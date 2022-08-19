潮流達人HAORI時尚美學提案　4大穿搭術以恤衫、針織襯出百變造型

【日本時尚/ 穿搭教學/ HAORI】夏秋轉季穿搭從來不易，單穿一件上衣略嫌單調，太熱又沒可能加穿外套。不過，近來牽起由日本傳統演變出來的HAORI熱潮，一眾時尚達人大玩層次配襯，一件單品可以演繹多款造型，百搭又有型。



現在一起深古尋源，細看這股潮流發展，同時編輯部推薦4大不敗HAORI穿搭教學，讓大家一起潮出層次。



認識HAORI歷史與演變



當然，讀者第一個疑問，應該是：「HAORI是甚麼來？」



HAORI，即是大家也曾聽過的羽織。羽織是日本一種傳統和服類衣種，結構特點是前腹部份不會完全閉合，而是以繫繩（羽織紐）將左右兩邊綁搭起來，作為固定。其起源眾說紛紜，只知道在鎌倉時期經已出現，戰國時代變成軍服，到江戶時代逐漸流落民間，為女性廣泛著用，也深受商人階層歡迎，至今仍會有茶道師在工作時穿上。

雖然發展至今，羽織已流行不再，但HAORI這種將衣服穿綁或披搭概念，仍舊深受時裝界推崇，不同之處就是利用恤衫、針織毛衣等來替代羽織而已。而從流行文化史所見，Nirvana樂隊主音歌手Kurt Cobain、木村拓哉兩大時尚Icon，以開胸襯衣形象成就經典，而經典愛情電影《情留半天》（Before Sunrise）中法國女星Julie Delpy飾演角色 Céline，則以格仔恤衫綁腰率性文青造型出現，令人留下深刻印象，使層次感穿搭變得更時尚；其後日本雜誌《POPEYE》重塑City Boy潮流，當中服飾配襯如將兩件恤衫層次穿搭顯示HAORI元素，再加上近年超模姊妹Bella Hadid、Gigi Hadid與Justin Bieber夫婦日常穿搭也大玩層次造型，讓這種方便、靈活、中性的穿搭風格成為新時尚。

必學4大HAORI穿搭術



可見只要搭檔得宜，HAORI穿搭術在8、9月的香港一定大派用場，簡單一個Layering配搭，既為造型起畫龍點睛之效，又不會讓你大汗淋漓，一舉兩得。為深入淺出向讀者解說HAORI技法，《一物》編輯部把HAORI穿搭細分為「綁結」、「繫腰」、「披搭」和「開胸」4大類別，各有特色，也各有宜忌，現在逐一解說。

綁結有利強化層次感，更可鑽研不同綁結方式增強視覺效果。（UOMO/ UNIQLO）

HAORI穿搭術（1）：綁結



HAORI一大精髓，正是源於穿綁這個概念，只要將長袖恤衫、毛衣的兩袖，掛在肩膀左右兩側，或像斜孭袋般，以單邊掛膊方式，在胸前打個紐結，即能固定起來。這種襯法不但有利強化層次感，綁在身上的衣服，亦有如頸巾或頸飾一樣，成為造型焦點。因此建議不妨選擇一些鮮色或具圖紋元素的服飾去綁掛，並鑽研不同綁結方式，以增強視覺效果，但切忌揀選質料過厚的服飾，始終8、9月的香港仍然熱得很，大大條茄士咩、羊毛冷衫繫在肩頸上，隨時生熱痱。

按圖看更多綁結穿搭示範：

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綁結穿搭術小貼士：



DOs：

1. 選擇鮮色或具圖紋元素的服飾來穿綁。

2. 鑽研不同方式，打造別樹一幟型格紐結。

DON'T：

不要揀選質料過厚、過暖的服飾。

繫腰最重要運用色彩對比法（CLUEL/ UNIQLO）

HAORI穿搭術（2）：繫腰



繫腰概念與綁結相近，將恤衫、毛衣換轉位置，綁在腰部，不過由於腰部位於人體結構的中央，故在該位置進行HAORI綁搭法，Layering效果尤其明顯，於是對比效果在此部份變得更為重要，例如上身素色T-Shirt，下身牛仔褲，只要在腰間綁上鮮色、格紋或條子的衣服；或剛好相反利用碎花裙去配搭素色服來綁腰，均是常被港人忽略的襯衫小法門。亦因HAORI繫腰法原意是加強視覺效果，故建議身上衣服與繫腰的服飾色調避免過份近似，若黑衣、黑褲造型再綁搭黑色衫的話，只會顯得黑沉沉平平無奇，失卻HAORI意義。



按圖看更多繫腰穿搭示範：

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繫腰穿搭術小貼士：

DO：

擅用對比法效果，強化層次感。

DON'T：

避免身穿及繫腰衣服的色調太近似。

披搭法要留意色調對比（CLUEL/ UNIQLO）

HAORI穿搭術（3）：披搭



提到HAORI之精髓，除穿綁紐結外，那種闊袍大袖好像斗蓬一樣的飄逸感，亦是重點之一。自古以來，日本已有穿羽織不將雙手放入手袖，而以披搭方式著用的習慣，演化至今，更是一種深受High Fashion愛好者推崇的Mix & Match手法。要將HAORI披搭法演繹得極緻，披搭在外的恤衫、外套必須要夠大件，如斯鋪在著用衣服之外，才能營造出斗篷般的美感。至於視覺色調方面，傳統斗篷一向相對深色，故披搭在外服飾同樣應以對比鮮明的色調為宗，誠如參考造型照一樣，在白色連身裙上外披牛仔服裝，藍白結合，清爽自然不過。

按圖看更多披搭穿搭示範：

披搭穿搭術小貼士：

DO：

衣服比例以鮮明比例的結構為上。

DON'T：

披搭在外的衣服應給予人斗篷一樣之感，切忌太細件。

開胸穿法可玩Oversized，營造率性自然感覺。（FUDGE/ UNIQLO）

HAORI穿搭術（4）：開胸



最後一個HAORI襯法最是簡易方便，就是直接將恤衫、開胸毛衣Cardigan，直接穿在身上並不扣鈕便是了。或許有人會反問：香港人不正是每日都如此裝扮的嗎？的確開胸服飾人人都會穿，但HAORI概念下的開胸技法，卻大有不同。不要忘記HAORI穿搭術是繼承日本羽織形式衍生而成的，傳統羽織的剪裁輪廓，正是講求闊袍大袖才算正宗，哪怕移植到今天，寬鬆的基調亦絕不改變，可見剪裁闊大的Oversized服飾，是HAORI開胸襯法關鍵，簡單一件淨色Tee，加上格紋或鮮色Oversized恤衫，效果經已十分出眾了。

Yoyo葛綽瑤示範HAORI穿搭，開胸再結合綁結來加強線條效果。（IG@yoyo_kot）

女生亦不妨學習Yoyo葛綽瑤穿上恤衫後用並於下襬打結，那種集中性與隨性於一身的感覺，不但極具Normcore風韻，亦有助為腰線塑形加強修長視覺效果。



按圖看更多開胸穿搭示範：

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開胸穿搭術小貼士：



DO：

選擇剪裁Oversized或布料飄逸恤衫。

DON'T：

恤衫、外套切記不要過於窄細。





了解過4種穿搭術後，想來大家都已經對HAORI技法有充份掌握了。作為HAORI美學積極推動者，UNIQLO當然不缺一系列相關服飾方便大家配襯。品牌新季產品之中，值得推介的就有法蘭絨恤衫、牛仔企領恤衫及棉質格紋恤衫等，不但男女皆宜，也有鬆身Cutting設計，符合HAORI配襯特色，更重要UNIQLO造工用料一向有保證，服飾都可以一年四季無時無刻著用，用最高的性價比，配搭出最多的型格造型。

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（資料由客戶提供）