MIZUNO大熱混種波鞋再推新作 全新民族風WAVE PROPHECY RING MOC

Sneakerheads注意！ 繼早前被搶瘋的WAVE PROPHECY MOC後，MIZUNO（美津濃） 再度攜手日本山系品牌 MOUNTAIN RESEARCH的主理人小林節正（Setsumasa Kobayashi），帶來雙方合作企劃的最終章，充滿民族感覺的全新 WAVE PROPHECY RING MOC 鞋款。



鞋款承襲2007年首度合作的INFINITY MOC美學DNA，將專業運動鞋的結構工程與印第安傳統Moccasin設計語境完美融合。

鞋款外觀上有著大熱之作WAVE PROPHECY MOC的影子，繼承了傳統莫卡辛鞋（Moccasin）的鞋型及手工縫線，鞋舌與鞋口一體化剪裁，並同樣搭載了MIZUNO獨家WAVE PROPHECY緩震技術與INFINITY WAVE中空結構板，從而在穩定性與極致緩震之間取得平衡。

至於新作最大特色，莫過於融合了經典美式雙環靴（Ring Boots）的中足環狀固定搭帶，加上搶眼的淺色車線、麂皮與透氣網布，以更具民族風的外觀為雙方的合作劃下完美句號。

MIZUNO x SETSUMASA KOBAYASHI WAVE PROPHECY RING MOC聯乘鞋款將於6月5日率先登陸MOUNTAIN RESEARCH官網，隨後於6月19日在日本MIZUNO官網及指定專門店發售，而香港則預計於7月上旬在美津濃專門店登場。