「ORENJI HACHI」兩款設計最受市場追捧，目前開價高達$12,000，成為不系買家心目中的首選搶購目標，對比同系列其他配色的暫時最高炒價，大約高出了約 2,000 港元。

AP x Swatch聯名Royal Pop在Carousell的市況

除了高價賣聯名錶款外， Carousell 亦出現了賣家明碼實價出售「排隊位置」的情況。眾所周知，代排服務向來有價有市，加上據悉銅鑼灣啟超道專門店外排隊目前已提早宣佈「截龍」，因此現時如想買位亦需要數千元。

2. Chrono24

國際市場上AP x Swatch同樣炒風熾熱，在全球知名的二手高級鐘錶線上交易平台 Chrono24 上，目前的單隻炒價普遍介乎 8,718 港元至 11,265 港元之間。不過香港市場上備受關注的黑白色「OCHO NEGRO」Chrono24 的炒價反而較低，為10,429港元，比其他款平8百多港元。

AP x Swatch聯名Royal Pop在Chrono24的最新市況

當然少不免亦有收藏家想全套收藏，目前整套購買的話有賣家開價接近9萬港元，平均每隻Royal Pop的炒價約 1.1萬港元，換言之成交的話有機會可以每隻錶淨賺7千。

3. StockX

AP x Swatch聯名Royal Pop在STOCKX的最新市況

向來用來炒波鞋的 StockX，亦不乏潮人放售其他潮物，AP x Swatch自然亦是其中一大關注焦點，目前Stock X單隻Royal Pop的轉售價格大約落在 6,530 港元至 7,780 港元之間。亦有賣家更開出了 62,500 港元的價格放售整套系列，換算下來，平均每隻Royal Pop的由本身3千元左右定價，炒至約 7,812 港元。

4. ebay

AP x Swatch聯名Royal Pop在ebay的最新市況

最後當然少不了ebay，目前單隻錶款叫價甚至超過3萬港元。ebay上最渴市的款式與香港carousell上的情況有所不同，由粉紅錶殼配搭櫻桃紅錶冠的「OTTO ROSSO」、採用純白錶殼並點綴亮眼彩色螺絲的「HUIT BLANC」，以及集結粉紅錶殼、鮮黃錶冠與藍綠色錶盤於一身、極具破格視覺張力的「OTG ROZ」這三款跑出，開價3萬多港元，比其餘的五款設計高。

事實上，不少錶界中人均認為白色款HUIT BLANC在今次聯名中最出色，由Graal Watches 創辦人 Zoe Abelson、收藏家 Lex Borrero、Carat & Co. NYC 的 Derek Mon，到Ben’s Watches 的 Ben Cook，都選了這款白色款，各位入手前亦可以參考他們的意見。

另外，亦有賣家開出接近22萬港元高價，放售整套聯名系列。

AP x Swatch香港分店現時排隊情況如何？

Threads 上網民今日（15日）分享，即使正在下雨，銅鑼灣啟超道店外仍然有不人擔著雨傘排隊，龍尾排至銅鑼灣白沙道NIKELAB門外，不過據悉目前已經截龍。

AP x Swatch香港發售日期是？香港價錢幾錢？

AP x Swatch聯名Royal Pop錶款（簡皓賢攝）

6款Lepine 風格價錢為$2,940港元，2款Savonnette風格的價錢為$3,150港元，將於16日（明天）在香港Swatch分店發售。（旺角朗豪坊店、尖沙咀海港城店、尖沙咀 K11 MUSEA 店、尖沙咀美麗華廣場店、香港島區專門店銅鑼灣啟超道店、九龍站圓方店）