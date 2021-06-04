土耳其沙特外交齊轉向　百年爭鬥終能化解？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-06-04 08:00

土耳其和沙特阿拉伯兩國的關係，自2018年沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）於沙特駐伊斯坦堡領事館遇害身亡事件後陷入低潮，沙特還一度杯葛土耳其商品。今年2月，美國國家情報總監辦公室的解密報告指出，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）正是下令謀殺行動的決策者。 不過，相較在事件發生之初誓言找出兇手、並將案情公諸於世的強硬態度，土耳其當局如今卻變得沉默。近期，兩國亦開始就購買軍備談判，沙特想向土耳其購買武裝無人機。雖然土國尚未答允，惟從該國的態度轉變以至兩國日趨頻繁的互動，可看出兩國關係和外交正在變化。

歷史上，自奧斯曼時代以來，土耳其與阿拉伯半島之間的合作與衝突就無間斷上演。作為沙特阿拉伯獨立後首批承認和建交的國家之一，土耳其與沙特的關係卻比其他海灣國家發展得緩慢。直至1957 年土耳其和敘利亞爆發衝突危機後，沙特才扮演協調者的角色，加強與土耳其在外交上的溝通和接觸。

1985 年，土沙兩國展開共同軍事行動，又簽訂相關的軍事協議，由土方生產戰機供應給沙特，兩國關係開始變得密切。可惜隨着冷戰結束，土耳其的外交政策再次轉向西方，首要目標是加入歐盟。

卡舒吉案發生後，土沙兩國關係陷入低潮。惟近期土 耳其一改態度，支持沙特自行審理案件。(AP)

阿拉伯之春後跌至冰點

至於兩國關係跌入冰點的關鍵是發生於2010年的「阿拉伯之春」。首先是2011年爆發的敘利亞內戰，雖然土沙兩國同樣對伊朗介入敘利亞局勢感到擔憂，並支持相同的反政府勢力，惟雙方各有盤算，兩國並沒有因此而建立更加緊密的合作關係。

2013 年，土耳其和沙特更因在埃及軍事政變中支持不同的勢力，而讓兩國的歧見浮上枱面。土耳其埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）政府支持來自穆斯林兄弟會（下稱「穆兄會」）的穆爾西（Mohamed Morsi）總統，但沙特卻視穆兄會為恐怖組織，故支持有軍方背景的塞西（Abdel Fattah el-Sisi）。自此，埃及問題一直是兩國間最大的分歧點，土耳其此後更沒有和塞西政府有過任何外交接觸。

2013年埃及政變令兩國矛盾浮面。(Getty)

此外，2017 年沙特為首的海灣國家對卡塔爾實施外交封鎖時，土耳其選擇與卡塔爾站在同一陣線。當年，土耳其為了展現自己是「守護中東政治穩定與和平」的老大哥，更在當地設立軍事基地以作保護，引起沙特強烈不滿。王儲穆罕默德更將土耳其、伊朗和穆兄會合稱為「邪惡三角」。其後的卡舒吉謀殺案，埃爾多安將矛頭直指沙特政府，還稱卡舒吉案背後主使將會被揭發。

土沙兩國雖同為穆斯林國家，又是傳統上偏美國陣營的中東國家，惟兩國在政治上的價值觀和外交路線卻差異頗大。土耳其在經歷凱末爾的西化改革洗禮後，政教分離與反帝國思想成為中心思想；沙特則深受瓦哈比主義（Wahhabism）影響，以建立一個政教合一且君主專制的國家為目標。更何況，在地緣政治方面，土耳其和沙特、埃及等本身都在遜尼派伊斯蘭教中具有重要影響力，但自埃爾多安上台後，土耳其在「新奧斯曼主義」的影響下，欲謀求在遜尼派伊斯蘭世界中的領導地位。

土耳其在「新奧斯曼主義」的影響下，欲謀求在遜尼派伊斯蘭世界中的領導地位。(Getty)

外交現實讓兩國再次走近？

值得留意的是，土耳其近期一改過往數年的外交作風，意圖向沙特伸出橄欖枝，希望修復兩國之間的關係。今年5月11日，土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）到訪沙特聖城麥加（Mecca），並與沙特外長費薩爾（Faisalbin Farhan Al-Saud）會晤，雙方其後同意改善兩國關係，並承諾繼續商討，以化解兩國分歧。這亦是2017 年以來，恰武什奧盧首次訪問當地。

對土耳其來說，自2016 年政變後，外交層面與西方國家逐漸疏遠，在敘利亞問題上又無法與美國達成共識，未來外交的發展重點必然會「重返」中東，因此，沙特將會是土耳其外交的重點國家之一，與沙特王室的關係自然變得舉足輕重。何況自新冠疫情爆發以來，土耳其里拉大幅貶值，導致物價攀升、通脹惡化、失業率高企，嚴重影響當地經濟。

沙特若能在區內多一個具實力的盟友，也符合外交利益。(Getty)

至於沙特，介入也門內戰後持續受到西方國家狠批，甚至遭到部份國家實施武器禁運，因此，若能夠於這個時候在中東地區增加一個具軍事實力的盟友，無疑更符合國家外交的利益。

不過，儘管土耳其在卡舒吉案後立場盡量低調，多次「釋出善意」，但沙特於今年3 月時宣布關閉多間土耳其語學校的決定，還是引起土耳其國內很大的反彈。幸而，土耳其當局並未有過激的回應，重申依舊會致力修復與沙特的關係。

拜登上場後美國的中東外交策略有所調整，沙土兩國的關係有望回暖？(Getty)

總體利益並無重大衝突

有分析認為，沙特可能更想看土耳其的實際行動，而不只是談話立場，尤其在穆兄會等關鍵問題上。幸而，土沙兩國目前無論在國際和地區事務方面都談不上存在重大分歧，也沒有嚴重損害雙方的利益。故此，縱然兩國近年關係出現緊張，在總體利益上並沒有任何重大衝突。

如今，美國在拜登上場後，或將降低中東地區在其外交政策優先事項中的地位，並將工作重心放在與中國和俄羅斯的衝突之上。這多少會成為影響兩國在地區外交政策轉向的重要因素。

以巴新一輪衝突或成兩國關係的推動力。(Getty)

本月初，以色列和巴勒斯坦爆發嚴重軍事衝突，亦令土耳其和沙特鮮有地站在同一陣線，同聲同氣譴責以色列對巴勒斯坦的襲擊，呼籲以色列停止強行驅逐巴人。這或許亦為兩國關係進一步緩和提供契機，惟兩國未來能否長久互相配合發展，抑或是雙方暗地裏爭奪當中東大哥的小動作會逐漸浮上枱面，值得繼續觀察。

（節錄）

上文節錄自第268期《香港01》周報（2021年5月31日）《劇鬥背後：土沙外交齊轉向 能解百年爭鬥？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。