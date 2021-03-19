撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-03-19 07:30

印度本地婚戀網的興起有別於其他國家，社會主流文化無法接受一些國際交友平台的「速食態度」，多少解釋了許多外國約會交友平台出現「水土不服」的情況。今天，網絡科技逐漸取代了印度傳統媒人和家庭社交關係網絡的角色，新一代透過婚戀手機程式或網站尋找對象。這些擔當「現代媒人」的公司，又如何理解印度人婚姻及交友方面的變化？

現時，當地婚戀網產業的價值超過3.27億美元（約25.39億港元），是僅次於美國的第二大市場。雖然該國主流仍是包辦婚姻，惟不少年輕人還是願意打破傳統規範。印度婚戀網公司Truly Madly行政總裁Snehil Khanor表示：「單獨約會在印度一直是禁忌，但從我們的民間傳說中可以看出，戀愛婚姻一直是理想模式。」

印度婚戀網Shaadi.com 高級營銷總監Adhish Zaveri向《香港01》表示，印度家庭在婚姻中發揮至為重要的作用：「我們見到婚姻決策的大權和角色顯著地由父母轉移至子女身上，含有愛情且積極的『半包辧』婚姻取代了過去被動的包辧婚姻。」他補充：「雖然父母在其中的角色有所下降，但一對新人總想得到家人的祝福，傳統上，父母、兄弟姐妹、親戚都會參與成婚過程。」

延伸閱讀：印度交友程式疫下盛行 打破「父母之命」婚嫁規則？

印度的婚禮不再由父母全權話事，圖為印度新郎和花仔騎馬前往婚禮現場。(Getty)

Shaadi.com的主要目標客戶是年約25歲的單身人士，由於印度農村地區的網速有限，因此公司的會員主要來自一線大城市。該公司在提供配對服務的同時，也深明印度婚戀文化，故很清楚家庭在過程中的影響力，會樂意配合父母和配對者。

美國交友網站OkCupid 全球市場總監Melissa Hobley 則表示：「讓印度與眾不同的是，新一代女性正在改變，她們想在愛情上擁有更多主導權。」她補充：「Z世代和千禧一代有種有趣的張力，他們想推卻和拒絕父母安排他們與某人見面。」此外，交友程式還可以讓LGBT等受抑壓群體過正常生活，平台助他們更安全地聯絡和約會。

Adhish Zaveri表示，見到婚姻決策的大權和角色顯著地由父母轉移至子女身上。(受訪者提供)

「本地」更合印度人心意

雖說國際交友約會平台近年在印度搶飲了「頭啖湯」，惟若論用戶數量，如今則大幅落後於本地傳統婚戀網平台。印度本地的婚姻網發展始於1997 年，當中較具規模的有Matrimony、Jeevansathi及Shaadi.com等公司，但早期並非如現今的交友程式般便於互動。根據Statista 的數據，2020 年財政年度，Matrimony的註冊用戶多達3,982萬人，遠高於2014年財政年度的1,830萬人，增幅逾一倍。

此外，數據顯示，從2010 年代初期不到10%的市場份額，印度公司如今已佔有近一半的份額。這些本地公司憑藉對印度文化、社會規範和期望的透徹認識，將自身定位為與西方同業不同，目標是助用家尋找長久戀愛甚至終生伴侶關係，而非隨意交友約會。

印度社會主流文化無法接受一些國際交友平台的「速 食態度」。圖為知名交友程式Tinder。(Getty)

Zaveri 表示：「今天，不少印度父母十分支持子女透過婚戀平台尋找終生伴侶，我們至今已促成600萬個成功案例，足以證明本地婚戀網對印度婚姻觀的影響。」他認為，年輕印度人更喜歡形塑自己的命運，不再受他人擺佈。

基於印度人對交友約會的需求上升，不少婚戀網企業通過收購或投資交友約會平台，來填補印度傳統婚戀關係中缺少的「約會」步驟。舉例，Matrimony 於2015 年收購交友平台Matchify、Shaadi，於翌年收購Frivil，目的是希望在「約會到婚姻」之間促成一個平穩過渡，只是這些交友平台仍未能成功發展。

這或許是因為目前婚戀網行業的定位不夠清晰，正如印度婚戀交友平台Aisle 行政總裁Able Joseph表示，一方面他不想以「婚姻」作招徠，另一方面「交友約會」的意義也很含糊。他認為「婚姻介紹」更合適，「我們從未將國際交友程式視為我們的競爭對手，因為我們想要成為包辦婚姻的另類選擇。」

印度年輕人意識到婚姻不只是兩個人的事，但同時也愈加嚮往自主。(Getty)

截至去年10 月，該公司在印度的市場份額僅次於Tinder，位居第二，並較另一美國交友平台Bumble 的下載量多16%。這或許反映了本地婚戀網更迎合印度人的心意，更能滿足他們婚戀生活的需要。

「停頓」造就業界史上最好一年

近期，婚戀網在印度二三線城市的增長驚人，Shaadi.com的相關會員數量也在以兩倍的速度增長，Zaveri認為疫情對婚戀行業確實有積極的意義，他說：「雖然疫情期間的封城和社交距離等措施，使得我們日常生活中許多事情都停頓下來，惟人與人之間的連繫需求卻更見明顯。當世界『停頓』下來，人們反而有空間和時間去思考婚姻等人生重大決定。」

婚戀網的發展已不再局限於新德里和孟買等大城市。(Getty)

Zaveri續指：「我們看到會員參與度和前年同比增長達50%，新會員註冊則增加40%，可以說，過去一年是我們業界史上最好的一年。」他認為，人們在疫情下意識到擁有伴侶的重要性，故開始尋找伴侶，本地婚戀網近年的發展趨勢正好反映了這一點。而且，由於互聯網在印度的發展時間尚短，仍然有龐大的市場有待開發。Shaadi.com預計，公司在未來數年會持續擴充業務，同時探索鄰近地區的發展機會。

雖然印度婚戀網發展向好，惟這些平台仍有不少問題需要面對及解決。例如不少用戶基於私隱考慮而不提供相片、詳細個人資料等，削弱平台配對功能和服務。此外，平台用戶性別比例出現傾斜，去年全國3,100萬婚戀網用戶中，男性佔比多達67%。此外，還有其他諸如城鄉差距、教育水平差異等問題，都是婚戀網發展的重重障礙。

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《「現代媒人」看印度婚姻文化轉變》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

256期《香港01》周報精選內容：

標準不一 指引不清 長者應否接種新冠疫苗？

正視「再工業化」錯誤 帶領「香港製造」重生

區塊鏈鑄藏品 顛覆拍賣市場 數碼藝術狂熱 投機泡沫破滅?

婚戀網站方興未艾 印度告別「盲婚啞嫁」時代？

乘勢而起 華語樂壇進入「人人直播」年代