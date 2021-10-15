印度首富引進首間7-11　顛覆「便利店沙漠」可期？

上周六（9日），由印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業集團（Reliance Industries）引入的全國首間7-11便利店於孟買正式開業，有望拓展其零售版圖。然而，在這個素有「便利店沙漠」之稱的南亞人口大國，有什麼因素可能阻礙便利店發展？



安巴尼目前的淨資產達927億美元（約7,212億港元），較去年增加了4.5%，也讓他連續第13年蟬聯印度首富。信實集團則是印度最大私營家族企業，業務覆蓋能源勘探、石油化工、紡織、零售以及數碼服務等領域，以832億美元（約6473億港元）的營業收入位於2019年《財富》世界500強企業（Fortune Global 500）第106位。

原本，7-11集團已於2019年與印度第二大超市連鎖集團「未來零售」（Future Retail），惟因後者負債纍纍致交易在近日的最後階段取消，主因是企業受疫情影響，公司無法解決開店目標數量及支付特許經營費用。最終，信實集團短時間內「冷手執個熱煎堆」，迅速與7-11達成協議並開業。

安巴尼(中)引進7-11，將改變印度零售市場？(Getty)

7-11集團是1927年成立於美國達拉斯，公司於1946年正式以7-11命名，因營業時間延長為上午7時至晚上11時。截至2020年，該公司在全球24個國家和地區有業務，包括日本、美國、加拿大、澳洲、新加坡、泰國、菲律賓、中國內地、香港等，門市總數逾71,000間。集團今年才首度進入印度市場，開設首家分店。



安巴尼正積極拓展零售業務，信實去年合共在印度新增1500間零售門市，總門市數量已經接近1.3萬間。而首間印度「7仔」於孟買郊區Andheri East開幕後，將以這個國家金融中心為基地加速擴張。

對於是次與信實集團的合作，7-11主席兼行政總裁Joe DePinto表示：「印度是全球第二大國家，亦是經濟成長快速的經濟體。我們身為全球最大便利店企業，現在是進軍印度市場的好時機。」

7-11集團認為，現時是打入印度市場的最佳時機。(Getty)

緣何成為「便利店沙漠」？

據2019年的數字，印度零售市場規模到7000億美元（約5.44萬億港元），其中遍佈範圍至廣的是被稱為「Kirana」的家庭式小店，就像香港士多，一般裝潢簡陋、店面不大，通常1至2人便可經營。但其佔整體零售市場銷售額達九成，全國約有高達1,500萬間，主要出售日用品、雜貨，以及可常溫保存的食品，較少有冷藏設備。

這種商店在印度有著悠久的歷史，自印度獨立後就伴隨着該國經濟發展的成長。最初，Kirana開設目的是為了當地農產品交易提供便利，之後逐漸開始拓展至銷售生活必需品，服務範圍也擴大到周邊城鎮，近年還發展至貨到付款、特定時段送貨上門、代收網購商品等服務。

Kirana佔印度零售商店達九成。(網上圖片)

其賣點是入場門檻低，畢竟與開設成本高、貨物庫存大的大型零售店相比，用有限的資金開Kirana容易得多，且易於管理。而且這類商店主打街坊生意，對服務的社區瞭如指掌，能掌握顧客的好惡習慣，提供最合適的商品，遠較大型超市、商場更受大眾青睞。

還有是因為印度基建不夠完善，該國道路基礎差，人均汽車擁有量低，加上電力供應不穩，讓便利店等需要一定冷藏設備的商舖發展有所局限，這些皆是Kirana長期成為這個南亞國家人民購物首選的主要因素之一，皆因「總有一間喺左近」。

印度士多「Kirana」現時才是印度國內唯一的「總有一間喺左近」。(網上圖片)

在新冠疫情下，由於印度長時間實施全國性封鎖，許多大型商場為保持社交距離而不得不暫時關閉，相反Kirana這種規模小、人數不多、且生活必須的商店，在短暫停業後便重新繼續開門營業，所受的影響也較低。

能衝擊印度零售市場？

不過，近年印度便利店市場卻引起了越來越多的商家和投資者關注，也讓人留意此一趨勢的發展步伐。對便利店來說，最好是全天候營業，並且靠近顧客，只有在印度的大城市內的黃金地段才能產生龐大的銷售。

7-11能否在印度取得成功，或取決於服務是否多元化？(Getty)

有分析認為，由於7-11這類便利店主打質量好、品種齊全和有競爭力的價格，而不總是最便宜的價格，故仍能吸引一定的顧客群，尤其是中產階層。此外，便利店的服務應更多元化，如提供乾洗、快遞、充值等一系列服務，以便為顧客提供更多理由更頻繁地光顧店舖。

說到底，7-11等連鎖便利店要廣泛開拓印度巿場，甚至要衝擊印度的零售巿場，可能是言之尚早。畢竟，由士多或Kirana這類民生小商店，過渡至連鎖超巿或便利店，需要由國家整體經濟發展、國民收入水平、運輸基建等多方面提升去支持。或許，當印度變成滿街便利店時，大家就會開始掛念充滿人情味的Kirana？