fragment x ChargeSpot 黑魂閃電再度來襲！ 即玩贏取限定咖啡包

提到日本潮流集中地之一的東京裡原宿，潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）絕對是一眾潮流達人心目中的傳奇人物。自2021年後，藤原浩再度與共享充電器品牌跨界合作，打造別具時尚型格的第二代fragment design x ChargeSpot共享充電器，現時01會員即玩以下遊戲更有機會贏得ChargeSpot限定禮品！



被譽為裏原教父、主理的fragment design藤原浩，繼早前與香港廸士尼樂園合作後，自2021年後再度與知名的香港本地品牌ChargeSpot合作，打造全新型格充電器。

在全港擁有超過5,000個租借點、本地最大人氣共享充電器品牌ChargeSpot，輕薄機身，聯乘款注入黑魂電流，再配上fragment design極具標誌性的白色雙閃電Logo，絕對是時尚界另一矚目單品，Power Triple Up！

是次聯乘款於2023年11月30日起在日本各地的租借熱點（主要是東京、大阪、名古屋和福岡）限量出租，讓生活和旅程隨時隨地充滿電量！不過身在香港的朋友亦有機會贏得限定禮品，由1月19日至1月25日，01會員現時參加以下問題遊戲，只要你嘅答案令人印象深刻，即有機會贏得ChargeSpot x Urban Coffee Roaster 限量版咖啡掛耳包，名額60個，數量有限，立即分享比朋友齊齊玩！即玩遊戲