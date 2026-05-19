AP x Swatch炒價直擊！Royal Pop白色款炒至4.6萬最搶手

AP x Swatch的聯名Royal Pop系列，5月16日強勢登陸全球各大 Swatch 專門店，相信不少錶迷及炒家已準備好出手搶錶，各大二手交易平台亦已出現炒價。究竟在這波未賣先轟動的狂熱之中，哪一款配色最熱門最受買家青睞，成為Royal Pop之中的「炒王」？為了讓各位錶迷與潮流愛好者搶先掌握最新市況，我們整合了海內外各大交易平台的最新炒價數據，看清這款神級聯名的驚人市場潛力。（更新至5月19日）



AP x Swatch 聯名腕錶炒價行情一覽（更新至5月19日） LEPINE Savonnette Carousell 5,000-28,000港元 13,000-22,000港元 Chrono24 8,752-93,482港元 8,882-25,833港元 Ebay 9,103-73,047港元 7,835-62,611港元

1. Carousell

先講香港交易平台的狀況，小編翻查二手買賣平台 Carousell ，開賣前Royal Pop賣家的開價由港幣 3,800 元至高達 12,000 元不等。

眾多配色當中，以黑白色的「OCHO NEGRO」，與深藍x橙色的「ORENJI HACHI」兩款設計最受市場追捧，目前開價高達$12,000，成為不系買家心目中的首選搶購目標，對比同系列其他配色的暫時最高炒價，大約高出了約 2,000 港元。

AP x Swatch聯名Royal Pop在Carousell的市況

除了高價賣聯名錶款外， Carousell 亦出現了賣家明碼實價出售「排隊位置」的情況。眾所周知，代排服務向來有價有市，加上據悉銅鑼灣啟超道專門店外排隊目前已提早宣佈「截龍」，因此現時如想買位亦需要數千元。

而今日（16日）AP x Swatch正式開售後，暫時比較多賣家放售白色款HUIT BLANC，一般開價介乎1.5萬至2.8萬港元，換言之如果成交就至少賺約1.2萬左右，至19日暫時賣家開價不變，未見明顯炒價回落。

2. Chrono24

國際市場上AP x Swatch同樣炒風熾熱，在全球知名的二手高級鐘錶線上交易平台 Chrono24 上，開賣前的單隻炒價普遍介乎 8,718 港元至 11,265 港元之間。不過香港市場上備受關注的黑白色「OCHO NEGRO」Chrono24 的炒價反而較低，為10,429港元，比其他款平8百多港元。

另外少不免亦有收藏家想全套收藏，整套購買的話有賣家開價接近9萬港元，平均每隻Royal Pop的炒價約 1.1萬港元，換言之成交的話有機會可以每隻錶淨賺7千。

不過到了開賣後的兩日（18日），部分炒家看來看好今次聯乘的市場潛力，將其Royal Pop開價2萬以上，多數為錶冠置於3點鐘方向、大玩粉紅撞黃及藍綠色的OTG ROZ，可能因為最大機會可如一般錶款般戴上手，所以炒家嘗試定較高價放售。

18日CHORNO24截圖。

甚至有賣家在19日開出9.3萬的極端高價求售Green Eight配色，不過由於不是最受歡迎的熱門配色，相信仍有待願者上釣；另外亦有賣家見白色款HUIT BLANC受歡迎，嘗試以4萬以上開價放售。

19日CHORNO24截圖。

3. StockX

向來用來炒波鞋的 StockX，亦不乏潮人放售其他潮物，AP x Swatch自然亦是其中一大關注焦點。

>> Stock X 入手AP x Swatch系列 <<

AP x Swatch聯名Royal Pop在STOCKX的市況

開賣前Stock X單隻Royal Pop的轉售價格大約落在 6,530 港元至 7,780 港元之間，亦有賣家更開出了 62,500 港元的價格放售整套系列，換算下來，平均每隻Royal Pop的由本身3千元左右定價，炒至約 7,812 港元。

Stock X截圖。

不過到了18號，炒價明顯有所上升，最受看好的是錶冠置於3點鐘方向、藍色錶殼x淺藍色錶冠的LAN BA，比其他款式貴幾千。

4. ebay

AP x Swatch聯名Royal Pop在ebay的最新市況

最後當然少不了ebay，目前單隻錶款叫價甚至超過3萬港元。ebay上最渴市的款式與香港carousell上的情況有所不同，由粉紅錶殼配搭櫻桃紅錶冠的「OTTO ROSSO」、採用純白錶殼並點綴亮眼彩色螺絲的「HUIT BLANC」，以及集結粉紅錶殼、鮮黃錶冠與藍綠色錶盤於一身、極具破格視覺張力的「OTG ROZ」這三款跑出，開價3萬多港元，比其餘的五款設計高。

事實上，不少錶界中人均認為白色款HUIT BLANC在今次聯名中最出色，由Graal Watches 創辦人 Zoe Abelson、收藏家 Lex Borrero、Carat & Co. NYC 的 Derek Mon，到Ben’s Watches 的 Ben Cook，都選了這款白色款，各位入手前亦可以參考他們的意見。

另外，亦有賣家開出接近22萬港元高價，放售整套聯名系列。

開賣兩日後，可能受排隊誇張情況的新聞影響，外國開價再創新高，18日有賣家為其Royal Pop LAN BA、ORENJI HACHI及OCHO NEGRO開出7.3萬港元的高價，與原價約3千港元的定價，成功轉手即勁賺24倍。

ebay截圖。

不過大家還是需要注意，投資涉及風險，炒價可升可跌，購買最好先留意市場上最新情況，切忌高追導致損手離場。

AP x Swatch香港分店現時排隊情況如何？

Threads 上網民昨日（5月15日）分享，即使正在下雨，銅鑼灣啟超道店外仍然有不人擔著雨傘排隊，龍尾排至銅鑼灣白沙道NIKELAB門外，不過據悉目前已經截龍。

而九龍區的圓方（Elements）分店方面，店外亦劃分了排隊區，現場至少約有三十人在排隊。

至於朗豪坊分店方面，目前人龍已經被移師至地下門外的排隊專區，有數十人正在排隊，目前亦已經截龍。

而早已出現人龍的K11 Musea外的隧道，則維持着數十人排隊的情況，龍尾排到去Legoland門外。

至於今日（16日）開賣後，暫時從網民分享可見，多間分店排前列人士均主要搶購白色款HUIT BLANC，但目前數量有限極速售罄，排隊位置較後的人士須退而求其次改買其他錶款。

AP x Swatch香港發售日期是？香港價錢幾錢？

AP x Swatch聯名Royal Pop錶款（簡皓賢攝）

6款Lepine 風格價錢為$2,940港元，2款Savonnette風格的價錢為$3,150港元，將於16日（明天）在香港Swatch分店發售。（旺角朗豪坊店、尖沙咀海港城店、尖沙咀 K11 MUSEA 店、尖沙咀美麗華廣場店、香港島區專門店銅鑼灣啟超道店、九龍站圓方店）