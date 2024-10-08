日本政壇為何鍾情咖喱飯？

日本的咖喱與印度的辣味咖喱不太一樣，它是甜中帶微辣，日本人自小就喜愛這道菜。日本政壇也青睞咖喱，到了黨魁選舉的關鍵時刻，這道菜還會拉政客一把，成為他們登龍門的推手。



日本政治大街永田町是自民黨總部所在地，每到下午黨內委員會開會時都會瀰漫一陣陣的咖喱香。據悉，自民黨1960年至1964年擔任首相的池田勇人喜歡一邊吃咖喱飯，一邊和部下討論政策。那裏的食堂，有各種口味的咖喱飯。曾有自民黨議員在黨報內寫道：

比起其他菜餚，吃咖喱省時省事，這對分秒必爭的日本議員是最佳選擇。除此之外，咖喱是庶民便餐，這可塑造親民形象。

在咖喱飯上加個炸豬排，諧音就是「勝利咖喱」，因此在自民黨總裁選舉投票日，各個陣營都會以吃咖喱提振士氣。2018年9月的自民黨總裁選舉，甚至傳出「咖喱飯事件」。

石破茂出選自民黨總統當天午飯也是咖喱飯，並稱之為幸運符號:

那年，時任首相安倍要爭取連任，對手是無派系的石破茂。投票當天，去安倍陣營吃咖喱飯的有333人，可在開票時發現有人吃了飯不買賬，少了四張票。安倍派財大氣粗，提供的是一份3500日元（當年約為43新元）的上等炸肉排咖喱。安倍陣營事後追查叛徒，發現是年輕議員變節，而且研判是受前首相小泉純一郎兒子小泉進次郎的影響。小泉進次郎當時公開宣佈要投票給石破。

今年9月27日的自民黨黨選，日本記者再次深入自民黨的咖喱飯局，並爆料說安倍的徒弟、女候選人高市早苗依樣畫葫蘆，下的豬排咖喱訂單很多。結果第一輪投票，高市獲得的議員票比預期多一倍，加上黨員選票後，她在九名候選人中領先。

不過，進入第二輪的對決時，石破以21張票的微小差距逆轉取勝。據傳，這一次還是因為小泉進次郎。小泉在第一輪落敗後轉而支持石破。

日本首相岸田文雄、時任日本首相安倍晉三、時任內閣官房長官菅義偉和前防衛大臣石破茂2020年9月14日在東京舉行的自民黨領導人選舉後慶祝。菅義偉被選為日本自民黨新任領袖。（Getty Images）

石破冷落前安倍派 埋下黨內分裂種子

石破勝選後邀請高市擔任自民黨總務會長，但遭拒。高市顯然不服氣，公開表示不屑石破施捨的一官半職。她的底線是自民黨幹事長，因為12年前石破敗給安倍時，安倍予以他的正是幹事長職位，是黨內的二把手。

《產經新聞》稱，石破在黨內是個長期「吃冷飯」的政客，之前四次參選都因爭取不到足夠議員支持而落敗。如今上位後又冷落有上百人的前安倍派，顯然已埋下黨內分裂的種子。

石破此次人事佈局，論功行賞的情況不少，例如他任命加藤勝信當財長。據報道，加藤好不容易找到20名議員提名他參選，但是投票當天去吃他咖喱飯的只有17人。最後，票箱打開時只收到16張票，說明加藤的一些人馬第一輪投票就投靠了石破。加藤選後沒有任何怨言，他的寬容換來的是被重用。

2024年10月1日，獲首相石破茂任命為新任日本財務大臣的加藤勝信抵達位於東京的首相官邸。（Reuters）

石破在政界作風鷹派，上位後為獲得多方支持，極力展現鴿派和親民形象。日媒介紹，他在家中喜歡下廚，最拿手的正是咖喱飯。他的子女也贊爸爸的咖喱好吃，用的是一般商店賣的肉醬烹煮。

雖說一些事情的真相撲朔迷離，但自民黨內與咖喱飯掛鈎的故事還真不少。石破已宣佈要於10月27日舉行眾議院選舉。為此，他預計會在9日解散國會。作為黨內的無派系代表，他要如何帶領分裂的自民黨征戰大選備受關注。如果自民黨在選舉中失利，黨內矛盾勢必加劇，到時恐怕連咖喱飯也難保石破的相位。