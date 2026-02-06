中國又成威脅了？美國急推自動駕駛立法　欲搶萬億美元產業先機

遇事不決「扯」中國，幾乎成了美國國會的「金字招牌」，最近參議院的一場聽證會，再次印證了這一點。



當地時間2月4日，在參議院商務委員會關於簡化自動駕駛車輛部署的一場聽證會上，Alphabet旗下自動駕駛企業Waymo、Tesla（特斯拉）等相關方在出庭作證時極力主張相關立法的緊迫性。為敦促國會就長期擱置的立法採取行動，已形成「路徑依賴」的各方，一上來便嫺熟地炒作所謂「中國競爭威脅」。

一輛Waymo無人駕駛計程車在美國加州洛杉磯荷里活行駛。（Reuters）

作為會議主持人，委員會主席、德克薩斯州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在開場白就用大量篇幅警告稱，「如果國會遲遲不採取行動，這並非阻止創新，而是將創新推向其他國家。中國正積極推進自動駕駛交通系統的大規模部署。而這些核心技術均誕生於美國，本可由美國工人制造，也理應由美國的安全標準來規範。」

民主黨人彼得斯（Gary Peters）也在會前對路透社表示，自動駕駛技術是全球汽車工業未來的重要組成部分，目前中國正大力投資生產自動駕駛車輛。

他說：

我們絕對必須採取行動，確保美國的創新，以及美國的標準在世界舞台上引領潮流。而不是中國。

這場時長兩小時的聽證會，被美國科技網站The Tech Buzz評價為：「中國議題成為反覆出現的爭議焦點。」

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）介紹，美國國會正考慮推進相關立法，簡化無人類操控自動駕駛車輛的部署流程，制定統一安全法規，規範在主要城市日益普及的自動駕駛車輛。

隨着自動駕駛出租車測試範圍的擴大，多年來國會對於是否通過立法解決部署障礙一直存在分歧。目前，美國約有一半的州對自動駕駛汽車實施着各不相同的法律法規，而其他州則尚無相關規定，由此形成了零散的監管體系。

在2月4日的聽證會上，美國自動駕駛汽車行業協會（AVIA）的行政總裁法拉赫（Jeff Farrah）便警告稱，如果國會不採取行動，失去美國制定全球標準的機會，中國將成為自動駕駛領域的全球領導者。

根據現場片段，他在證詞中稱：

中國當下正投入大量資源來培育其國內的領軍企業，它不會等待美國政策制定者。

Tesla的車輛工程副總裁莫拉維（Lars Moravy）也呼籲，國會「必須對抑制行業創新能力的監管規定進行現代化改革」，同時談及與中國的競爭。

他在書面證詞中稱，「如果美國不能在自動駕駛汽車發展中佔據主導地位，其他國家，尤其是中國，將主導這項技術、標準及全球市場。」在聽證會現場，莫拉維還強調，中美自動駕駛領域競爭已到關鍵階段，美國企業必須保持領先，像波音那樣讓美國成為行業全球標杆。

圖為2026年2月4日，Waymo安全總監佩尼亞在華盛頓國會山莊出席參議院聽證會。（Getty Images）

Waymo的安全總監佩尼亞（Mauricio Peña）的證詞顯示，該公司認為，美國「在自動駕駛汽車領域的領導地位目前正面臨直接威脅。美國正與中國自動駕駛汽車公司在自動駕駛未來領域展開全球競爭，這是一個價值數萬億美元的產業，其戰略重要性堪比航空和航天領域。」

佩尼亞在會上則進一步強調，在中美關於自動駕駛汽車的全球競爭中，美國的行業領導地位並非一成不變。

他警告稱：

如果中國企業最終勝出，制定全球自動駕駛技術標準的將是中國，而非美國。要在這場競爭中取勝，美國需要一套可預測、可持續的全國規模監管框架。

值得一提的是，來自俄亥俄州的共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）在會上，還就Waymo採用中國汽車製造商吉利生產的車輛作為其下一代自動駕駛出租車車隊一事發難。

佩尼亞解釋稱，吉利交付的車輛不含任何中國軟件，所有自動駕駛系統均由Waymo在美國國內安裝，且所有數據完全保留在美國境內。他特別強調，穩定的汽車供應鏈能讓美國公司更快、更高效實現技術規模化落地，「這實際上有助於我們保持並擴大在自動駕駛領域對中國的領先優勢。」

但莫雷諾對此並不滿意。他反駁道：

所以，給一家中國公司一個天然市場，讓他們向美國出口汽車，反倒能讓美國發展得更好，併為美國人創造更多就業機會？這完全是荒謬的。

這一小插曲，恰恰折射出美國一邊打壓中國相關科技行業，一邊又難以脱離與中國合作的矛盾心態。

2024年，時任拜登政府宣佈，將禁止美境內智能網聯汽車使用來自中國的關鍵硬件和軟件。一年後，美國商務部再發布管理規則，以「保護美國國家安全」為由，禁止中國自動駕駛公司在美國開展自動駕駛汽車測試，該禁令將於2027年起生效。

這一禁令的出台，也將進一步限制中國自動駕駛產業的發展。在全面扼殺中國自動駕駛產業的同時，美國通過政策大力支持本國自動駕駛發展。2024年以來，聯邦和州政府接連發布系列法規，為自動駕駛向更高等級發展鬆綁。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）還計劃放寬對自動駕駛汽車限制，支持Tesla無方向盤的Robotaxi落地，搶佔自動駕駛行業發展先機。在美國的政策扶持下，Waymo頻頻擴大運營區域，對中國自動駕駛公司蘿蔔快跑實現反超。規模化運營帶來的數據，也讓Google有能力繼續優化算法，爭奪全球人工智能和自動駕駛高地。

對此，著名國際問題專家金燦榮表示：「美國政府不斷推行『小院高牆』戰略，近年來，頻頻對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、出台歧視性補貼政策，現在又以所謂國家安全為由，禁止中國自動駕駛在美國開展自動駕駛測試。這種通過立法削弱海外對手的做法，一方面反映出美國在面對全球化挑戰時的不自信，另一方面也表明自動駕駛作為大模型在物理世界的典型應用，已經成為全球人工智能競爭的焦點。面對美國的制裁，我國也應從頂層設計出發，大力支持自動駕駛及人工智能發展，在政策端、企業側、民眾心智上形成合力，支持和鼓勵企業技術自主創新，並不斷擴大自動駕駛在實際道路場景中的應用體量和範圍。」

