農業、城市化、貧窮：人類學可防未來流行病出現的古老人為因素？

上次疫情大流行很嚴重,但新冠疫情只是本世紀初以來出現的眾多傳染病之一。



自2000 年以來,世界經歷了15 次新型伊波拉疫情、類似1918 年流感病毒株的全球傳播,以及三種新的異常致命冠狀病毒感染大爆發:SARS、MERS,當然還有COVID-19 。每年,研究人員都會發現兩到三種全新的病原體:導致人類生病和死亡的病毒、細菌和微寄生蟲。



作者:美國馬卡萊斯特學院人類學副教授Ron Barrett



雖然其中一些發現反映了更好的檢測方法,但遺傳學研究證實,大多數這些病原體對人類來說確實是新的。更令人不安的是,這些疾病的出現速度越來越快。

儘管這些特殊感染很新穎,但導致其出現的主要因素卻相當古老。在人類學領域工作,我發現這些主要是人為因素:我們餵養自己的方式、我們共同生活的方式以及我們對待彼此的方式。在即將出版的新書《新出現的感染:從史前到現在的三個流行病學轉變》(Emerging Infections: Three Epidemiological Transitions from Prehistory to the Present)中,我和我的同事研究了這些相同的因素如何影響數千年來的疾病動態。二十一世紀的科技只會放大古老的挑戰。

在密集式農業興起後,人類首次出現感染。(Genetic Literacy Project)

新石器時代的感染

第一波新出現的感染大潮發生在大約 12,000 年前新石器時代革命開始時,當時人們開始從採集轉向農業作為主要生存手段。

在此之前,人類感染往往是輕微和慢性的,人們攜帶的長期寄生蟲的負擔是可以控制的。但全職農業生活帶來了我們今天所熟悉的各種急性和致命的感染。這種全球性轉變是人類第一次流行病學轉變。

農業本身並不是原因。相反,這是與這家新企業相關的生活方式的重大改變。農業為人們提供高熱量穀物,但往往以犧牲飲食多樣性為代價,導致營養缺乏的免疫力受損。

人口急劇增加,人口密集的大型社區數量也隨之增加,這些社區能夠維持更致命的病原體的傳播。

我們的遠古祖先為了食物和勞動而馴養動物,它們之間的距離很近,為牲畜疾病演變成人類疾病創造了機會。

最後,新興農業社會的社會階級制度,導致了健康生活的基本資源分配上的不平等。

這些生存、定居和社會組織的挑戰,是人類第一次重大疾病轉變的根本原因。

感染率下降

十多年來,這些模式像一場瘟疫一樣在世界各地傳播。這種情況一直持續到 19 世紀和 20 世紀,隨着高收入和中等收入國家的傳染病急劇下降,預期壽命上升。

在19世紀,衛生運動成員認為,霍亂和其他疾病是由城市過度擁擠產生的瘴氣傳播的。(Wikipeidia)

值得注意的是,這種下降的最大比例發生在發現有效的抗生素和我們今天使用的大多數疫苗之前。健康狀況的改善主要歸功於非醫學因素,例如更好的農業和食品分配方法、重大衛生計畫以及貧困城市地區的住房改革。

這些都是對同樣古老的範疇——生存、定居和社會組織——的重大逆轉,這些逆轉首先導致了傳染病的興起。它們導致了人類的第二次流行病學轉變,這是對新石器時代首次開始的變化的重大但只是部分逆轉。

第二種模式並不是靈丹妙藥。儘管整體健康狀況有所改善,但心臟病和癌症等慢性非傳染性疾病逐漸成為人類死亡的主要原因。

大多數低收入國家在二戰後經歷了這一轉變的後期版本,但它們因感染率下降而獲得的健康利益明顯低於富裕國家。同時,他們因非傳染性疾病造成的損失也以類似的速度上升。這些相互矛盾的趨勢導致貧困社會的健康出現「世界上最糟糕的情況」。

還值得注意的是,低收入社會感染率的下降更依賴於負擔得起的抗菌藥物。鑑於抗藥性病原體的出現,這些藥物緩衝劑被證明只不過是解決貧窮造成的健康後果的短期解決方案。

由於病原體能夠自由地跨越國界和邊界,這些後果很快就會成為每個人的問題。

聚合感染

近幾十年來,人類的相互連結已經達到了幾乎每個人都生活在單一的全球疾病環境中的程度。邊界和邊界不再限制遠處疫情的蔓延。當SARS-CoV-2病毒在短短幾週內就在世界各地傳播時,新冠疫情戲劇性地說明了這個新現實。

新冠疫情也凸顯了傳染性和非傳染性疾病可以相互協同作用,產生比每種疾病簡單相加更糟糕的結果。大多數新冠死亡就清楚地說明了這一點,這些死亡發生在患有慢性心肺和代謝疾病的人中,無論富裕還是貧窮,這些疾病在老年人口中所佔比例越來越大。

這些挑戰結合在一起,為當今可見的疾病模式的融合奠定了基礎。這是第三次流行病學轉變:在快速老化和高度互聯的世界中,新的、致命的和抗藥性感染的增加。

不幸的是,目前的模式導致新的致命感染的爆發不斷增加。這些疫情爆發的根本原因在於商業性農業實踐、人口城市化、經濟成長面臨的貧窮挑戰等領域。

儘管這些決定因素很大,但它們本質上與12,000年前的生存、定居和社會組織問題相同。解決這些反覆出現的問題不僅能讓世界為未來的流行病做好準備,還能發揮更大的作用。這將有助於從一開始就防止它們發生。

本文轉載自The Conversation,香港01獲授權編譯,未經授權不得轉載,點擊閱讀英文原文。