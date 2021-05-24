民主剛果火山爆發　揭示空有資源的貧乏國度

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-05-24 23:32

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，下稱民主剛果）尼拉貢戈火山（Nyiragongo）5月22日爆發，數以十萬計民眾逃難家園，逾170名小童懷疑失蹤。大量熔岩流向鄰近戈馬市（Goma）流動，幸在抵達市郊範圍後停止。事件至今造成至少15人死亡，約5間學校及600間房屋被毀。 這場火山爆發除了再度引起外界對世上最活躍、最危險的的尼拉貢戈山火山的關注外，同時也讓人意外聚焦在這個位於非洲中部、「平常不甚起眼」的人口大國。

戈馬巿位於民主剛果東面與盧旺達邊界的基伍湖（Lake Kivu）邊緣，人口約200萬。當地不少民眾在火山噴發前已慌忙逃離家園，部分人更逃至鄰國盧旺達，也有一些人選擇在戈馬市以西的高地暫避。據盧旺達政府表示，約8,000人經已越過兩國邊境，並稱會安排他們在學校和宗教場所暫時棲身，而自昨日（5月23日）起部分人亦已開始返回民主剛果境內。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，災民在火山爆發後或面對家園盡毀、缺乏食水和電力供應等問題。組織已派遣人手到當地以防霍亂爆發，又和當局合作開設兩個專為孤兒及與父母失散小童而設的臨時中心。

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尼拉貢戈山是世界上最活躍的火山之一，同時也是公認最危險的火山之一。這座海拔約3,250米高的火山，是民主剛果與盧旺達和烏干達接壤邊界附近的幾個火山之一，該地區是熱帶雨林和稀有的山地大猩猩的棲息地。該火山也曾於2002年爆發，造成250人死亡，12萬人無家可歸；而最致命的一次噴發則發生在1977年，當時造成600多人死亡。

英國火山學家Mike Burton表示，尼拉貢戈山的熔岩特別容易流動，並有快速移動的可能。而最令人擔憂的是，負責監察火山活動的果瑪火山觀測所（Goma Volcano Observatory, OVG）早前因被控挪用公款而遭世界銀行凍結資金，相關的科學家因而難以定期監測尼拉貢戈火山的活動，未來恐或難以及早提醒居民火山的潛在風險。

今次爆發的尼拉貢戈山火山，是世界上最活躍的火山之一。(AP)

空有資源卻貧乏的國度

剛果（金）國土面積達234.5萬平方公平，屬非洲第二大，僅次於阿爾及利亞，人口超過8700萬。該國雖擁有非洲第二長的河流，惟至今仍未能走出貧窮、分裂和飢荒的陰霾。該國位於非洲中部，接壤烏干達、盧旺達、布隆迪、坦桑尼亞、南蘇丹、剛果共和國、安哥拉、贊比亞等多個國家。

19世紀後期，民主剛果遭到比利時殖民統治。殖民政府一方面非常殘暴，另一方面無力管理這個龐大的國家，無法整合境內250多個部族。自1960年脫離比利時獨立後，改名剛果共和國，該國馬上進入混亂狀態，南部省份先後宣布獨立，得靠聯合國駐軍才穩定局勢。

自1960年脫離比利時獨立後，剛果長時間陷入混亂狀態，軍事衝突不絕。(Getty)

剛果獨立後因與鄰國同名為「剛果共和國」，國際社會於是在國名後加上括號以首都名稱作區別。1964年8月1日，該國更名為剛果民主共和國。不久，軍人蒙博托(Mobutu Sese Seko )上台統治民主剛果長達32年。在此期間，當地進入一個相對穩定的時期，石油及採礦業為支柱產業，服務、製糖等輕工業也有所發展。然而，由於產業規模十分有限，只能吸納小部份勞動力人口，絕大部份人仍舊從事農業，或者住進城市內的貧民窟，靠從事地下經濟活動過活。

而且，國家於這段期間的貪腐問題十分猖獗，受部落制度尚未完全消亡的影響，政治分贓發展到總統帶頭挪用國家資源，扶持自身的政治勢力。據世界銀行估計，當時的民主剛果只需要5萬名公務員作政府運作，然而剛果卻坐擁60萬人的團隊，可見貪腐規模之大。

踏入1980年代，由於大宗商品價格下跌，對該國經濟造成嚴重影響，結果國內反對勢力在鄰國的支持下引發了第一次內戰，並推翻了蒙博托政權。

當地礦產豐富，惟尚未充份開發。(Getty)

不過，鄰國派遣的軍隊後來盤踞在資源豐富的東部和南部不願離開，被扶持上台的新領導又與鄰國關係惡化，最終於1998年爆發第二次剛果戰爭，又稱「非洲的世界大戰」，因戰爭涉及9個非洲國家和約20個武裝勢力，並造成540萬人死亡，更讓這個國家滿目瘡痍，屠殺、強姦、飢荒和疾病隨處可見。

儘管在2003年簽署了和平協定，戰鬥仍在在該國東部地區繼續。東部地區的多個地方武裝勢力，不僅沒有解散，更佔山為王並霸佔了礦產資源，向當地居民強征稅款，部份武裝勢力亦出現分化，演變成新的不穩定因素。截至2018年，約60萬人因國內衝突而離開國家，200萬兒童飽受飢餓折磨，450萬人流離失所。

民主剛果是個傳統農業國家，作物種類繁多。(Getty)

以農業、礦業見稱 疫情或再考驗該國

民主剛果是個傳統農業國家，農業發展具有很大潛力。由於境內氣候溫濕，土地肥沃，故農產品十分豐富，主要作物包括有棕櫚樹、咖啡、椰子、棉花、稻米、橡膠、香蕉和茶葉等。

該國亦以天然資源豐富見稱，素有「原料倉庫」之稱。當中，鈷、鉭、核原料的鈾238的儲量居世界第一位，鑽石儲量近2億克拉，居世界第二位；銅儲量為7500萬噸，居世界第六位。其餘的錫、鋅、金、銀、鋁、鐵等礦產儲量亦豐，但這些資源普遍尚未充份開發。雖然該國在經濟上十分依賴於採礦業，惟國內許多經濟活動為地下經濟，故未能在國內生產總值數據中實際反映出來。

剛果雖擁有非洲第二長的河流，惟至今仍未能走出貧窮、分裂和飢荒的陰霾。(Getty)

與此同時，走私礦物、礦石和錫石的非法開採極其嚴重，其所帶來的利益衝突，甚至導致東部戰爭不斷加劇。

目前，民主剛果國民普遍教育水平不高，工業基礎落後。由於衝突以及缺乏基礎設施、腐敗、通貨膨脹等基本問題，外國企業已經減少了在當地的投資。更何況，該國政府的低透明度、加上差劣的經濟政策和經營環境，均加劇當地發展的不確定性。根據聯合國人類發展指數報告顯示，剛果民主共和國的人類發展指數是數十年來表現最差的國家之一。

在當前的新冠肺炎疫情影響下，該國再次出現糧食短缺情況，部族衝突加劇，今年至今已造成數百人死亡。這或許是火山爆發以外，該國另一個備受關注的問題。