逾60年後的美國「第51州」　華盛頓特區以外的其他「對手」

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-04-23 22:09

美國聯邦眾議院於4月22日表決，批准華盛頓特區（Washington, D.C.）成為美國第51州。這是不足一年之內第二次通過相同的法案，惟上次法案遭到參議院否決，預料在共和黨人的反對下，法案能否成功通過仍是疑問。 其實，近年有意成為美國第51州的並不止華盛頓特區，位於加勒比海的波多黎各自治邦，近年亦積極爭取成為一個州。在拜登新政府上台後成功控制參眾兩院下，美國真會迎來新加入的州份？

目前，民主黨、共和黨分別在參議院各佔50席。若華盛頓特區最終順利升格為第51州，民主黨將有望多拿取兩席參議院議席，打破現時平衡的局面。在議案於眾議院通過後，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「這是關乎民主、自治，以及投票權利。」而眾議院少數黨領袖卡利夫（R-Calif）則批評：「民主黨的華盛頓州升格計劃涉及兩件事，就是鞏固權力和製定激進政策，美國人通過今次公然奪權而清楚認識到這一點。」

雖然美國總統拜登（Joe Biden）表態支持方案，但共和黨卻不樂見，故相信法案在參議院定必遭到大力反對。即使最終通過，有專家相信或引來潛在的法律挑戰，可見要「由特區成州」並非易事。

由華盛頓特區眾議院代表諾頓(Eleanor Holmes Norton)提出的法案，獲眾議院通過。(Getty)

「特區」是開國功勛的意思？

華盛頓特區之所以仍是個特區，本身具有一定的歷史背景。1776年，美國獨立之初的首都在費城，其後因獨立戰爭和國家新立而屢有變遷，到1785年開始紐約被定為美國首都。在1790年7月1日，國會通過《首都選址法》，決定將首都從紐約遷至波多馬克河和安那考斯迪亞河匯合處附近，土地則由馬里蘭州和弗吉尼亞州移交給聯邦政府而創建新都。1800年，美國聯邦政府部門陸續遷往建設完成的華盛頓，華盛頓開始作為美國首都正式運作至今。

華盛頓特區目前人口有超過71萬，較懷俄明和佛蒙特兩個州都多，屬民主黨根據地。由於特區實際上是由美國國會直接管轄的聯邦地區，故此不屬於美國任何一個州份。這背後也是美國開國元勛的意思，他們認為任何一個州都不應該擁有聯邦政府首都的權力。

華盛頓特區的地位始於1800年，也是開國功勛的意思。(Getty)

由於華盛頓並非州份，故當地居民的投票權利過往引起過不少爭議。《第二十三條修正案》因而於1961年獲通過，旨在給予首都哥倫比亞特區公民參與美國總統和副總統投票選舉的權力。不過直至今天，特區經公民並無聯邦眾議員和參議員，只有參議員列席代表與眾議院列席代表，在國會並沒有投票權。

不過，對於是次華盛頓特區升格為「州」，美國民間不見得十分支持。雖然在2016年的全民公投中，接近九成的華盛頓特區居民支持建州，但全國範圍的反應則不太熱烈。而根據近期的全國性調查發現，只有35%選民支持升格，其中52%是來自民主黨人的支持；反對的選民則有41%。

華盛頓特區能否趁拜登新政府獲得升格？(Getty)

美國憲法和司法政治學專家 Howard Schweber指出：「在公平方面，升格存在根本問題，因當前的投票很大程度是在現時的政治氣氛下進行的。」他認為這正如1890年代，升格達科他州、懷俄明州和蒙大拿州一樣，確保了共和黨在參議院中佔據多數席位，是政治因素主導。

波多黎各欲排隊做「第51州」

除華盛頓特區外，加勒比海美國屬地波多黎各（Puerto Rico）過去也曾就地位問題舉行6次公投。2020年11月的第6次公投中，52%選民贊成「成為美國第51州」。不過，該次公投結果不具法律約束力，因為跟據美國《憲法》，加入聯邦的新州必須由美國國會核准，且不可自原有的州劃出，或已有的數州合併成為新州。今年3月，美國國會的波多黎各代表鞏薩蕾（Jenniffer Gonzalez）已提案，為波多黎各建州開啟第一步，爭取成為第51州。

波多黎各也有意成為美國「第51州」。(Getty)

然而，當地人如今的「成為第51州」的取態或許也有變數。上月，逾80個草根團體於聯合致函聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），表明支持聯邦眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）與紐約州眾議員維拉茲奎茲（Nydia Velázquez）於去年提出的《波多黎各自決法案》。該法案主張由波多黎各民選代表來思考自何定位，以尋找解決波多黎各地位的長期方案，包括建州、建國、自由聯繫（free association）或任何不同於現今狀態的選項。

由於民主黨已握有眾院多數席次，加上副總統賀錦麗（Kamala Harris）兼任參院議長，民主黨算是佔多數，而總統拜登也公開表明支持建州，因此波多黎各建州派極力想趁此時完成目標。

去年颱風重創後，波多黎各成州之數出現新的變數。(Getty)

對於波多黎各建州，共和黨的看法並不一致，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）認為，波多黎各建州是「送給民主黨兩個參院席次」。曾任波多黎各聯邦事務行政官的黑蘇斯（Federico de Jesús）則表示，波多黎各人對建州的支持和反對比例也是相近，認為短期內難有進展。

波多黎各成州還有一個重要問題，就是必須符合三個條件，包括：該地有多少人想要建州、該地人民有多少是擁抱美國民主的基本價值，以及該地區的償付能力（solvency），亦即地區政府不應具破產或有嚴重債務危機的情況。

雖然波多黎各應可符合前兩項條件，唯經過去年颱風重創後，能否滿足第三項有待商榷。而且，當地的經濟發展與美國本土差異亦大，成州或為美國帶來不少問題。由此看來，波多黎各成州之路較華盛頓特區還遠。