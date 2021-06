收購「占士邦」母公司　亞馬遜的影視帝國野心

撰文: 藺思含 最後更新日期: 2021-06-05 13:29

最近美國電商巨頭亞馬遜公司(Amazon)動作頻頻。除了在6月2日對外宣布支持大麻在聯邦層面的合法化、不再對大多數僱員進行大麻藥檢之外,更在上月底宣布收購荷里活老牌影視製作公司、經典諜戰系列電影「占士邦」的製作方美高梅(Metro-Goldwyn-Mayer, MGM)。 這次起價僅為5億美元的交易中,亞馬遜最終以84.5億美元完成了收購,足足高出其他競拍對手出價40%。砸下如此重金,亞馬遜的野心何在?

對於這家在荷里活黃金時代名震業界,但如今已逐漸走下坡的影視公司,亞馬遜的出價可謂慷慨。除了名聲最響的占士邦系列(在至今為止最具價值的電影系列中位列第五,次於漫威電影宇宙、星球大戰、哈利波特以及蜘蛛俠系列),MGM亦產出《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)、《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)、《狂牛》(Raging Bull)等影視經典,擁有超過4000多部電影、超過17,000個小時的電視節目資源。

但一方面占士邦系列電影主權並不全在MGM手中,其他經典影視作品在如今有多大價值亦難以估量,或許難以與漫威、《星球大戰》等大IP競爭,外界因此出現不少質疑的聲音。

亞馬遜的影視野心

今年四月,亞馬遜CEO貝佐斯(Jeff Bezos)在一封致股東的信當中表示,Amazon Prime的全球訂閱人數已經超過了2億,似乎已經與有着2.04億訂閱者的串流巨頭Netflix齊平。但實際上,由於Prime的訂閱服務為亞馬遜購物平台上免運費服務的附贈品,外界實際並不清楚Amazon Prime究竟有多少活躍使用者,亞馬遜公司也從未透露。但在一眾串流平台如HBO、Hulu、Disney+等在全球巿場分額不大,Amazon Prime相信是唯一能與Netflix競爭的平台,亞馬遜近幾年也毫不掩飾打造影視帝國、趕超Netflix的野心。

美高梅電影獅頭Logo。一個有趣的幕後資訊是,電影片頭的獅子吼實際上是老虎的叫聲,因為獅子吼遠不如後者聽上去兇狠、有威嚴,製作方於是選用了老虎配音,由獅子演員「對口型」。(Youtube影片截圖)

原創內容屢獲殊榮

2017年是其征途的一個重要里程碑。這一年,公司在著名獨立電影節辛丹斯影展(Sundance Film Festival)中購得的電影《情繫海邊之城》(Manchester by the Sea)在奧斯卡頒獎禮上贏得三座「小金人」、共計六項提名,成為第一個有此殊榮的串流平台。而貝佐斯本人也在名嘴Jimmy Kimmel的典禮開場詞中被「點名」調侃。

繼《情系海邊之城》後,同樣被亞馬遜收入囊中的喜劇電影《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)、《金屬之聲》(sound of metal)又分別贏得包括金球獎、奧斯卡在內的許多重要獎項。前者是英國知名喜劇演員Sacha Baron Cohen經典作品的續作,續集也與時下政治環境息息相關,英國廣播公司(BBC)新聞網稱讚電影「引人入勝且是急需的諷刺」(fascinating and urgently satirical)。

此外,亞馬遜購得的《深夜秀》(Late Night)、布列塔尼參加馬拉鬆比賽(Brittany Runs a Marathon)等雖然票房成績平平,卻也贏得了不俗的口碑。這些高質原創影片也為Amazon Prime帶來了不錯的成績。亞馬遜工作室CEO Jennifer Salke對《紐約時報》(New York Times)表示:「那些電影全都一個接一個的成為(觀看量排行的)第一名。每次我們(在平台上)推出一部,下一部就會取而代之,以此類推。

從一個接一個的得獎熱門,到演員到製作團隊都星光熠熠的高質電影,亞馬遜在影視產業上的野心可見一斑。

完善產業鏈 拓寬受眾

事實上,在串流平台上收獲佳績的一個重要因素,是亞馬遜自身得天獨厚的宣傳能力。亞馬遜購入的另一佳作,《邁阿密的一夜》(One Night in Miami)導演便曾表示,她對電影廣告在亞馬遜網站上購物時出現的頻率感到驚訝。曾與亞馬遜合作的電影公司Skydance Media總裁David Ellison亦表示:

我們親眼目睹了當亞馬遜在背後支持一項(影視)作品時,他們有多少資源可以動用。

可以說,亞馬遜在影視領域作為投資方和發行方都已經取得不俗的成績、逐步成熟。有了MGM的加盟,亞馬遜便能進一步增強電影製作能力,而不再主要依賴電影節「購物」。

不僅如此,MGM的豐富片庫以及影視資源,能夠進一步為其拓寬影片範疇。在此之前,亞馬遜在藝術電影和獨立電影影迷之間名聲斐然,這一點將其區別於美國其他主流電影製作商。2017年上映的美國著名導演活地亞倫(Woody Allen)電影愛情摩天輪(Wonder Wheel),亞馬遜給亞倫提供幾十年來最高額的預算,讓導演得以採用CGI技術復刻50年代的Coney Island。此次收購案,得以讓亞馬遜在此前基礎上引入更多符合主流觀眾口味的商業電影,從而吸引更多訂閱者。

在拓寬Amazon Prime受眾上方面,MGM電影部門主席Michael De Luca將會擔當重要角色。在其過去任職的數家影視公司旗下,De Luca曾領銜或參與製作多個成功的商業電影系列,包括大名鼎鼎的《火拼時速》(Rush Hour)、《凸務之王》(Austin Powers )以及《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)等。有了MGM的資源,亞馬遜打造自己的熱門電影或許指日可待。

版權之戰

同樣值得注意的是,此次收購正值各大串流平台之間的版權之戰。全球來看,越來越多觀眾從傳統電視熒幕轉向網絡串流平台,影視公司及串流平台均覬覦着從中分一杯羹,亦恐於錯失這個尚屬新生娛樂市場的入場機會。

傳統影視公司如華納兄弟(Warner Brothers)和迪士尼(Disney)憑藉自家電影庫,在2019年推出了串流服務,派拉蒙影業(Paramount Pictures)也在不久前改造旗下串流平台Paranmount+,引入「流量大戶」《海綿寶寶》和《星際迷航》系列。隨着影視公司愈發從賣版權給既有串流平台轉向「自產自銷」,亞馬遜此舉便顯必要。

畢竟,對於大眾而言,要在越來越多的串流平台及月費套餐之間做出選擇,自然還是要看誰家影片庫更豐富、擁有更多大眾喜愛的片源。「砸錢」買版權這一策略雖然簡單而粗暴,卻也不可避免,這對於銳意打造影視帝國的亞馬遜更是如此。

