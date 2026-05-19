HUMAN MADE x POKÉMON登陸香港！15款單品+價錢尺寸+抽籤發售詳情

HUMAN MADE 聯乘 Pokémon 寶可夢，早於去年已首度合作叫好叫座，來到2026年，又再推出第二彈聯乘系列，帶來15款不同單品，將品牌標誌性的美式復古設計風格，與Pokémon可愛的角色形象融合。除了上回已推出過的比卡超、大蔥鴨外，更首度將鯉魚王元素引入至單品之中，打造出兼具潮流感與童趣的全新聯名系列。



今次POKÉMON MADE合共推出多少件單品？

這次的「HUMAN MADE x Pokémon」聯名陣容相當豐富，合共推出了 15 款精心設計的單品。從實搭的外套、短袖襯衫、T-Shirt，到點綴造型的配件與文具應有盡有，完美展現了 NIGO 將Pokémon的可愛元素揉合進街頭服飾的深厚功力。

哪一款單品是今次焦點所在？

最具話題性的單品，絕對非這件以「大蔥鴨」為靈感的UTILITY JACKET莫屬。去年首度聯乘亦曾推出過大玩「大蔥鴨」元素的工裝外套，胸前特意設計了一個功能性的「大蔥收納位」，以幽默巧思精準打破虛擬與現實的界線，令人拍案叫絕。今次再接再厲帶來的UTILITY JACKET，以軍裝的M-65外套為藍本，將原來經典的四袋設計改良，進一步增加口袋數量，視覺上充滿機能風。

當中左胸口袋點綴著專屬心形聯名 Logo，而雙袖加設的袖袋，亦分別飾有大蔥鴨圖案與 V 形幾何紋理，加上飾有HUMAN MADE及POKÉMON MADE字樣的魔術貼袖口，及可收納於領內的隱藏式刺繡連帽，令整件外套的層次感瞬間提升。

有別與去年的「大蔥收納位」，今次NIGO將收納位改設在背後，穿上外套彷彿完美復刻大蔥鴨「背負大蔥」去探險的經典模樣，徹底將實用主義與街頭惡趣味發揮到極致！ 但可惜的是，這款外套僅限於日本當地實體店發售，所有門市均需通過「HUMAN MADE Inc. Official App」進行事前抽籤才可入場購買，稀有度十足。

POKEMON MADE UTILITY JACKET（日本限定） 85,800日圓

POKEMON MADE UTILITY JACKET（日本限定）尺碼表（Human Made）

立即入手：Human Made官網

是次聯乘與去年有什麼不同元素？

相較於去年秋季首發的聯名系列，本次第二彈企劃在角色設定上有了顯著的拓展。除了保留前作中廣受歡迎的「比卡超」（Pikachu）及「大蔥鴨」（Farfetch'd）之外，是次聯乘首度引入另一人氣高企的角色 「鯉魚王」（Magikarp） ，豐富了系列的視覺層次（如推出了印有鯉魚王圖案的開領襯衫），亦擴闊了品牌受眾的共鳴感。

POKEMON MADE ALOHA SHIRT 1,750 港元

POKEMON MADE ALOHA SHIRT 尺碼表（Human Made）

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POKEMON MADE GRAPHIC T-SHIRT#1 - #3 620 港元

+ 1

POKEMON MADE GRAPHIC T-SHIRT#1 - #3（Human Made）

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立即入手 #2：Human Made官網

立即入手 #3：Human Made官網

POKEMON MADE DENIM JACKET $2,800

POKEMON MADE DENIM JACKET 尺碼表（Human Made）

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POKEMON MADE PADDED BLOUSON $3,550

POKEMON MADE PADDED BLOUSON尺碼表（Human Made）

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是次聯乘推出的小物有什麼值得留意之處？

今次聯乘亦推出了鎖匙扣、襪、passcase、杯及筆等不同小物，讓你在服飾以外亦能將今次聯乘的設計巧思帶上身。其中的原子筆，只要輕微傾斜筆身時，筆桿內的「比卡超」圖案便會彷彿在游動，視覺效果十足，結合互動賞玩性與日常實用性。

POKEMON MADE FLOATING PEN 78 港元

立即入手：Human Made官網

今次聯乘亦推出了鎖匙扣、襪、passcase、杯及筆等不同小物，讓你在服飾以外亦能將今次聯乘的設計巧思帶上身。其中的原子筆，只要輕微傾斜筆身時，筆桿內的「比卡超」圖案便會彷彿在游動，視覺效果十足，結合互動賞玩性與日常實用性。

POKEMON MADE SOCKS 105 港元

POKEMON MADE SOCKS（Human Made）

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POKEMON MADE KEY CHARM 185 港元

POKEMON MADE KEY CHARM（Human Made）

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POKEMON MADE KEY RING #1 115 港元

POKEMON MADE KEY RING #1 （Human Made）

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POKEMON MADE KEY RING #2 115 港元

POKEMON MADE KEY RING #2（Human Made）

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POKEMON MADE DOUBLE WALL GLASS 350ml (200 港元) & POKEMON MADE DOUBLE WALL GLASS 450ml (235港元)

立即入手 POKEMON MADE DOUBLE WALL GLASS 350ml：Human Made官網

立即入手 POKEMON MADE DOUBLE WALL GLASS 450ml：Human Made官網

另一方面，今次HUMAN MADE聯乘POKÉMON亦將HUMAN MADE標誌性的心形標誌，與 Pokémon 精靈球結合，貫穿於襪子、鎖時扣以及毛毛證件包等不同單品之中，造型可愛，相信男女粉絲都愛不惜手。

Human Made x Pokémon 香港發售日期是？在香港哪些地方可以買到？

淺水灣HUMAN MADE店（Human Made）

HUMAN MADE x POKÉMON聯乘系列將於5月23日（星期六） 起登陸淺水灣HUMAN MADE店。

有興趣的讀者，需先行下載HUMAN MADE的官方APP，並從當中的「入店抽籤表單」中揀選「HUMAN MADE REPULSE BAY」分店進入抽籤，最遲星期三早上9:59前要報名。其後再公佈結果，抽籤會決定入店順序，各位中籤的朋友到時可需留意中籤電郵提到的指定時間到場，逾時將不獲入場；到場後亦需出示身份證明文件方可入場。

淺水灣HUMAN MADE店地址:

Address: Shop 107B, 109 Repulse Bay Road, Hong Kong

Opening Hour: 11:00 ~ 19:00