中東基地慘遭無人機飽和打擊　美國空軍爭建防空部隊破局

【軍事】美國空軍在伊朗戰爭中的損失很大，尤其是在中東的大量基地被伊朗導彈和無人機廣泛打擊。在覆盤中，美國空軍提出要組建自己的防空，並建立了軍內的新兵種。到目前為止，空軍基地的防空是陸軍負責的。



這個問題已經不是第一次提及了。在美國空軍加強對亞太的部署時，已經發現這個問題。從嘉手納到安德森，到處都需要加強防空，否則面對中國這樣的導彈狂魔時形同裸奔。但這事只能「求著」陸軍，而陸軍有自己的重點，部署和資源調配上不能盡著空軍的心意。

美軍位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地遭到伊朗打擊。（Reuters）

美國空軍是1947年才從陸軍航空隊分離出來的。空軍天生具有基地脫離前線的優勢，空軍基地從來就不大有在對方炮火射程內的，最大的威脅來自對方的空襲。換句話說，基地防空主要是空戰問題。如果自己的戰機能把對方的轟炸機在遠方攔截住，自己的基地就沒問題了。個別漏網總是可能的，但機場的抗打擊力挺強，只要不彈如雨下就沒事。如果到了對方轟炸機可以到自家基地騎臉下蛋的時候，那這基地的價值也基本清零了。

這意味著，在很長時間裏，美國空軍的基地防空只需要點防空，這也是美國陸軍的強項。美國陸軍方面也是一樣，基本依賴美國空軍擔任區域防空。兩家在防空問題上形成互利互助的伴生關係。

也因為這樣，美國陸軍在點防空的「刺針」和高空遠程防空的「愛國者」之間，缺乏中程防空能力。

「刺針」（又譯：毒刺 / FIM-92 Stinger）那樣的點防空用於伴隨野戰部隊機動作戰，在空軍戰機打不過來或者容易漏網的直升機、低空低速小飛機逼近時，作為最後的自衛防空。真用來攔截蘇-25一級的專業攻擊機不是不可以，但並不可靠。射程和射高有限還是次要的，主要是不容易做到及時發現、及時發射，這是靠耳聽目視充當預警的本質侷限。

美軍用於點防空的「刺針」導彈。（YouTube@美國之音中文網影片截圖）

高空遠程其實也是「預防萬一」的，畢竟不能把身家性命完全託付給空軍。在海灣戰爭之後，反戰術彈道導彈成為「愛國者」的主要任務，這是空軍戰機都無能為力的。PAC-2在PAC-1基礎上增強反導能力，PAC-3則是為反導優化的，打飛機「降級」為次要能力，還是升級、加大的PAC-3MSE才增加的次要能力，PAC-3CRI基本上不能用於打飛機。

在反導方面，PAC-3MSE只能攔截射程近、彈道低、速度慢的戰術彈道導彈，中程彈道導彈的彈道高，再入速度大，PAC-3已經力不從心了，需要「薩德」。PAC-3和「薩德」的分工主要在大氣層內vs大氣層外。「薩德」速度快、射高大、射程遠，昂貴但高性能的連續工作側推發動機在空氣稀薄以至於氣動控制基本失效的高空特別管用。相比之下，PAC-3還是氣動控制為主，每一個固體火箭側推發動機只能一次性短促工作，靠一圈180個微火箭的分區和時序點火來控制側推量，不能用於連續的彈道修正，只用於最後匯聚前的臨門一腳。

「愛國者」和「薩德」都是陸軍的，看來防空在美國軍事架構裏是陸軍的職責。連洲際導彈防禦用的GBI都屬於陸軍。

延伸閱讀：美軍愛國者導彈庫存告急「已不足1000枚」 前上校：情況非常嚴重

+ 4

但是在伊朗戰爭中，這樣的「搭夥」被認為是失效的，美國空軍對大量基地慘遭打擊耿耿於懷，決心自己接過防空任務，從點防空開始。

美國空軍已經在招標基地點防空系統，多家廠商投標，不乏熟悉的老面孔，也有新面孔。如瑞士奧利康現在是德國萊茵金屬的一部分，「天盾」系統正在投標美國空軍的基地點防空系統。「百人隊長」從「方陣」發展而來，技術成熟，也在投標。Coyote那樣的反無人機系統也在競標之列。

問題是：美國空軍發現，以色列在戰爭期間的防空做得比美國好。這當然有多方面的原因，以色列國土小是很重要的原因。但對於美國空軍來說，最大的心得是以色列的網絡化、多層化、一體化防空。

以色列常年受到哈馬斯、真主黨火箭彈威脅，2025年「十二天戰爭」後，伊朗的導彈威脅也從理論上落地為現實中。以色列一直重視防空很自然。但最重要的則是組織和思維上的不同。

以色列武裝力量統稱為Israeli Defense Force，簡稱IDF，三軍都是IDF的分支，也置於統一的指揮架構之下。由於國土狹小，三軍配合緊密，以色列陸軍實際上沒有自己的防空力量，防空完全依賴空軍。但就那麼點地方，那麼點兵力，實際作戰兵力也就相當於一個加強的集團軍（三軍一共17萬，其中陸軍12.5萬，但這是包括作戰兵力和後勤、技術、機關等所有人的），劃歸哪個軍種並沒有太大的關係，但配合緊密確實是一個優點。

美國軍事傳統來源於英國，英國陸軍和海軍從來就是兩個互不隸屬甚至毫無關係的「軍隊」。在陸地上，英國陸軍起源於克倫威爾的議會軍，本來就是和皇家軍對打的，自然不可能叫皇家陸軍，儘管現代英軍裏有些具體的團會用「皇家」的稱號。皇家海軍則從來就是皇家的。皇家空軍是1918年從陸軍航空隊和海軍航空隊合併而成的，也用皇家稱號，是世界上第一個成獨立建制的空軍，皇家海軍在1937年才重建海航。

美國在獨立戰爭時代，就比照英國，有「大陸陸軍」和「大陸海軍」兩個互相獨立的軍種，大陸海軍的第一任總司令艾塞克霍普金斯（Esek Hopkins）與大陸陸軍的總司令喬治華盛頓（George Washington）是平級的，各自統帥大陸海軍與大陸陸軍。今天的美國陸軍和海軍依然互不隸屬，在有參聯會之前，也不存在統一的軍事指揮機構協調兩者的行動。在二戰中，美軍最大的兩棲作戰是諾曼底登陸，由陸軍的艾森豪（Dwight D. Eisenhower）負責，沒有海軍陸戰隊的事；在中太平洋的跳島作戰中，由海軍的尼米茲（Chester William Nimitz）負責，美國陸軍有參與，但是輔助作用，主力是海軍陸戰隊。軍種壁壘顯而易見。

在「小而全」問題上，美國陸軍很羨慕海軍陸戰隊，因為後者有「自己的空軍」，在歷次戰爭中充分展示了配合緊密的特色。誰都說不清楚為什麼陸戰隊航空兵和地面的大頭兵能做到配合緊密。有人歸功於下級軍官都是同一個軍校甚至同一個班出來的，這可能說明一點問題，但不說明全部問題。歸根到底可能還是軍種文化的因素。同一軍種之內就是「自己人」，另一軍種就是「鄰家人」。好鄰居是重要的，但和自家人總是不一樣。

圖為2026年3月3日，一架美國海軍陸戰隊的F-35C戰機，在航空母艦「林肯號」的飛行甲板上準備執行飛行任務，支援打擊伊朗行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

空軍儘管是從陸軍分出來的，從一開始就努力與陸軍「劃清界限」，甚至為了地盤而「訴諸公堂」。比如說，洲際導彈開始「是一個事兒」的時候，陸軍和空軍平行研發，陸軍可能還稍稍領先一點。理由也很簡單，這是炮兵火力的極端延伸。空軍則以「天上飛的都歸我管」為名，要求控制洲際導彈的研發和部署。從與戰略轟炸機協調的角度來說，空軍並非沒有道理。但空軍也因此成為擁有核三位一體中兩極的唯一軍種，而陸軍與戰略核力量無緣。

陸軍為了戰地空運購入一批C-27運輸機，比C-130小，使用靈活、成本低廉。但空軍以陸軍不得運作固定翼飛機為名，硬生生搶了過來，然後又以與C-130有較大重疊而早早退役。A-10則是另一個故事。這是80年代「空地一體戰」時空軍為了存在感而起勁研製的。那是想盡一切辦法阻擋蘇聯鋼鐵洪流的時候，一切都要為反坦克讓路。F-15的空戰能力再強，只是空優保障；F-16作為戰轟再有用，只是用於敵後遮斷攻擊。直接的空中反坦克還是要靠A-10這樣的攻擊機，否則空軍就有「出局」為保障軍種而不是主戰軍種的危險。為此，A-10和AH-64成為「一戲兩唱」。

在蘇聯坦克威脅消失後，A-10繼續作為好用的空中火力支援平台，繼續得到陸軍的歡迎。AH-64畢竟載彈量和火力不及A-10，還要消耗自己的人力和投資。借空軍的A-10之花獻自家的火力支援之佛，何樂而不為。但空軍為了精簡機隊、降低保障開支，屢屢計劃裁撤A-10機隊，陸軍反對也沒用，陸軍提出接管更加不准。

在防空（包括戰略防空）方面，陸軍也堅持到底，連在技術上與洲際導彈高度相通的GBI都死抓不放。

美軍的聯合司令部體制就是為了打破軍種壁壘而建立的，「戰區主戰，軍種主建」是美軍首先提出的。但戰區司令部權限再大，也只是在戰區之內，跨戰區的資源調動和體系建設依然是體制層面的問題，軍種壁壘依然存在。這正是伊朗戰爭中美國空軍的苦惱之所在。

同時，時代變了。能打擊美國空軍基地的主要還是遠程的彈道導彈、巡航導彈、無人機，點防空對巡航導彈和無人機還有點作用，對彈道導彈就不大行了，最可靠的彈道導彈防禦還是中段反導。這不僅需要至少「愛國者」甚至「薩德」一級的高空遠程防空導彈，還需要遠離空軍基地的靠前部署。導彈是一個問題，一體化的防空預警和指揮系統是另一個問題，各自為戰的導彈還是1+1<2的。

換句話說，空軍需要接過陸軍的防空體系，從點防空擴大到區域防空甚至國土防空。在海岸地區，還需要「管起來」海軍的「神盾」戰艦。

以嘉手納和安德森為例，「愛國者」甚至「薩德」都只算擴大的點防禦，需要整合的是在海上前沿反導部署的「神盾」戰艦和空中巡邏和攔截巡航導彈、無人機的戰機（包括艦載的），還有部署在離島上的陸戰隊瀕海戰鬥團運作分佈式C3ISR的前沿分隊。

這就遠遠不是空軍能包乾的，但也不是空軍有可能疊床架屋、另搞一套的。沒這個錢。怎麼辦？

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



相關閲讀：美軍演練1小時快速部署防空雷達 料協助菲律賓監控中國軍事動向

+ 2

【本文獲「晨楓新苑」授權轉載，微信公眾號：gh_9c4c9a36f81b】