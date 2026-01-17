逆全球化時代看各國「火中取栗」的功夫｜安邦智庫

近年來，中國經濟增長持續疲軟，宏觀經濟指標呈現出放緩態勢。2025年前11月，規上工業增加值按年增長6.0%，但11月單月增速回落至4.8%，增速呈現波動放緩特徵；社零總額增速起伏，前11月累計增長4.0%，但11月單月按年僅增長1.3%，且6月以來多次出現按月負增長，連續多月增速承壓；固投增速下行壓力顯著，截至11月已連續8個月走低，前月按年降幅擴大至2.6%。

實際上，在逆全球化深化的背景下，「經濟疲軟」早已不是單一國家或區域的局部困境，而是全球性現象。無論是發達經濟體還是新興市場國家，都在不同程度上遭遇增長放緩、需求低迷等困境。數據顯示：全球GDP增速從全球化鼎盛時期的年均4%以上，降至近年來的3%左右，部分年份甚至逼近2%的低位；全球貿易增速連續多年低於經濟增速，跨境投資規模較峰值下降超30%。

基於長期的訊息追蹤分析，這一現實或許令人焦慮，卻必須坦然承認。逆全球化浪潮的持續蔓延，打破了過去數十年全球一體化構建的經濟秩序，原本互聯互通、高效協同的全球大市場，正被地緣博弈、貿易壁壘等切割成碎片化的區域市場乃至更小的封閉單元。

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

市場空間從「無限延展」轉向「收縮壓縮」，本質上等同於一場全球性的經濟「縮表」。大量適配全球產業鏈的資產面臨閒置報廢，產能過剩與有效需求不足形成尖鋭矛盾，生產端的投入難以轉化為市場端的價值，這便是當前最基本的形勢。

當雷陣雨席捲而來，不可能別人家的屋頂都被雨水浸透，唯獨某一家能獨善其身。全球經濟早已是休慼與共的命運共同體，在逆全球化的「暴雨」之下，沒有任何國家能成為絕緣的「安全島」。逆全球化的核心是打亂了全球產業鏈、供應鏈的最優配置邏輯，導致經濟運行效率下滑、成本上升。

過去數十年，全球化推動資本、技術、勞動力等生產要素全球自由流動，企業依靠比較優勢形成「你中有我、我中有你」的分工體系。然而，逆全球化讓這套高效體系遭遇重創，導致了全球的產業以及企業佈局，尤其是供應鏈進行了重構。跨國企業圍繞技術、資本、消費三大核心在全球進行系統佈局，降低生產經營的綜合成本，具體表現為近岸外包、貿易戰與關稅戰等。

2026年1月13日，德國總理默茨（Friedrich Merz）茲造訪印度班加羅爾（Bengaluru）的博世工廠。（Reuters）

更嚴峻的是，逆全球化導致全球市場空間持續收縮，形成「需求萎縮—產能過剩—投資減少—就業下滑—需求進一步萎縮」的惡性循環。全球化時代，企業可通過拓展國際市場消化產能、帶動增長；但逆全球化背景下，貿易壁壘疊加讓國際市場被分割成封閉「小圈子」，容量大幅縮水。以製造業為例，全球主要企業海外市場佔比普遍下降10%-20%，大量產能無法消化。產能過剩又導致企業投資意願下降，進而引發裁員潮、失業率上升，居民收入增長放緩，消費能力與意願同步下降，本土需求進一步萎縮。

面對這場全球性經濟「寒冬」，隨着全球空間的碎裂化，一個「自治時代」將會來臨，看的就是各自掃門前雪，比拼的就是危機中「火中取栗」的能耐與判斷力。拉封丹寓言《猴子與貓》早已警示：猴子慫恿貓從火中取栗，貓費勁拿到後卻被猴子奪走，自己只留滿手燙傷。這映射了逆全球化時代的地緣政治博弈：全球經濟「火堆」裏藏着增長「栗子」，但獲取收益需精準判斷風險、規避陷阱，否則要麼錯失機會，要麼付出慘痛代價。

在這場全球性經濟疲軟中，唯一例外或許是美國。儘管美國面臨通脹、債務等問題，但其經濟韌性更強，增長相對穩健，成為逆全球化中的「避風港」。美國的優勢源於精準戰略佈局，「門羅主義」的當代延續起到關鍵作用，其核心是「美洲是美洲人的美洲」，本質是美國將美洲打造成「後院」：美洲有35個國家、近10億人口，是全球第三大區域市場，可對沖全球收縮衝擊；豐富的資源與廉價勞動力能配套產業鏈，降低對亞歐依賴；地緣風險低，為經濟提供穩定環境。

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行的「GDPNow」實時估計美國第四季GDP年化增長為5.1%。（網站截圖）

逆全球化時代，美國激活並升級這一理念，通過政治、經濟、軍事手段強化對美洲市場的掌控，構建以自身為核心的經濟閉環，以西半球作為發展和繁榮的「生存底線」。最典型的就是，美國政府最新發布的《國家安全戰略》是一份重要文件，清晰展現了美國戰略重心的重大調整：從放棄永久主導世界的雄心，到強調圍繞核心國家利益的優先級排序，從全球「鋪攤子」轉向重新凝聚美國和美洲大陸。

與美國形成鮮明對比的是歐洲，經濟疲軟態勢更加明顯，甚至陷入「增長停滯、危機四伏」的困境，葡萄牙與希臘最為典型。兩國經濟至今未從歐債危機中完全復原，長期低速增長甚至負增長，失業率居高不下，民生壓力加大。歐債危機根源是高福利、高債務與增長乏力的矛盾，逆全球化進一步加劇這一問題，讓歐洲經濟雪上加霜。

2026年1月13日，法國巴黎。在法國農民聚集於國民議會前，抗議「歐盟—南方共同市場自由貿易協定」及法國政府農業政策的活動中，一名農民手持繪有「洛林十字」的法國國旗。（Reuters）

當前歐洲面臨殘酷抉擇：福利與國防只能二選一。歐洲各國長期實行高福利政策，福利支出佔GDP比重超30%，但逆全球化導致貿易萎縮、產業外流、稅收減少，財政壓力加大，難以維持原有福利；地緣衝突又讓國防需求激增，需鉅額資金投入。經濟疲軟下，增國防開支就需削福利，進而引發社會動盪，形成惡性循環。就連美國都在福利與國防平衡中捉襟見肘，經濟韌性更弱的歐洲更是舉步維艱。歐洲還面臨產業鏈空心化加劇、能源危機難解、區域協同失靈三大核心困境，短期內經濟難見好轉。

經濟疲軟是全球性現實，無法迴避。但應對能力決定各國未來走向。對各國而言，走出經濟疲軟困境，似乎只能依靠區域合作組織，創造新的空間，構建穩定區域經濟圈，形成「區域循環+全球合作」的雙循環格局，對沖市場收縮壓力。

總之，逆全球化的進程會十分漫長和複雜，全球經濟調整將持續深化。唯有精準判斷趨勢、堅守核心優勢、靈活調整策略的國家，才能在「火中取栗」時把握機遇，實現突圍，讓經濟走出困境，回歸穩定增長軌道。

最終分析結論：

逆全球化時代，經濟疲軟是全球性現象。過去數十年建構的全球一體化的大市場，現在被切割成了碎片化的區域市場乃至更小的封閉單元。市場空間由大變小，等於全球「縮表」，大量適配全球產業鏈的資產要報廢，生產端的投入難以轉化為市場端的價值。因此，未來，看的就是各自掃門前雪，比拼的就是危機中「火中取栗」的能耐與判斷力。

本文原載於2026年1月8日的安邦智庫每日經濟欄目

