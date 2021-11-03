Yahoo停止中國產品及服務　廿載堅持其實「走得太遲」？

由阿里巴巴全資持有的雅虎中國宣布，由11月1日起用戶經已無法從中國內地使用公司的產品與服務。同時，雅虎中國旗下另一科技媒體Engadget亦宣布，11月起關閉提供簡體中文內容的「Engadget 中國版」。回顧此一打入中國市場逾廿載的美國互聯網公司，能苦苦支撐經營至今天經已是非常難得，不過又是否值得？



作為曾經的全球第一搜尋引擎，雅虎（Yahoo）的業務遍及世界24個國家和地區，服務逾5億用戶。

雅虎中國網站則是於1999年9月開通，2005年8月由阿里巴巴集團全資收購。2013年，雅虎中國的郵箱、資訊、社區宣布停止服務，原有團隊改為專注阿里巴巴集團公益事業傳播。兩年後，雅虎更宣布關閉北京全球研發中心，並裁員300人。

對於撤出中國的決定，雅虎表示是由於「日益嚴峻的商業和法律環境」。該公司發言人表示：「鑑於中國日益嚴峻的商業和法律環境，從11月1日起，中國大陸（用戶）將無法訪問雅虎的全部服務。雅虎仍然致力於維護我們用戶的權利，維護一個自由開放的互聯網。我們感謝用戶的支持。」

雅虎重申，公司致力維護一個自由開放的互聯網。(Getty)

與此同時，中國全國人大今年8月通過的《個人信息保護法》亦於11月1日生效。該法規定了公司可以收集個人數據的條件，如須獲得個人同意，將數據傳輸到國外時須確保數據保護準則。

上海國際商業和諮詢公司FAO Global管理顧問Cameron Johnson指出，新出台的隱私和數據安全監管規定增加企業在華經營的不確定性和合規成本，一些公司寧願退出，也不願應對增加的業務風險。

雅虎在中國其實經已沒有太多的業務。(Getty)

撤出僅屬象徵意義

據《華爾街日報》報導，雅虎的離開很大程度屬象徵性，因自從2013年起，雅虎經已陸續關閉在中國的主要服務，包括電子郵件和新聞等。雅虎的撤出只是提醒公眾，隨着中國監管機構今年收緊對數據安全、隱私和互聯網內容的控制，外國公司在華經營面臨越來越多的挑戰。

除雅虎中國外，近期隨着中國監管部門加強監管下，諸如LinkedIn宣布將關閉社交媒體服務、美國遊戲巨擘Epic Games日前亦關閉熱門遊戲「要塞英雄」（Fortnite）在中國的伺服器。微軟則仍有其他業務在中國內地繼續，如Windows操作系統在中國市場仍佔主導地位。另外，Google、Facebook等科技巨頭目前則未有在中國運營。

楊致遠(右)很早便打入中國內地市場。(Getty)

廿載堅持經已沒意思？

雅虎創辦人之一的楊致遠是早期的網絡時代紅人，也是早期中國內地知名度最高的互聯網人物。雖然公司打入內地市場的時間較早，惟該公司在市場發展策略上「屢見昏招」，如未有盡早推行本地化，以至被新浪等競爭對手趕超才有所行動；還有2004年以1.2億美元收購內地互聯網公司3721的「敗筆」，如由相關團隊開發的「雅虎上網助手」軟件出現難以刪除等情況而被網民指責為惡意軟件等。

誠然，雅虎的衰落或許是大勢所趨，尤其是在美國的發展受挫，包括沒有及時賣給微軟導致股東利益受損，以及被競爭對手Google所超越。

馬雲接手雅虎中國後曾豪言要打造「中國本土搜索第一」。(Getty)

2000年代風光一時

雅虎中國的業務在2000年代達到頂峰，佔據中國搜索市場逾20%份額。2005年，阿里巴巴收購雅虎中國，當時美國雅虎以10億美元現金和雅虎中國的全部資產，換取阿里巴巴四成股份。阿里巴巴創辦人馬雲甚至曾豪言要打造「中國本土搜索第一」，2006至2007年時員工總數約有2,000人；而在此前一兩年間，雅虎中國分別獲得「搜尋引擎年度風雲獎」、「搜索產品使用者最高滿意度獎」等多項殊榮，算是「風光一時」。

然而，在這間中國科網巨頭接手後，雅虎中國仍舊擺脫不到「走下坡」的命運。公司很快便不停作試錯式發展，如廢掉發展良好的搜尋器「一搜」，門戶頁面不停改版等。2008年，雅虎中國和口碑網合併，改為電商導購服務為主，公司業務大大縮減。翌年，馬雲更因內地業務發展不佳而與雅虎高層交惡，也許亦導致阿里巴巴決心將雅虎中國的業務「投閒置散」。

馬雲當年對雅虎中國的業務發展也無能為力。(Getty)

事實上，自2010年以來，雅虎中國的發展基本上形如「空殼」。2013年3月，雅虎中國進行團隊整頓，4月開始逐步停止旗下產品的運作並宣布信箱服務將於8月中停止，同時告知用戶可以原帳號改登入阿里巴巴旗下電子信箱「阿里雲」。

據內媒分析，雅虎中國的真正死因，主要是由於不能順應中國網民使用偏好及習慣，導致面對中國本土崛起網路服務業者備感壓力。例如擁有廣大通訊軟體QQ使用者的騰訊、搜狐或新浪等公司也都能提供優質資訊或內容服務，導致雅虎中國表現不振，在過去十年發展迅速的互聯網巿場，更是搶不到一席位，不管是在使用者數量或股價上都持續下滑，中國內地的90後、2000後都鮮有用過雅虎的產品。

在今天內地基本上剩下沒多少雅虎中國的用戶下，加上不論是雅虎本身以至阿里巴巴早已不再重視相關業務的發展，故是次雅虎中國「壽終正寢」的消息其實絲毫不讓人意外，可說是「象徵意義大於一切」。