進念《香港生死書》探討生離死別的智慧　為當今生死觀附上新詮釋

在香港不論是教育或是文化，都深深受著儒家思想的影響，面對逝去者的禮儀與態度，我們秉承著：「皆篤行純孝，慎終追遠。」，而在《論語》中，談及生死最廣為人知的一句：「未知生，焉知死？」，恐怖就是大多港人所抱著的現世人生觀，而對死亡卻是避之唯恐不及，正因如此才會延伸出本地網絡紅人的一句：「面對死亡，我並唔害怕！」。可惜人生難免無間斷地感受著生和死，進念最新劇作《香港生死書》，嘗試用上多角度與層面，與大家一起試探生及死的定義。



進念最新劇作《香港生死書》，向大家分享生存與死亡的經歷與反思。

由專注於多元戲劇藝術創作的進念．二十面體所出品，胡恩威擔任導演、編劇及設計的全新劇場作品──《香港生死書》（HK A THEATRE OF LIFE & DEATH），以A至Z的26個英文字母進行創作，包含香港26個人與物的生死故事，向觀眾展示一幕又一幕對生死的反思。的確生死觀看似意味深長，不過在整個人生中，不時會收到新生命到臨的喜訊，同一時間又會突然間接到親朋戚友離去的消息，一段段來回地獄又折返人間的時刻，能有時間來沉澱或消化情緒上的波動是一種奢侈，因為香港的時間是不等人，只好藉無情的時間去沖淡人才有的感情。

今次由胡恩威擔任導演、編劇及設計，擅長以強烈視覺影像建構劇場美學，2020年獲「德國紅點- 品牌與傳達設計大獎」、2012年獲香港設計中心的「亞洲最具影響力優秀設計獎」與2013年獲《南方都市報》頒授「深港生活大獎年度藝文人物獎」等等。

死亡與在世的聯繫

香港是一個法治社會，在法律上是如何界定生存和死亡呢？當有生命離開後，在世人士是如何處理身後事？西周初期，周公制禮樂，再經孔子提倡孝道：「生，事之以禮；死，葬之以禮」，演變出「守孝」制度，古時一般為27個月（現代大多理解為3年），不過現今社會「守孝」早被廢除，而且喪禮的儀式也一再簡化，是香港人對「快」的自豪？還是宗教意識薄弱所致？《香港生死書》會對死亡考問的同時對在世的人也有著提問。

《香港生死書》包含音樂元素，並由知名音樂人陳浩峰及于逸堯負責，陳浩峰曾參與創作、演出及籌劃多項不同類型的演出計畫，現為進念．二十面體助理藝術總監。不論是作曲、填詞、演出、唱作也有參與。

生存的定義

當紙媒式微，香港獨立書店相繼結業，大眾傾向在網上世界得到資訊與娛樂開始，一切從社交平台得到的貼文與廣告，也是由人工智能跟據你每一個手指公所按的Like所演算，因為你對某一文章的互動或在某一網站所停留的時間，決定接下來數十篇貼文的安排，不知不覺落入網上所謂的迴聲室效應（Echo Chamber），如此下去人還有自由意志主義所言？是否已經違背「我思故我在」的定義？另外在《香港生死書》劇照中，不難發現一眾演員均以濕身示人，其實是由文念中所設計，他曾多次奪得香港電影金像獎最佳美術指導及最佳服裝造型設計，而在《香港生死書》濕身的呈現，就是對新生命到臨世上時的另一種註解。

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注入新世代思維

在一眾演員名單中，除了進念資深住團創作演員外 ，也有不少新晉演藝人，像曾參加「全民做星II」或「全民做星III」的姜卓文、劉國匡、翁煒桐、蘇雋祁和蘇楚欣；另外2017年《國際中華小姐》亞軍的林宣妤和在美國修讀表演畢業的劉俊堅，也屬於今次《香港生死書》的生力軍，相信不論是在創作或是表演上，也會充滿年輕與經驗老到碰撞的火花。同時間近數年所興起的Art Tech，也會融入到今次的表演之中，結合動態追蹤技術 （Motion Capture） ，捕捉現場表演者的形體動作，再重疊不同的影像，當中更包含又一山人為生死觀所拍攝的照片，不論在理念、表演與呈現手法上，也有著新世代多媒體的表演概念。

INFO：

《香港生死書》（HK A THEATRE OF LIFE & DEATH）

日期：9月4, 7-11日 (六, 二 - 六) 8.15pm

9月5日 (日) 5pm

9月10日 (五) 3pm

地點：香港文化中心大劇院

票價：$320, $200, $100｜$282, $176, $88*

*星期二至四晚間及星期五午間場次88折票價本地全日制學生優惠票價$100

六十歲或以上新中年、殘疾人士及看護人可享半價

八十歲或以上長者、綜緩人士、社福團體服務對象可獲全額資助，免費觀看演出

購票：https://www.popticket.hk/event/hk-theatre-of-life-and-death