企鵝誤吞口罩死亡　疫下廢物的海洋災難

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-02-10 18:02

新冠肺炎疫情爆發至今逾一年，口罩、手套、保護衣已經成為日常生活和工作上的必需品。據世界經濟論壇估計，英國民眾每日拋棄數以百萬計口罩及手套，去年2月底至4月中，該國發放逾十億件個人防護裝備。疫情下，世界各地「盡情地」扔掉即棄防疫用品，或進一步加劇海洋污染，甚至掀起新一輪生態災難。

世界自然基金會（WWF）去年7月警告，不正確地棄置口罩等醫療防護用品，恐對生態環境造成威脅。假如疫情下有1％的口罩以不正確方式處理，預計每月將有1,000萬個棄置口罩在大自然中散播開去，最終成為海洋垃圾。英國海洋保護協會去年11月的調查顯示，該國近33%的海灘均發現口罩和一次性手套等防護裝備。

據統計，每年約有800萬噸塑膠垃圾流入大海，若計及海洋中已有的塑膠垃圾，整體數量更多達1.5億噸。口罩、外科手套、酒精搓手液容器等塑膠用品的需求大增，加上疫情嚴重打擊各國的回收程序，不當棄置垃圾的問題將愈趨嚴重。

即棄產品在疫情下成為進一步污染海洋的威脅。（Getty）

另一方面，世界銀行警告，疫情恐令全球民眾再度大量採用即棄塑膠用品。事實上，許多國家或地區原本承諾減少使用塑膠，疫情卻令他們被迫擱置相關計劃。去年4月，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）取消一次性購物袋禁令，因為擔心病毒通過可重用膠袋傳播。

而在泰國，當地本來在去年1月開始禁止大型商店提供一次性膠袋，但因疫情的關係，如今塑膠消耗量反增加30%。據泰國環境研究所（Thailand Environment Institute）的數字，曼谷去年4月的塑膠消耗量比前一年增加62%，其中大部份是不易回收的食品包裝。

泰國的塑膠消耗有上升趨勢。（Getty）

世界各地正努力處理防疫消耗品及治療新冠患者的醫療廢物。亞洲開發銀行預測，疫情期間，菲律賓馬尼拉每日產生逾300噸醫療垃圾，當中包括口罩、外科手套和防護罩袍。亞洲開發銀行進一步指出，許多城市未有能力處理過剩的醫療廢物。在香港，約七成醫療垃圾送往堆填區。

由於疫情期間不少國家實施封城措施，令數以百萬計的工人無法從事回收垃圾的工作。許多塑膠因而要送往堆填區和焚化爐處理，甚至被人隨處拋棄，污染空氣、土壤和水源，部份更流入大海，加劇海洋生態污染。

環保組織Break Free From Plastic負責人Von Hernandez表示：「我們期望市民只是短期內大量使用一次性產品，長遠不會扭轉各方在減廢方面的成果。」

各地志願組織的清潔海灘活動，為受污染的海洋出一份力。（Getty）

「疫情期間，我們常常拾到口罩和手套等垃圾。」香港生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊向《香港01》表示，「我們希望市民不要把海洋當成垃圾桶，也希望今天亡羊補牢不會太遲。」她又指出，海洋污染是全球各國都要正視的問題，不少鯨豚類動物更因此死亡。

張瑪珊指出，海洋中的塑膠垃圾很難自然分解，通常會隨着時日而漸漸分離，這會造成微塑膠問題，而且有機會被動物誤食，當污染物進入食物鏈，或會造成更廣泛的影響。

今天香港和全球一樣面對嚴重的海洋污染問題，張瑪珊同意本港市民的環保意識日漸提升，但她指出：「一般人未必知道陸上垃圾和海洋污染之間的聯繫，他們以為自己的日常生活和海洋垃圾無關，其實在陸地上的垃圾有許多機會進入海洋。」

海洋垃圾部份其實是從陸上進入海洋。（Getty）

根據美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）的數據，80%的海洋污染由陸地而來，當中包括污水、塑膠和農業排放物，污染物通過河流或雨水以徑流形式進入海洋。

曾研究塑膠垃圾問題的美國環境工程學家Jenna Jambeck表示，大多數海洋塑膠垃圾不是從內陸地區進入大海，而是從距世界海岸線約48公里以內的地方進入。從地圖上看，這片地區看似不大，但世界各地的人口集中地大多位於河流、湖泊或海洋旁邊，因此約有20億人口居住在這些地帶。該地帶是農業、貿易的樞紐，產生了全球約三分之一的塑膠廢物，部份廢物經支流進入海洋。

距離世界海岸線約48公里以內的地區，是海洋污染的主要來源。（Getty）

郊野垃圾自己帶走

作為距離世界海岸線約48公里以內的香港，對海洋污染責無旁貸。張瑪珊提醒，「巿民在郊野地方活動，拋棄的垃圾有機會被風吹走，經河流進入海洋，因此應時刻緊記將所有垃圾帶走。」此外，可從源頭減廢做起，減少使用一次性用品，並定期參與清潔海灘活動。她強調不應看輕這些工作，做好一己本份，就有機會影響他人，推而廣之。

自己的垃圾自己帶走，不是一件難事吧？（Getty）

張瑪珊認為，港府在海洋污染問題需要作出更大努力。儘管環境保護署為加強支援地區的減廢回收工作，已積極設立社區回收網絡「綠在區區」，在全港十八區推廣「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」。只是，這些計劃覆蓋的地區仍然有限，香港當前面對堆填區飽和及缺少焚化爐等問題，而且缺乏回收產業鏈。

因此，她重申，政府應當從廢物管理的角度出發，盡快建立完善的回收系統，才能有效應對海洋污染，以至一般垃圾處理的問題。￼

上文節錄自第251期《香港01》周報（2021年2月8日）《廢棄防疫品漂洋渡海 企鵝誤吞口罩 海洋污染堪虞》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。