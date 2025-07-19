韓國預製菜憑什麼走向全球？

近幾年，伴隨着生活節奏的加快，預製菜在民眾生活中的角色日益凸顯。相關數據顯示，2022年中國預製菜市場規模為4196億，預計2026年將突破萬億。但是，與不斷擴大的市場規模形成鮮明對比的就是預製菜在國內的眾多爭議。

除食品安全和文化認知方面的原因，諸多社會評論也認為，由於中餐自身餐品和口味的多樣性，中餐自身很難被真正的「預製菜化」。

不過，和中餐有着較多相似性的韓餐在預製菜化方面卻呈現出不一樣的情形。數據顯示，2023年中國預製菜出口總額約為16億美元，而韓國2023年預製菜出口總額約為7.2億美元，幾為中國之半。

今天在美國超市、日本便利店甚至中東的飛機餐上，都能吃到工業化生產的韓餐。這並不是偶然。近年來，韓國食品出口持續增長，其中泡菜、冷凍水餃、即食米飯等最為突出。這背後，是韓餐從「家庭廚房」走向「全球餐桌」的工業化轉型，而推動這一過程的關鍵因素是技術。

Bibigo的水餃。（資料圖片）

就韓餐的工業化而言，早在1990年代，韓國食品企業就開始推動傳統食品的標準化與規模化生產。當時最早實現工業化的是方便麪和調味品，如農心的辛拉麵、CJ的醬油和味精。這類產品的技術門檻相對較低，適合量產。但像泡菜、拌飯、年糕湯這些需要「手工感」的食物，一直被認為難以工業化。味道、口感、保存期、發酵過程都不容易控制。

相關業內人士指出，真正推動韓餐工業化的是進入2000年後的幾項關鍵技術突破。

關鍵技術一：低温發酵與殺菌保鮮。泡菜這類食品能在歐美市場站穩腳跟，很大程度上靠的是發酵控制技術。以大象集團（Daesang）的「宗家泡菜」為例，他們通過精確控制鹽分、乳酸菌比例和温度，讓泡菜在低温條件下發酵，並使用低温殺菌+真空包裝技術延長保質期。如今，「宗家泡菜」出口全球30多個國家，2023年出口額突破6700萬美元。這種技術解決了泡菜長期以來「難保鮮、難標準」的問題，也讓其從家家戶戶醃製，變成流水線量產。

大象集團（Daesang）的「宗家泡菜」。（資料圖片）

關鍵技術二：冷凍鎖鮮+快速復熱。典型例子是Bibigo的水餃和石鍋拌飯。CJ第一製糖旗下的Bibigo品牌，依靠冷凍保鮮技術，讓煎餃、米飯類食品即使在冷鏈運輸後，口感仍能保持接近「現做」的狀態。同時配套的還有微波友好型包裝技術，加熱後米飯顆粒分明、醬汁均勻，提升了便利性和口感，還支持航空、高鐵配餐等特殊場景使用。

關鍵技術三：自動化烹飪系統與食品模型模擬。工業化不是隻靠人力「照着做菜」，更關鍵的是建模與系統控制。一些韓餐企業通過對傳統料理進行數字化建模，分析炒制温度、攪拌力度、時間節奏，開發出自動炒鍋、智能調味系統、流水線組合鍋具，大幅減少人工干預，同時保持味道一致。例如CJ開發的中央廚房智能烹飪系統，可以每小時炒制上千份石鍋拌飯醬料，誤差僅在0.5g以內。這樣才能保證全球不同國家的消費者，吃到的味道「像從韓國帶來的」。

關鍵技術四：「HACCP+韓味」的平衡。食品出口上，滿足國際安全標準是不容含糊的關鍵要求。韓國企業普遍採用HACCP體系（危害分析和關鍵控制點），從原料到加工都進行可追蹤管控。這一體系的挑戰是：在保持傳統韓餐的風味（如發酵、辣味、醬香）基礎上，符合歐美等國家對「低鹽、低糖、無防腐劑」的要求。這倒逼企業改進調味系統、菌種篩選和清潔標籤（Clean Label）策略，推動整個行業向「健康韓餐」方向升級。

最終分析結論：

業內人士指出，很多人以為韓餐工業化只靠「炒熱韓流」，但實際上，預製菜化的韓餐，其背後的核心競爭力是：用技術把家庭手藝「變成標準流程」。從泡菜到米飯，從湯包到冷凍年糕，這些看似簡單的食物，已經經歷了口味、保存、包裝、安全等多個環節的技術升級。正是這些「看不見」的系統和工藝，撐起了韓餐走出國門、走進商超的可能。

本文原載於2025年7月13日的安邦智庫每日經濟欄目

