撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-05-04 20:00

從熱鬧的歐胡島、浪漫的茂宜島，到人迹罕至的摩洛凱島，夏威夷群島憑藉椰林樹影、優美海灘，每年吸引全球成千上萬的遊客慕名而來。這個距離美國本土3,700公里的地方，在1959年8月21日正式加入聯邦成為第50個州。當地目前人口約130萬，亞裔佔最多，有三成七，其次是佔兩成六的白人，原住民夏威夷族今天只佔不足一成，主要經濟來源是觀光業。感覺上，這裏是「最不美國」的州份。 今年4月22日，美國眾議院以216票贊成、208票反對再次通過支持華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）成為美國第51個州的法案。若法案最終獲參議院通過，華盛頓特區將是繼夏威夷後美國新一個州份。

夏威夷由夏威夷島、茂宜島（Maui）、拉奈島（Lanai）、摩洛凱島（Molokai）、歐胡島（Oahu）、可愛島（Kauai）和尼豪島（Niihau）七個主要島嶼，以及多個細小無人島和夏威夷西北部群島組成，總面積為28,311平方公里，佔全國347分之一。它是美國最南方的州，亦是全國唯一不在美洲大陸且位處熱帶的地方。

夏威夷是唯一不位於美洲且位處熱帶的美國州份。(Getty)

夏威夷群島原住民為波利尼西亞人，據考古學記載，約於公元300年，來自太平洋中南部馬克薩斯群島（Marquesas Islands）的波利尼西亞人最先登陸夏威夷，並建立起部落制度。隨後，來自大溪地的原住民也來到這裏定居，傳入對神和半神人的信仰，還建立具嚴格社會階層的卡普（Kapu）制度，夏威夷著名的草裙舞（Hula）也是從那時開始流傳下來。

1778年，英國探險家庫克（James Cook）率領歐洲人抵達夏威夷群島。隨着更多歐洲人和美國人到來，逐漸改變了原住民的經濟、文化、宗教、社會結構，以至島上的生態環境。1810年，夏威夷酋長卡美哈梅哈一世（Kamehameha）統一夏威夷諸島，並以歐洲為範本建立夏威夷王國，施行君主立憲的現代化制度。其後，夏威夷政府於1840年修法，將原有的王國制改為君主立憲制。

夏威夷因糖業而獲得長足的經濟發展。(Getty)

夏威夷王國 成也糖業敗也糖業

夏威夷由建立王國到成為美國聯邦州份的命運，與當地製糖業密不可分。自十八世紀以來，夏威夷的製糖業便一直支撐着當地經濟，美國是其最大貿易夥伴。在這期間，美國的傳教士逐步滲入夏威夷王國的權力核心，使其政治機關成型，又在十九世紀四十年代改變了土地租借方式，令大量美國人在當地買地開設製糖廠。其中最關鍵的事件是1861至1865年爆發的美國內戰，導致南北分裂，亦令南北之間的物資交易中斷。南方的特產之一就是蔗糖，這導致北方需要從海外尋找另一個供應來源，於是看中了夏威夷王國。美國內戰導致夏威夷糖的出口量由1861年的250萬磅，急升至1865年的1,530萬磅，四年間增加了逾五倍。

夏威夷雖然因製糖業而獲得長足經濟發展，惟也因這個行業而令美國人勢力大肆擴張，最終介入了當地政治。1890年，糖商在當地已投資了近3,300萬美元，美國佔其中八成，猶如牢牢掌握了夏威夷的經濟命脈。關鍵人物之一是糖商皮雅士（Henry A. Peirce），他於1869年獲美國國務院任命為美國駐夏威夷部長（United States Minister of Hawaii），職位與駐各國的大使同級。擁有二十年夏威夷營商經驗的他，深信當地興盛的製糖業對美國最為有利。由於美國對入口的糖徵收高達20%的稅項，嚴重影響了夏威夷糖商的利益。為此，皮雅士於1873年提出夏威夷以珍珠港作交換條件，換取美國撤銷對糖徵收關稅。

今天夏威夷原住民人口只有不足一成。(Getty)

製糖業的另一個重要影響是，營運製糖廠的人力亦需由外地引入，美國人大多從大清帝國及日本引入外勞，人數達5.5萬之眾，一下子使當地人口倍增，意味着本土原住民的重要性已大大減低。

最終在1893年，由於白人經已牢牢掌握了當地政治和經濟命脈，一眾擁白人血統的檀香山糖業巨頭商人於是推翻利留卡拉尼女王（Liliʻuokalani）的夏威夷王國，並成立夏威夷共和國。五年後，在維護太平洋安全的理由下，夏威夷被迫簽署成為美國領地，改派駐總督管理。1959年，在頗具爭議的公投下，夏威夷正式成為美國第50州。由於此一歷史緣故，部份夏威夷原住民視美國併吞夏威夷王國為非法行為，於是發起獨立運動。他們認為1959年的公投中，大量美國軍事人員參與投票，不能完全代表原住民意願，拒絕承認其法律效力。

若夏威夷沒有成州，奧巴馬當年或許也無法成為美國總統。(Getty)

不屬任何州 首都在國會沒代議士

美國維持50州的狀態逾半世紀後，聯邦眾議院於今年4月22日表決，批准華盛頓特區成為美國第51州。華盛頓之所以仍是個特區，本身具有一定的歷史背景。1776年，美國獨立之初的首都在費城，其後因獨立戰爭和國家新立而屢有變遷，自1785年開始，紐約被定為美國首都。在1790年7月1日，國會通過《首都選址法》，決定將首都從紐約遷至波多馬克河（Potomac River）和安那考斯迪亞河（Anacostia River）匯合處附近，土地則由馬里蘭州和維珍尼亞州移交給聯邦政府創建新都。1800年，聯邦政府部門陸續遷往建設完成的華盛頓，華盛頓開始作為首都正式運作至今。

華盛頓特區目前人口超過71萬，多數為非裔及拉丁裔。當地人口較懷俄明和佛蒙特兩個州多，屬民主黨根據地。由於特區實際上是由美國國會直接管轄的聯邦地區，故不屬於美國任何一個州份。這背後也是美國開國元勛的意思，認為任何一個州都不應擁有聯邦政府首都的權力。由於華盛頓特區並非州份，故當地居民的投票權利過往引起過不少爭議。《第二十三條修正案》因而於1961年獲通過，旨在給予首都哥倫比亞特區公民參與美國總統和副總統投票權。不過，直至今天，特區的公民並無聯邦眾議員和參議員，只有參議員列席代表與眾議院列席代表，在國會並沒有投票權。

今年初的國會山莊騷亂，令當地人增加升格成州的願望。(Getty)

今年1月的國會山莊騷亂和聯邦政府遲遲未能部署國民警衛隊，使當地民眾開始關注安全問題，要求授予華盛頓特區州地位的呼聲高漲。而且，特區居民的人均聯邦納稅額全國最高，在疫情下，近期通過了1.9萬億美元的《美國救助計劃法案》（American Rescue Plan Act），每個州獲得至少12.5億美元（約97億港元），但華盛頓特區僅分得5億美元（約38.8億港元），激起當地人升格華盛頓特區的慾望。

不過，對於是次華盛頓特區升格為「州」，美國民間不見得十分支持。雖然在2016年的全民公投中，接近九成的華盛頓特區居民支持建州，但全國範圍的反應不太熱烈。而近期的全國性調查發現，只有35%選民支持升格，其中52%來自民主黨人的支持；反對的選民則有41%。

總統拜登表態支持華府升格的方案。(Getty)

美國憲法和司法政治學專家Howard Schweber指出：「在公平方面，升格存在根本問題，因當前的投票很大程度是在現時的政治氣氛下進行的。」他認為這正如十九世紀九十年代升格的達科他州、懷俄明州和蒙大拿州一樣，確保了共和黨在參議院中佔據多數席位，是政治因素主導。

倘若成事 或打破兩黨平衡局面

目前，民主黨、共和黨分別在參議院各佔50席。若華盛頓特區最終順利升格為第51州，民主黨將有望多拿取兩個參議院議席，打破現時平衡的局面。雖然總統拜登表態支持方案，但共和黨卻不樂見，故相信法案在參議院必定遭到大力反對。即使最終通過，有專家相信或引來潛在的法律挑戰，可見要「由特區成州」並非易事。

華盛頓特區有望升格成州？(Getty)

誠然，華盛頓特區不像夏威夷，在人口結構和經濟發展上與美國本土沒有很大差異。惟美國每新增一個州份，都有機會改變民主共和兩黨的勢力平衡，故一向不易成功。這從當年夏威夷升格的先例多少能看出一些端倪。在1959年，美國除了在8月加入夏威夷州外，同年初還增加了「偏紅」的阿拉斯加州。由於兩地各自是民主黨和共和黨的勢力範圍，故兩州在同一年加入聯邦，才未有遇到過大的阻力。

（節錄）

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上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年5月3日）《海島小國62年前成美國第50州 從夏威夷看華盛頓特區建州之路》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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