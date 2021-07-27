東京奧運｜百年收獲史上首金　菲律賓體育發展為何滯後？

跟香港一樣，菲律賓昨日也在今屆東京奧運奪得首面金牌。菲律賓舉重選手戴亞絲（Hidilyn Diaz）更是為國家贏得史上奧運第一金。從1924年首次參加巴黎奧運會後，這個東南亞島國足足花了近一個世紀時間、22屆奧運才收獲首面金牌。在菲律賓舉國歡騰的同時，不少人或許會好奇這個上億人口大國為何體育發展滯後？



體育發展其實是菲律賓國內文化的重要組成，其中拳擊、籃球、羽毛球、足球、桌球、網球等，均是主要項目；此外田徑、舉重、健美操、武術等運動也深受當地人歡迎。而讓國民最感驕傲的，要算是擁有拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）的拳擊運動，以及成立於1978年、亞洲最早的職業籃球聯賽。

早於1924年，菲律賓經已派出運動員參與奧運，成為首個參加奧運的東南亞國家。自此，該國一直有派出選手參加歷屆的夏季奧運，除了1980年莫斯科的一屆，至今經已參加過22次奧運。該國還是第一個參加冬季奧運的熱帶國家，曾參與1972年、1988年、1992年及2014年的賽事，惟從未贏得任何奬牌。

菲律賓自1924年便參與奧運，至今已22屆。(Getty)

回顧歷屆奧運成績，菲律賓運動員至今合共獲得10面獎牌，當中5面在拳擊項目獲得，還有田徑、游泳各兩面，以及一面來自舉重，總計3銀7銅的成績。而該國最佳的成績是1932年的洛杉磯奧運會，亦是迄今唯一一屆贏得多於一面奬牌，分別在田徑、拳擊和游泳三項不同運動項目中獲得銅牌。

奬牌數目不多之餘，該國還曾創下尷尬記錄，三次連續四屆賽事於奬牌上夥粒無收，包括1948年至1960年、1968年至1984年，以及2000年至2012年，成績頗令人失望。在經過接近一個世紀參與奧運的歷史上，菲律賓體育發展似乎一直未見任何起色。

非國家優先事項

劣績背後，反映的或許是體育運動在菲律賓國內缺乏足夠的關注和重視。菲律賓國家體育委員會主席加西亞（Ricardo Garcia）早於2011年曾坦言：「現在我們的政府有更加緊迫的問題需要處理，諸如房屋、安全、能源，都比體育更優先。」

正如金牌得主戴亞絲作為菲律賓女性運動員，一直以來也得肩負照顧家庭的重責。此前，從未有任何菲國女運動員能夠連續出戰兩屆奧運，戴亞絲算是個特例，繼08年北京奧運後，2012年她再出戰倫敦奧運，創下當地女運動員歷史新一頁，並擔任開幕禮持旗手。其後，她再於上屆的里約奧運贏得舉重銀牌，今年更再下一城拿下金牌。

菲律賓國內有比體育發展更優先的事，如房屋、安全、能源。(Getty)

越南遲20年才參加 成績較佳

此外，據2011年的數字，菲律賓全國53個國家體育協會（NSA）的預算總額不足1億美元，而新加坡同年對運動項目的投入卻高達6.79億美元，若計及人均水平，兩者的差距將更為明顯。

雖說新加坡也算不上體育強國，但政府對體育運動的投入已經有所回報。如在2008年北京奧運會上，該國相隔近半世紀後收獲史上第二面奧運奬牌，其後的2012年倫敦奧運，新加坡亦獲得兩面銅牌，對上一屆的里約奧運更拿下國家史上第一金。與此同時，新加坡躋身奧運的運動員人數於過去三屆亦多於菲律賓。

而另一個人口和GDP與菲律賓相若的東南亞國家越南，首度參與奧運是1952年，較菲律賓晚20多年，雖則奬牌數只有4面，唯已在2016年里約奧運拿下史上首金，合共1金3銀，成績也較菲律賓理想。

菲律賓資深體育記者Ronnie Nathanielsz表示，國家要在世界舞台上具有競爭力，除了正確的培訓外，還需要適當的飲食和心理準備。他曾說：「我們的運動員缺乏營養，亦缺乏身體和心理調節。如果你身體不健康，如何才能做到精神健壯？然而，我們仍沒有專門機構去做這些工作。」他認為政府的忽視是主要問題，他認為體育運動至今仍不是國家的「重中之重」。

菲律賓運動員獲得的支援有限，部份運動員甚至缺乏飲食指導，飲食絲毫不健康。(Getty)

還有腐敗和管理不善...

的確，菲律賓史上鮮有領導人關注體育發展，前總統拉莫斯（Fidel V. Ramos）是少數的一位，他曾簽署了行政命令規定設立體育、健身和體育發展委員會，以促進全民體育運動項目和比賽。在其任期內，菲律賓創下多年來的佳績，再次於1996年亞特蘭大奧運贏得銀牌。可是，拉莫斯以後的總統不太重視體育運動，菲律賓的國際賽成績也隨之一落千丈。

另一位較重視國家隊於奧運表現的是阿基諾三世（Benigno S. Aquino III）。其任內曾打造200萬美元的重點體育政策，專注於射箭、田徑、桌球、保齡球、拳擊、舉重等10項運動。這個計劃儘管犧牲了其他項目，但正如國家男子籃球隊前教練Chot Reyes所言，「鑑於該國的資源有限，這是最好的解決方案。」

前總統拉莫斯是少有關注菲律賓體育發展的一位領導人。(Getty)

除當局對體育發展不甚重視外，貪污腐敗也是主要問題，體育相關部門和組織的權力鬥爭一直存在，還經常互相指控處理資金不當。菲律賓籃球協會前秘書長Graham Lim曾爆料指，2005年起當地的體壇高層貪腐不絕，將數以十億披索的體育發展資金據為己有，犧牲當地運動員的發展。

2016年，菲媒亦曾報導一筆逾十億披索的賭場收益，原本作為國內體育發展計劃，其後被發展轉帳至菲律賓國家警察局長 Alan Purisima私人帳戶的醜聞。這些事件多少也反映出菲國體壇所面對的一些困境。

但願戴亞絲的金牌能為菲律賓體壇帶來正面的發展。(Getty)

2015年，新加坡舉辦的東南亞運動會上，兩名菲律賓跳水選手雙雙出現低級失誤，更被裁判接連給出了0分，成為一時的國際佳話。事後，兩人的教練坦言兩人缺乏資源和訓練，表明他們經已盡力。

誠然，一般來說，表面上如果一個國家人口多，就容易獲得奧運金牌。因為人口基數大，選拔體育人才的範圍比較廣，更能培養出優秀的運動員。但一個國家的體育發展，其實離不開國家大量的投入。無論是運動設施還是人才訓練費用。從菲律賓接近100年的奧運歷史中，也多少看出端倪。

體育領域的發展實力，其實也是一個國家軟實力的重要組成部分。菲律賓也許還需要很長一段時間才能達到體育強國的水平，但願戴亞絲是次奪金能為當地體壇未來的發展帶來正面作用。