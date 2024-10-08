日本政壇為何鍾情咖喱飯？
日本的咖喱與印度的辣味咖喱不太一樣，它是甜中帶微辣，日本人自小就喜愛這道菜。日本政壇也青睞咖喱，到了黨魁選舉的關鍵時刻，這道菜還會拉政客一把，成為他們登龍門的推手。
日本政治大街永田町是自民黨總部所在地，每到下午黨內委員會開會時都會瀰漫一陣陣的咖喱香。據悉，自民黨1960年至1964年擔任首相的池田勇人喜歡一邊吃咖喱飯，一邊和部下討論政策。那裏的食堂，有各種口味的咖喱飯。曾有自民黨議員在黨報內寫道：
比起其他菜餚，吃咖喱省時省事，這對分秒必爭的日本議員是最佳選擇。除此之外，咖喱是庶民便餐，這可塑造親民形象。
在咖喱飯上加個炸豬排，諧音就是「勝利咖喱」，因此在自民黨總裁選舉投票日，各個陣營都會以吃咖喱提振士氣。2018年9月的自民黨總裁選舉，甚至傳出「咖喱飯事件」。
石破茂出選自民黨總統當天午飯也是咖喱飯，並稱之為幸運符號:
那年，時任首相安倍要爭取連任，對手是無派系的石破茂。投票當天，去安倍陣營吃咖喱飯的有333人，可在開票時發現有人吃了飯不買賬，少了四張票。安倍派財大氣粗，提供的是一份3500日元（當年約為43新元）的上等炸肉排咖喱。安倍陣營事後追查叛徒，發現是年輕議員變節，而且研判是受前首相小泉純一郎兒子小泉進次郎的影響。小泉進次郎當時公開宣佈要投票給石破。
今年9月27日的自民黨黨選，日本記者再次深入自民黨的咖喱飯局，並爆料說安倍的徒弟、女候選人高市早苗依樣畫葫蘆，下的豬排咖喱訂單很多。結果第一輪投票，高市獲得的議員票比預期多一倍，加上黨員選票後，她在九名候選人中領先。
不過，進入第二輪的對決時，石破以21張票的微小差距逆轉取勝。據傳，這一次還是因為小泉進次郎。小泉在第一輪落敗後轉而支持石破。
石破冷落前安倍派 埋下黨內分裂種子
石破勝選後邀請高市擔任自民黨總務會長，但遭拒。高市顯然不服氣，公開表示不屑石破施捨的一官半職。她的底線是自民黨幹事長，因為12年前石破敗給安倍時，安倍予以他的正是幹事長職位，是黨內的二把手。
《產經新聞》稱，石破在黨內是個長期「吃冷飯」的政客，之前四次參選都因爭取不到足夠議員支持而落敗。如今上位後又冷落有上百人的前安倍派，顯然已埋下黨內分裂的種子。
石破此次人事佈局，論功行賞的情況不少，例如他任命加藤勝信當財長。據報道，加藤好不容易找到20名議員提名他參選，但是投票當天去吃他咖喱飯的只有17人。最後，票箱打開時只收到16張票，說明加藤的一些人馬第一輪投票就投靠了石破。加藤選後沒有任何怨言，他的寬容換來的是被重用。
石破在政界作風鷹派，上位後為獲得多方支持，極力展現鴿派和親民形象。日媒介紹，他在家中喜歡下廚，最拿手的正是咖喱飯。他的子女也贊爸爸的咖喱好吃，用的是一般商店賣的肉醬烹煮。
雖說一些事情的真相撲朔迷離，但自民黨內與咖喱飯掛鈎的故事還真不少。石破已宣佈要於10月27日舉行眾議院選舉。為此，他預計會在9日解散國會。作為黨內的無派系代表，他要如何帶領分裂的自民黨征戰大選備受關注。如果自民黨在選舉中失利，黨內矛盾勢必加劇，到時恐怕連咖喱飯也難保石破的相位。