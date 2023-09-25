12大波鞋牌子推介：由最潮之選，到老爹鞋、厚底波鞋、返工波鞋…

相信不少人面對波鞋牌子選擇困難症，編輯部今次為大家解決這難題，從眾多波鞋牌子推介今季必備鞋款，嚴選出12大波鞋牌子，由最潮之選，到老爹鞋、厚底波鞋，以至返工波鞋也一網打盡，務必留意。



波鞋牌子推介1：今季最潮之選 adidas、MLB、Nike

MLB的Chunky Liner系列是編輯部今季最潮鞋牌子私心推介（MLB）

今季最潮波鞋當然首推adidas的Samba，這款源自足球運動的Old School波Boot，因為Blokecore次文化推波助瀾，加上Wales Bonner、Sporty & Rich、日本藝術家Face等時尚聯乘加持，令到Samba由足球場走上潮流大舞台，今年從眾多波鞋牌子的型號中脫穎而出，成為大熱波鞋之選。至於Nike的Air Force 1後勁仍然淩厲，依然不時出現在潮男潮女的腳上，而MLB的Chunky Liner系列亦是編輯私心推介波鞋，擁有長青輪廓，加上增高厚底設計，再配合各種不同Fresh配色點綴，極之舒適易襯，又不怕與其他人撞款，而且性價比甚高，絕對值得入手。

【波鞋牌子推介1】今季最潮之選：MLB Chunky Liner（MLB）

波鞋牌子推介2：增高厚底波鞋、老爹鞋 Nike、MLB、New Balance、Balenciaga

【波鞋牌子推介2】增高厚底波鞋、老爹鞋：New Balance 990v6（New Balance）

自從老爹鞋潮流近年興起後，已經成為時尚界不可忽視的一個趨勢。這種鞋款以復古外觀和舒適度而聞名，厚底波鞋設計更成了增高神器，是許多潮流人穿搭的重要元素。Nike Air Force 1和New Balance 990系列是老爹鞋的元祖，及後Balenciaga的Chunky鞋款Triple S，由長輩界寵兒推向高端時裝世界，近期品牌再加推新作3XL，令這潮流多年仍然持續發熱發亮，其他值得推介老爹鞋牌子還有MLB的Bigball Chunky系列，流線型的外觀配上6cm厚實鞋底和大膽配色，不論配襯短褲、瑜伽褲，還是Track Pants，都盡顯型格的百搭波鞋。

波鞋牌子推介3：長青白色波鞋、返工波鞋 adidas、MLB、Alexander McQueen

【波鞋牌子推介3】長青白色波鞋、返工波鞋：adidas Stan Smith（adidas）

簡約風格歷久不衰，一對經典易襯的白波鞋絕對是每個潮流男女家中鞋櫃必備之選，adidas的Stan Smith是當中表表者，這經典設計特色是以全白皮革鞋面，並在鞋舌上印上傳奇網球手Stan Smith綠色人像標誌，多年來設計保持純樸原貌，卻經得起講求日新月異的潮流世界考驗，至今仍然長青，深得Marc Jacobs、Celine前主帥Phoebe Philo等著名時裝設計師、K-Pop女團BLACKPINK、超模Gigi Hadid等Fashion Icon推祟。至於Alexander McQueen的Oversized波鞋與MLB的Chunky Classic，有別於Stan Smith傳統風格，改頭換面成厚底波鞋，保留簡約氣質之餘又加添潮流味，配襯休閒與正裝皆宜，瞬間變身返工波鞋，難怪輕易俘虜女生的心。

白色波鞋長青易襯，除了出街玩，當作返工波鞋也無問題。（MLB）

波鞋牌子推介4：山系型格波鞋 Salomon、HOKA ONE ONE、MLB

【波鞋牌子推介4】山系型格波鞋：Salomon XT-6 Advanced（Salomon）

行山是香港人近年熱門的戶外活動，加上歐美日韓的山系、城市機能等穿搭風格大行其道，除了一件能遮風擋雨的機能性風褸不可或缺外，同時令到型格山系波鞋在潮流界佔一重要席位，Salomon的XT-6 Advanced、HOKA ONE ONE的Tor Ultra Low等專業行山鞋，成功佔領潮流領域，在社交媒體穿搭Snap中的曝光率超高，而MLB的Chunky Runner也是同類型中高度推介的波鞋牌子，今季換上型格山系波鞋，一起做個時尚Yama Girl。

波鞋牌子推介5：小資女最愛名牌 CHANEL、GUCCI、LV、Bottega Veneta

【波鞋牌子推介5】小資女最愛名牌：CHANEL Trainers（CHANEL）

名牌波鞋是小資女生的頭號目標，眾多高級名牌之中，CHANEL的Trainers一直是她們所愛，看到鞋身的香奈兒孖C Logo，辨識度極強，難怪深得歡心，至於GUCCI的Ace、Rhyton也是長期斷碼的熱門，而Louis Vuitton的LV Trainer，擁抱鞋頭文化的中性設計，配搭一個LV Monogram手袋，輕鬆上班去。最近更迎來新目標，Bottega Veneta新作Orbit，將復古氣息與科技金屬感合二為一，Justin Bieber的超模太太Hailey Bieber已率先著用，她以全白連身吊帶長裙和白襪來配襯，巧妙地平衡極簡與未來感，值得小資女投資。